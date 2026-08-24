La Liga, que se traga el ‘puta España’ en San Mamés, pretende sancionar al Ceuta por el ‘cántico del verano’ contra Sánchez

El mismo fin de semana en que San Mamés silbó a sus propios futbolistas y parte de la hinchada del Athletic de Bilbao coreara ‘Puta España‘, porque los chavales mostraban el trofoe ganado en el Mundial de EEUU, sin que a nadie en la organización del fútbol español se le moviera una ceja, ha bastado que la afición del Ceuta cantara contra Sánchez para que empiece a hablarse de sanción.

Cierto que el cántico del Alfonso Murube fuer grueso —es un clásico del verano— pero el contraste con lo que el fútbol patrio ha tolerado durante años sin pestañear convierte cualquier sanción en una cacicada con nombre y apellidos, y en la prueba más evidente de que en este país hay insultos de primera y de segunda categoría según a quién vayan dirigidos.

Lo que pasó en el Alfonso Murube

El sábado 22 de agosto de 2026, en el primer partido de la AD Ceuta en su estadio tras la crisis migratoria, los cerca de 6.000 aficionados que llenaron el Alfonso Murube corearon en varias ocasiones «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» durante el encuentro ante la UD Las Palmas, según recogieron tanto OKDiario como El Debate.

Los jugadores del Ceuta salieron al campo con camisetas y una pancarta con el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», y se plantaron simbólicamente los primeros veinte segundos de partido. El himno de España sonó con el estadio lleno de banderas, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, recibió una gran ovación cuando su imagen apareció en las pantallas.

Fue, en definitiva, un desahogo colectivo de una ciudad que lleva tres semanas sintiéndose abandonada por el Gobierno central tras la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio.

🇪🇸 La Liga estudia SANCIONAR al AD Ceuta por sus cánticos “Pedro Sásnchez HIJO DE PUTA” por parte de su afición pic.twitter.com/Fm8X8Hoy6y — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) August 23, 2026

Según ha trascendido en redes sociales —la publicación de la cuenta Actualidad Noticias que recoge el episodio acumula ya más de medio millón de reproducciones—, LaLiga estaría estudiando qué respuesta dar a estos cánticos, en línea con sus protocolos habituales de denuncia ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia de la RFEF. No hay, de momento, una sanción anunciada ni una nota oficial de LaLiga que lo confirme más allá de esa publicación viral, pero el precedente reciente permite anticipar cómo se las gasta la organización cuando decide actuar: con memoria selectiva.

El precedente de 2025: La Cartuja y el Carlos Tartiere

Porque esto no es la primera vez. En su informe correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2025-26, LaLiga ya denunció formalmente ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia cánticos idénticos en dos estadios de Primera División. En el Betis-Alavés disputado en el Estadio Olímpico de La Cartuja, la nota oficial documentó que «en el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”». Dos días más tarde, en el Carlos Tartiere, ocurrió lo mismo antes del inicio del Oviedo-Real Madrid: un grupo de aficionados identificados con pancartas de «Los del 94» y «Ultras» repitió el cántico durante otros diez segundos, tras lo cual el club emitió un mensaje antiviolencia por los videomarcadores.

LaLiga remarcó «de manera especial» en ambos informes que el resto del estadio había mantenido «un comportamiento adecuado», dejando constancia minuciosa de la duración exacta —diez segundos— y de la ubicación precisa de quienes cantaban. Un año después, no consta ninguna sanción pública ni multa conocida contra el Betis, el Alavés o el Oviedo por aquellos episodios: la denuncia se archivó en el trámite administrativo habitual, sin que trascendiera consecuencia real alguna. Ese es el rasero con el que, en teoría, debería medirse también lo ocurrido en Ceuta.

Lección de deportividad y señorío. Jugadores y afición del Sevilla FC aplauden a los campeones del mundo con la Selección Española en su encuentro ante el Athletic Club de Bilbao. En su propio campo, les pitaron y abuchearon. Andalucía siempre será tierra de libertad,… pic.twitter.com/EjTSc9eKho — Javier Cortés (@Javicortes_VOX) August 24, 2026

San Mamés silba a sus propios campeones del mundo

El contraste más flagrante llegó, además, el mismo fin de semana. El 22 de agosto, coincidiendo casi hora por hora con el partido de Ceuta, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams mostraron en San Mamés la Copa del Mundo ganada con la selección española, y una parte del estadio los recibió con pitos, mientras ondeaban numerosas ikurriñas, según relataron El Debate y OKDiario. No fue un abucheo minoritario y sofocado en diez segundos: fue una pitada sostenida, en pleno homenaje deportivo, dirigida contra tres futbolistas del propio Athletic por haber representado a España. Nadie en LaLiga ha sugerido investigar aquello, ni el club vasco ha tenido que dar explicaciones ante ningún comité, pese a que el propio himno de España ni siquiera llegó a sonar para evitar males mayores.

El precedente de estas pitadas viene de lejos y nunca ha tenido recorrido disciplinario. En la final de Copa del Rey de 2009 en Mestalla, con los Reyes Juan Carlos y Sofía presentes en el palco, el himno nacional fue recibido con una sonora pitada; TVE llegó a cortar la retransmisión para no emitirla en directo, y el director de Deportes de la cadena fue cesado al día siguiente. La Justicia, cuando el episodio llegó a los tribunales, rechazó considerarlo delito de ultraje a la bandera o al himno. Desde entonces, la escena se ha repetido en varias finales posteriores sin que ni la Federación ni LaLiga hayan sancionado jamás a un club por los pitos de su propia afición al himno o a la Casa Real.

Gibraltar sí, Sánchez no: la doble vara aplicada por la UEFA

Hay incluso un precedente que demuestra que, cuando a las instituciones del fútbol les interesa, sí se sanciona un cántico político con toda contundencia. La UEFA suspendió a Rodri y a Álvaro Morata durante un partido después de que ambos corearan «Gibraltar es español» durante los festejos de la Eurocopa. Es decir: un cántico reivindicativo sobre la soberanía de un territorio español mereció sanción deportiva inmediata para dos jugadores de la selección, mientras que los insultos explícitos contra el presidente del Gobierno, coreados por miles de aficionados en varios estadios durante más de un año, no han merecido sanción alguna ni contra clubes ni contra aficiones enteras. La comparación no es simétrica —una es la UEFA y otra LaLiga y la RFEF—, pero sí retrata con precisión qué tipo de expresión política incomoda a las instituciones del fútbol y cuál no.

Episodio Qué ocurrió Consecuencia disciplinaria Mestalla, Copa del Rey 2009 Pitada al himno de España y a los Reyes Ninguna; los tribunales rechazaron que fuera delito La Cartuja, Betis-Alavés 2025 Cántico «Pedro Sánchez, hijo de puta» (10 s) Denuncia administrativa, sin sanción pública conocida Carlos Tartiere, Oviedo-Real Madrid 2025 Mismo cántico (10 s) Denuncia administrativa, sin sanción pública conocida San Mamés, 22 de agosto de 2026 Pitada a los campeones del mundo con la selección Ninguna investigación conocida Eurocopa, Rodri y Morata Cántico «Gibraltar es español» Sanción de un partido por la UEFA Alfonso Murube, Ceuta-Las Palmas 2026 Cántico «Pedro Sánchez, hijo de puta» LaLiga «estudiaría» sanción, según trasciende en redes

La reacción de la grada: «va a tener que sancionar a todo el país»

La posibilidad de una sanción ha desatado ya la réplica en redes sociales. «Si sancionan al Ceuta, la respuesta tiene que ser boicot a LaLiga, cantando la canción a pleno pulmón en TODOS los estadios durante toda la temporada», escribía un usuario. Otro ofrecía directamente respaldo económico: «Si hay que poner dinero para pagar la multa, se pone». Un tercer comentario resumía el sentir de buena parte de la afición: LaLiga «va a tener que sancionar a todo el país. Es el nuevo himno». Sea o no exagerada esa reacción, retrata bien hasta qué punto el cántico ha dejado de ser un exabrupto puntual de una grada para convertirse, guste o no, en un fenómeno extendido por buena parte de los estadios españoles desde hace más de un año.

Una vara para el balón, otra para la política

Puede argumentarse, con razón, que un insulto explícito no es lo mismo que una pitada silenciosa ni que una reivindicación identitaria, y que ese matiz debería pesar en cualquier sanción. Pero ese no es el criterio que LaLiga ha aplicado hasta ahora: cuando el cántico contra Sánchez sonó en Sevilla y en Oviedo hace un año, la respuesta fue una denuncia administrativa sin consecuencias visibles, exactamente el mismo tratamiento que ha recibido durante años la pitada al himno y a la Corona en las finales de Copa. Si ahora, y solo ahora, con el Ceuta como protagonista y en pleno cabreo social por la gestión de la crisis migratoria, ese criterio cambia y aparece una sanción ejemplarizante, la conclusión es difícil de esquivar: no se estaría sancionando un cántico, se estaría sancionando a quién iba dirigido y en qué momento se cantó. Ni la Inquisición de Torquemada, que al menos aplicaba sus propias reglas con parejo rigor a todo el mundo, hubiera sido tan selectiva a la hora de decidir a quién perseguir y a quién dejar en paz.