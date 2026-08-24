Pucherazo Sánchez: La ‘ley de nietos’ ya fabrica 20.536 nuevos votantes al mes

La preocupación por la alteración del censo electoral ya no se limita a los círculos políticos. Esta cuestión ha alcanzado también los editoriales de medios de comunicación de amplia difusión, respaldada por cifras oficiales alarmantes, tal como señala El Español.

El dato que ha encendido la polémica es contundente: desde el 1 de junio hasta el 1 de julio de 2026, se sumaron 20.536 nuevos inscritos al Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), lo que representa el mayor aumento mensual en la historia del censo.

Este incremento no proviene de un crecimiento demográfico natural, sino de la masiva aplicación de la conocida ‘ley de nietos’, que forma parte de la Ley de Memoria Democrática y fue ideada inicialmente como una medida de reparación para los descendientes de quienes sufrieron el exilio.

De la memoria histórica a la utilización electoral

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a adquirir la nacionalidad española a aquellos que nacieron fuera de nuestras fronteras y cuyos padres o abuelos perdieron o renunciaron a ella debido al exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o por su orientación sexual e identidad de género. En teoría, esta medida busca sanar una injusticia del pasado; sin embargo, en la práctica, ha derivado en una utilización política de gran calado.

Conforme a los datos proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta el 31 de mayo de 2026 se habían presentado 1.225.188 solicitudes de nacionalidad a través de esta vía, con 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones gestionadas en la red consular. Estas inscripciones alimentan directamente el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), y, por ende, el CERA, que es el registro que determina quién puede votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas desde fuera de España.

Algunos datos recientes permiten entender la magnitud del fenómeno:

Un total de 2,6 millones de personas han comenzado el proceso para obtener la nacionalidad española por esta vía.

Más de 557.000 pasaportes han sido ya entregados a quienes se benefician de la ‘ley de nietos’.

La población española en el extranjero que tiene derecho a voto supera los 3,2 millones, con un crecimiento anual del 5,1%.

El resultado es un censo exterior que crece a gran velocidad, con velocidades de incorporación que varios medios especializados cifran en entre 16.000 y más de 20.000 nuevos votantes mensuales, amparados por datos oficiales y estimaciones de diferentes actores políticos.

La ‘trampa’ administrativa: una instrucción que reinterpreta la ley

El núcleo de esta controversia no radica tanto en la ley ratificada por las Cortes, sino en su aplicación efectiva. A tan solo cinco días de que la norma entrara en vigor, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, bajo la dirección de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, emitió una instrucción que introdujo una presunción automática: todo español que hubiera abandonado el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 se considera exiliado, sin necesidad de probar persecución alguna.

Desde el punto de vista legal, esta presunción convierte una medida restauradora en un sistema de nacionalización masiva. La obligación de demostrar un exilio político específico se reemplaza por el simple hecho de haber dejado España en ese periodo, afectando a todos, desde los exiliados represaliados hasta aquellos que emigraron por cuestiones laborales o familiares.

Esto desencadena varias consecuencias:

Se amplía de facto el ámbito de aplicación de la ley más allá de lo que el Parlamento previó. Se crea un incentivo para solicitar la nacionalidad sin controles rigurosos, colapsando consulados y agotando recursos con procedimientos poco transparentes. Se altera de forma unilateral la composición del censo electoral, puesto que cada nuevo nacional inscrito en el PERE adquiere derecho a voto en España.

Editoriales que critican esta maniobra han calificado la situación como un “fraude de ley” y “fraude electoral”, argumentando que la discordancia entre el texto aprobado y la regulación administrativa supone una ruptura del principio de legalidad. Mientras tanto, partidos como Vox han acudido al Tribunal Supremo buscando forzar a la Junta Electoral Central a actuar, denunciando un “aumento irregular” del censo que resulta de esta aplicación expansiva de la norma.

¿Manipulación electoral o reparación tardía? La lucha por el relato

El Gobierno presenta la ‘ley de nietos’ como una política de justicia histórica que permite recuperar una nacionalidad perdida por el exilio franquista. Los números oficiales reflejan la magnitud del proceso: más de 571.000 expedientes aprobados y cientos de miles de inscripciones realizadas en consulados. La narrativa oficial enfatiza la reparación y el esfuerzo administrativo que implica gestionar más de dos millones de solicitudes en un tiempo limitado.

Por su parte, la oposición no duda en mencionar la “ingeniería electoral”. El líder del principal partido opositor ha acusado al Gobierno de incorporar hasta 2,5 millones de nuevos votantes a través de procesos de nacionalización, y advierte que la ‘ley de nietos’ está “fabricando” miles de electores mensualmente que podrán influir en los próximos comicios generales. Organizaciones jurídicas y asociaciones cívicas han ido más lejos, llevando el asunto ante instituciones nacionales y europeas para acusar de un “golpe de Estado censal” con la intención de “perpetuarse en el poder”.

El choque de narrativas se basa en interpretaciones diferentes de las mismas cifras:

Parte de la prensa sostiene que el ritmo de resolución y las colas en los consulados provocarán que muchos expedientes no se concluyan hasta bien entrada la próxima década, lo que podría limitar su impacto en las elecciones de 2027.

Otras fuentes ponen el acento en los récords mensuales del CERA y el reconocimiento de cientos de miles de nuevas nacionalidades en un corto intervalo, enfatizando que ya se ha modificado de manera significativa el mapa electoral exterior.

En medio de esto, la administración consular intenta gestionar un volumen de solicitudes sin precedentes, enfrentándose a críticas por la falta de digitalización y la escasa información desagregada sobre cuántas de estas nuevas nacionalidades se traducen en inscripciones efectivas en el censo.

Realidades visibles y posibles escenarios futuros

Más allá del debate político, los efectos concretos ya son palpables:

Los consulados españoles en América Latina están desbordados, con agendas repletas y miles de citas pendientes, en ocasiones con listas de espera que se prolongan durante años.

El CERA registra cifras históricas y una variación mensual que altera de manera significativa el peso del voto exterior en los resultados finales de las elecciones.

La fractura institucional se profundiza: la Junta Electoral Central se ha declarado incompetente para intervenir, aunque varios de sus vocales han emitido votos particulares alertando sobre el “incremento irregular” del censo.

En este escenario, la cuestión ya no se centra únicamente en cuántos nuevos votantes se suman cada mes —si 16.000, 20.536 o más—, sino quién detenta el control sobre el diseño de las reglas del juego democrático y con qué garantías se puede diferenciar una política de reparación histórica de una estrategia de reconfiguración del electorado.

El tiempo revelará si la ‘ley de nietos’ será recordada en los manuales como una medida de justicia transnacional tardía o como el ejemplo más elaborado de ingeniería electoral del sanchismo; por ahora, lo único incuestionable es que nunca antes una partida de nacimiento de un abuelo en Lugo, Bilbao o Sevilla había tenido tanto valor en una urna de Buenos Aires o de Ciudad de México.