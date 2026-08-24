El PP pone contra las cuerdas al Gobierno de Sitges tras una batalla campal que obligó a paralizar la Fiesta Mayor

La Fiesta Mayor de Sitges, una de las celebraciones más importantes y multitudinarias del municipio, ha quedado marcada por los graves incidentes registrados durante la madrugada. Una batalla campal en la que se vieron implicados decenas de jóvenes y que obligó a intervenir a los cuerpos policiales terminó afectando directamente al programa festivo y provocó el retraso de cerca de dos horas de la Matinal.

Los hechos han provocado una contundente reacción del Partido Popular, que ha reclamado explicaciones inmediatas al Gobierno municipal y, especialmente, al responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Sitges, David Martínez. Los populares quieren conocer cómo se diseñó el dispositivo policial, qué previsión de riesgos existía y si los medios desplegados eran suficientes para hacer frente a una situación que, a juicio de la formación, debía haberse previsto teniendo en cuenta la elevada afluencia de personas durante la Fiesta Mayor.

La diputada del PP en el Parlament de Cataluña y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Sitges, Eva García, ha elevado el tono de sus críticas y ha advertido de que situaciones como la vivida durante la celebración «no pueden normalizarse».

«No podemos normalizar que una batalla campal altere uno de los actos más importantes de la Fiesta Mayor de Sitges», ha denunciado García, que ha defendido que los vecinos tienen derecho a disfrutar de las tradiciones del municipio «con tranquilidad y seguridad».

El foco, sobre la planificación del dispositivo

Más allá de los enfrentamientos registrados, el Partido Popular sitúa ahora el foco en la gestión previa de la seguridad. La formación considera necesario aclarar si el Ayuntamiento había identificado los posibles riesgos asociados a una celebración multitudinaria y qué medidas se habían adoptado para evitar que una situación de desorden terminara escalando hasta el punto de obligar a modificar el desarrollo de la programación.

Por este motivo, García exige al responsable municipal de Seguridad que dé explicaciones sobre el operativo desplegado y responda a varias cuestiones que, según el PP, siguen sin aclararse.

Entre ellas, los populares quieren saber cuántos agentes de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra estaban inicialmente previstos, cuántos participaron finalmente en el dispositivo, cómo se estableció la coordinación entre ambos cuerpos y qué protocolos de actuación habían recibido los agentes antes del inicio de los actos.

La portavoz popular considera que la magnitud de los incidentes obliga al Gobierno municipal a ofrecer explicaciones públicas y detalladas.

«No se trata de buscar culpables entre los agentes que tuvieron que intervenir. Se trata de saber quién planificó el dispositivo, si se previeron los riesgos y si el Gobierno municipal estuvo a la altura de sus responsabilidades», ha señalado.

«Los agentes no pueden cargar solos con las consecuencias»

García ha querido separar las críticas a la gestión política del reconocimiento al trabajo realizado por los cuerpos policiales. La dirigente popular ha trasladado su «total apoyo y reconocimiento a la Policía Local de Sitges y a los Mossos d’Esquadra», que tuvieron que intervenir ante una situación de violencia y desorden.

Para el PP, los agentes que estuvieron sobre el terreno no pueden convertirse en los responsables de las posibles deficiencias de planificación del dispositivo.

«Los agentes no pueden cargar solos con las consecuencias de una mala planificación», ha afirmado García, antes de reclamar que los cuerpos policiales dispongan de «los recursos, los efectivos, la coordinación y las instrucciones necesarias para actuar ante riesgos previsibles».

La formación sostiene que la seguridad durante una Fiesta Mayor no puede depender únicamente de la capacidad de reacción de los agentes cuando los incidentes ya se han producido. A juicio de los populares, la prevención, la planificación y la coordinación entre los diferentes cuerpos deben formar parte de cualquier dispositivo diseñado para acontecimientos con una elevada concentración de personas.

Una Fiesta Mayor marcada por la tensión

El retraso de la Matinal ha convertido los incidentes en uno de los principales focos de atención de esta Fiesta Mayor. Para el PP, que un enfrentamiento de estas características termine alterando uno de los actos más representativos de Sitges supone una señal de alarma que el Gobierno municipal no debería pasar por alto.

«La Fiesta Mayor es para disfrutarla, no para sufrirla», ha reivindicado García, que considera que los vecinos no deberían ver condicionada la celebración de sus tradiciones por episodios de violencia y desorden.

Los populares reclaman ahora que el Ejecutivo municipal explique qué ocurrió, cómo se desarrolló la intervención policial y, sobre todo, si el dispositivo había sido diseñado teniendo en cuenta las características y la afluencia prevista durante la celebración.

La portavoz del PP ha insistido en que reclamar responsabilidades políticas no significa cuestionar la actuación de los agentes que tuvieron que intervenir. Al contrario, considera que exigir una mejor planificación es también una forma de proteger a los propios policías.

«La Policía Local y los Mossos necesitan nuestro apoyo, pero también necesitan una buena planificación, coordinación, recursos y unas instrucciones claras», ha defendido.

El PP reclama responsabilidades al Gobierno municipal

La formación popular quiere que el Ayuntamiento detalle ahora el operativo previsto y el que finalmente se desplegó, así como las decisiones adoptadas durante los incidentes. El objetivo, según García, es determinar si existieron fallos de previsión y si el Gobierno municipal respondió adecuadamente ante una situación que terminó afectando a uno de los actos principales de la Fiesta Mayor.

El PP considera que la seguridad debe situarse por encima de cualquier otra consideración cuando se organizan acontecimientos multitudinarios y reclama al Gobierno municipal que garantice que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

«La seguridad de los sitgetanos y sitgetanas no se puede improvisar: se planifica, se coordina y se garantiza», ha sentenciado García.

Con esta denuncia, el PP sitúa la gestión de la seguridad de la Fiesta Mayor en el centro del debate político de Sitges y reclama al Ejecutivo municipal explicaciones sobre un dispositivo que, pese a la presencia de los cuerpos policiales, no consiguió evitar que una batalla campal terminara alterando el desarrollo de la celebración.