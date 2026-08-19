El volcán de mensajes que sacude a Moncloa: el móvil de Serrano, Leire Díez y la sombra del ‘One’

La política española ha puesto de manifiesto que un teléfono móvil puede tener más peso que un acta de diputado. El reciente volcado judicial del iPhone de Juan Manuel Serrano, quien fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, ha convertido sus conversaciones con Leire Díez en la lectura obligatoria del verano. Así lo detalla El Mundo en su reciente investigación sobre el caso, donde se desglosa la magnitud de los más de 10.800 mensajes intercambiados entre ambos, además de las referencias al enigmático ‘One’, que los investigadores identifican como el presidente del Gobierno.

El dispositivo intervenido a Serrano a finales de mayo, ahora sometido a un nuevo volcado, permite cruzar sus comunicaciones no solo con Díez, sino también con otros líderes socialistas, antiguos responsables de Correos y diferentes figuras del ámbito público. El resultado no es únicamente un cúmulo de chats, sino que configura el mapa de relaciones de una supuesta trama de cloacas políticas, que ya tenía en la mira a la conocida como “fontanera del PSOE” y que, de ahora en adelante, acentúa el foco sobre el antiguo hombre de confianza del aparato socialista en Moncloa.

Un móvil, 10.800 mensajes y una “fontanera” incómoda

La cifra impacta por sí misma: más de 10.800 mensajes entre Serrano y Leire Díez, según lo evidencian los autos y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos no son un intercambio ocasional ni un hilo de conversación rutinario; se trata de un diálogo sostenido a lo largo de los años que abarca:

Mensajes de WhatsApp , aproximadamente 9.355 entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024.

, aproximadamente 9.355 entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024. Mensajes de Signal, alrededor de 1.487 más, al menos hasta finales de 2025.

En total, una relación digital tan intensa que ha llevado a los investigadores a considerar a Serrano como una pieza clave en la supuesta organización mediante la cual Díez habría llevado a cabo:

Operaciones para frenar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente.

que afectaban al PSOE o al entorno del presidente. Gestiones en el ámbito de empresas públicas como SEPI o Correos, donde las decisiones ahora se revelan con un impacto económico y político considerable.

Lejos de la imagen de un ex jefe de Gabinete que se habría retirado a la discreción institucional, el contenido ya revelado posiciona a Serrano en el centro de la “Operación PSOE”, tal como Díez describía a sus interlocutores: una fusión de espionaje político, filtraciones y maniobras de contención de daños. Este nuevo volcado del móvil no solo refuerza esa teoría, sino que abre la posibilidad de identificar nuevos actores y asignar responsabilidades.

La sombra del ‘One’: cuando el presidente aparece entre líneas

Uno de los elementos más delicados del caso es la mención repetida del apodo “One” en las conversaciones analizadas. Según distintos testimonios y notas policiales, quienes conversaban con Leire Díez asociaban este sobrenombre al presidente del Gobierno, a quien también se referían como “el jefe”, “presidente” o “Pedro”.

En la instrucción del juez Santiago Pedraz, esa referencia no se reduce a lo anecdótico. Un colaborador de la Guardia Civil, por ejemplo, declaró que Díez solicitó su ayuda “en nombre del ‘One’” y que ella misma identificó a ese “One” como el presidente. Esta frase ha pasado a ser uno de los indicios simbólicos del caso, ya que sugiere que las operaciones de presión y búsqueda de información sensible no se planteaban como caprichos individuales, sino como encargos relacionados con la cúspide del poder político.

La situación que se vislumbra es incómoda para Moncloa: se forma una red de comunicaciones donde se cruzan chats privados, promesas de ascensos, menciones a cambios en la cúpula de la Guardia Civil y presuntas maniobras para detener investigaciones de la UCO relacionadas con tramas como Koldo o las vinculadas al rescate de Air Europa. El móvil de Serrano se transforma, así, en una caja negra que refleja la relación entre el poder gubernamental y las estructuras policiales y judiciales.

La posición de Serrano: de mano derecha a investigado clave

Antes de ser llevado a la Audiencia Nacional como investigado, Juan Manuel Serrano fue una figura central en el entorno de Pedro Sánchez: primero como jefe de Gabinete en el PSOE y luego como presidente de Correos, nombramiento que los investigadores han interpretado como la puerta de entrada de Leire Díez en el aparato estatal.

La UCO sostiene en sus informes que las pruebas recopiladas “le otorgan participación” en las operaciones conectadas tanto a los negocios en el ámbito de SEPI como a la defensa penal del entorno socialista. Según los autos, su rol:

Habría facilitado o respaldado la contratación y proyección de Díez en empresas públicas.

Habría actuado como enlace político en la operación destinada a desactivar causas que perjudicaban al partido o al propio presidente.

en la operación destinada a desactivar causas que perjudicaban al partido o al propio presidente. Mantendría una comunicación “constante” con la fontanera, en un tono que, según los investigadores, sugieren una confianza operativa.

El nuevo volcado del móvil refuerza la meta de determinar si Serrano se limitó a consentir y conocer las acciones de Díez o si, por el contrario, las guió o coordinó de forma activa. De esta respuesta dependerá no solo su situación procesal, sino también la narrativa política de un caso que ya se percibe como una amenaza inminente a la credibilidad institucional del Ejecutivo.

La UCO, las cloacas y el eco del caso Koldo

La investigación sobre Serrano y Leire Díez no se desarrolla en un vacío. Surgen en un momento en que la UCO mantiene abiertas diversas causas de gran repercusión política:

El caso Koldo , que cuenta con nuevas pruebas que refuerzan los indicios de corrupción y organización criminal en torno al ex asesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos .

, que cuenta con nuevas pruebas que refuerzan los indicios de corrupción y organización criminal en torno al ex asesor y el exministro . Las indagaciones sobre el rescate de Air Europa y la posible utilización de cargos públicos para influir en decisiones millonarias durante la pandemia.

y la posible utilización de cargos públicos para influir en decisiones millonarias durante la pandemia. La existencia de dispositivos intervenidos pero aún inaccesibles debido a su cifrado, que podrían sumar más elementos al enredo económico-político investigado.

En este contexto, el móvil de Serrano se convierte en un punto de conexión entre las maniobras de presión política atribuidas a Leire Díez y otras investigaciones que están en curso. Lo que se busca no es solo reconstruir una cadena de mensajes, sino probar que existió una estructura organizada con capacidad para:

Identificar investigaciones sensibles. Presionar o condicionar a investigadores y mandos policiales. Filtrar o manipular la información para proteger al Gobierno y a su entorno.

El término “cloacas” vuelve a aparecer en el léxico político español, esta vez no remitiendo a antiguas luchas entre partidos, sino a un entramado que, de verificarse, situaría al propio Gobierno en el epicentro de un sistema de autoprotección paralelo a los mecanismos legales convencionales.