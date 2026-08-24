El PP denuncia el abandono de la placa del guardia civil nacido en Lleida asesinado por ETA en Madrid

El Partido Popular de Lleida ha vuelto a poner el foco sobre el estado de conservación de los espacios dedicados a las víctimas del terrorismo. El grupo municipal popular ha reclamado al Gobierno de la Paeria que actúe de forma urgente para restaurar la placa dedicada al guardia civil lleidatà Jesús María Freixes Montes, asesinado por ETA en Madrid en 1986 junto a otros once agentes de la Guardia Civil.

La placa está ubicada en la plaza de las Víctimas del Terrorismo de Lleida y, según ha denunciado la portavoz municipal del PP, Anna Florista, presenta un avanzado estado de deterioro. El desgaste es tal que el texto que recuerda al agente resulta actualmente prácticamente ilegible.

Para los populares, la situación supone un grave problema de mantenimiento, pero también una cuestión de respeto hacia las víctimas del terrorismo y sus familias. «No podemos permitir que una placa dedicada a una víctima del terrorismo se encuentre en este estado», ha señalado Florista.

Una reclamación que viene de lejos

El PP recuerda que esta no es la primera vez que reclama una actuación sobre la placa. En julio de 2024, el grupo municipal ya trasladó la cuestión al pleno de la Paeria mediante una pregunta dirigida al Gobierno municipal.

Dos años después, los populares denuncian que el problema continúa sin resolverse y lamentan que no se haya producido una actuación efectiva para recuperar el elemento conmemorativo.

Florista pudo comprobar personalmente el estado de la placa durante el acto de homenaje celebrado el pasado mes de julio en memoria de Jesús María Freixes. La portavoz popular ha criticado que un espacio destinado precisamente a mantener viva la memoria de las víctimas presente una imagen de abandono.

Además, el PP recuerda que la placa fue inaugurada en enero de 2008 durante el mandato del socialista Àngel Ros, circunstancia que, a juicio de Florista, hace todavía más difícil de entender que el actual Gobierno municipal no haya garantizado su conservación.

«La memoria también se defiende cuidando estos espacios»

La formación popular reclama al Ayuntamiento que proceda cuanto antes a limpiar, restaurar o sustituir la placa, de manera que el nombre de Jesús María Freixes vuelva a ser visible y el homenaje pueda mantenerse en condiciones dignas.

«La memoria, la dignidad y el respeto a las víctimas también se defienden cuidando los espacios que las recuerdan», ha defendido Florista.

El PP considera que la plaza de las Víctimas del Terrorismo debe conservarse como un lugar de recuerdo y reconocimiento a quienes perdieron la vida a manos de organizaciones terroristas.

«Lleida no puede permitir que sus elementos commemorativos queden abandonados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento», ha concluido la portavoz popular.

La reclamación vuelve a situar sobre la mesa la necesidad de preservar los espacios públicos dedicados a las víctimas del terrorismo y evitar que el deterioro de sus elementos conmemorativos termine borrando, literalmente, sus nombres de la memoria colectiva.