Sirera exige a Collboni que rompa su silencio por la tragedia de Ceuta y convoque un minuto de silencio

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha elevado la presión sobre el alcalde Jaume Collboni para que rompa su silencio ante la tragedia registrada en Ceuta y convoque un minuto de silencio el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, en memoria de las víctimas y como muestra de apoyo a los ciudadanos ceutíes.

Sirera ha presentado el manifiesto «Ceuta no está sola», con el que reclama al Ayuntamiento de Barcelona una declaración pública de solidaridad con Ceuta y exige al Gobierno de Pedro Sánchez una investigación «completa e independiente» para determinar qué ocurrió durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

Según recoge el manifiesto, los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que habría desbordado la frontera y los servicios asistenciales de la ciudad. El documento cifra en alrededor de 72.000 las personas que cruzaron o intentaron cruzar irregularmente la frontera y sitúa en al menos 96 el número de fallecidos a ambos lados.

Pero Sirera pone especialmente el foco en la situación de mujeres y menores que quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Hasta el 18 de agosto, la Policía Nacional había registrado once denuncias de menores marroquíes por presuntas agresiones sexuales, según los datos recogidos en el manifiesto.

«Estamos hablando de niñas que cruzaron una frontera sin protección y que, una vez en España, tampoco estuvieron suficientemente protegidas», ha denunciado Sirera, que exige que las investigaciones lleguen «hasta el final» y que las víctimas reciban asistencia médica, psicológica, jurídica y social.

Sirera apunta directamente al Gobierno de Sánchez

El dirigente popular considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no actuó con la previsión necesaria pese a las advertencias previas de organizaciones sindicales de trabajadores fronterizos sobre el incremento de las llegadas y el riesgo de una entrada masiva.

«El Gobierno reaccionó cuando la frontera ya había sido desbordada y cuando decenas de personas habían perdido la vida», ha señalado Sirera. A su juicio, «gobernar no consiste en improvisar barreras después de la tragedia», sino en anticiparse a las crisis, proteger las fronteras y coordinar los recursos necesarios.

Por ello, el presidente del Grupo Popular reclama esclarecer qué información recibió el Ejecutivo, qué decisiones se adoptaron, cómo funcionó el dispositivo fronterizo y qué responsabilidades políticas deben asumirse.

Exige firmeza con Marruecos

Sirera también dirige sus críticas hacia la actuación de Marruecos y reclama al Gobierno español que exija a Rabat una mayor colaboración.

El popular considera que un país que aspira a ser socio de España y de la Unión Europea debe controlar eficazmente su territorio, impedir concentraciones masivas junto a una frontera internacional y colaborar en la prevención de tragedias y en la identificación de las víctimas.

«La relación con Marruecos no puede sostenerse sobre concesiones unilaterales, silencios diplomáticos y una cooperación fronteriza intermitente. España debe exigir respeto, lealtad y resultados», ha defendido.

Además, reclama una colaboración inmediata entre España y Marruecos para identificar los cuerpos, facilitar las pruebas de ADN y permitir que las familias puedan recuperar a sus seres queridos con dignidad.

Cuatro exigencias a Collboni

El manifiesto presentado por Sirera concentra sus reclamaciones al alcalde de Barcelona en cuatro puntos: que el Ayuntamiento exprese públicamente su solidaridad con Ceuta y sus ciudadanos; que condene las agresiones sexuales denunciadas y reclame protección y justicia para las víctimas; que inste al Gobierno de España a esclarecer lo ocurrido, reforzar la frontera y exigir una cooperación efectiva a Marruecos; y que convoque el próximo 2 de septiembre un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Barcelona.

Sirera ha cargado especialmente contra el silencio de Collboni. «Collboni es siempre el primero en levantar la voz ante conflictos lejanos, pero guarda silencio cuando la tragedia afecta a una ciudad española», ha denunciado.

El dirigente popular ha defendido además una política migratoria «ordenada, legal, segura y coordinada con la Unión Europea», centrada en combatir a las mafias, evitar nuevas pérdidas de vidas y garantizar recursos a las ciudades que afrontan las consecuencias de la inmigración irregular.

«Ser solidario no significa aceptar el caos. Defender la dignidad humana es perfectamente compatible con proteger las fronteras, cumplir la ley y garantizar la seguridad», ha concluido Sirera.

Y ha lanzado un último mensaje al alcalde de Barcelona: «Ceuta no es una frontera lejana. Ceuta es España y Barcelona debe estar a su lado».