Javier Ramírez vuelve a exigir medidas contra las inundaciones en Torredembarra: «Lo advertimos hace meses»

El diputado en el Parlament de Catalunya y concejal de VOX en Torredembarra, Javier Ramírez, vuelve a reclamar al Ayuntamiento medidas concretas para prevenir y afrontar los episodios de lluvias torrenciales que afectan al municipio. El edil sostiene que ya en marzo advirtió de la necesidad de adoptar medidas de prevención y ahora vuelve a poner el foco en la gestión municipal después de los graves episodios de lluvias registrados en distintos puntos del litoral de Tarragona.

La reclamación de Ramírez cobra especial relevancia después del fuerte temporal registrado el pasado sábado en diferentes localidades del Tarragonès y el Baix Penedès. Torredembarra fue una de las poblaciones afectadas, con una acumulación de 136,5 litros por metro cuadrado, mientras que en El Vendrell se alcanzaron los 145,4 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El episodio dejó un balance de 11 personas heridas, una de ellas en estado crítico, y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias. El Sistema d’Emergències Mèdiques atendió aproximadamente a 40 personas durante el temporal, mientras que el teléfono 112 recibió 829 llamadas relacionadas con las tormentas. Los Bomberos de la Generalitat tuvieron que intervenir en numerosos puntos afectados por el agua.

Uno de los episodios más graves se produjo en Roda de Berà, donde la caída de un muro provocó tres heridos, entre ellos una menor de 17 años que quedó en estado crítico. Además, unas 300 personas tuvieron que ser desalojadas del camping Arc de Berà, mientras que alrededor de un centenar fueron evacuadas de una discoteca de El Vendrell debido a la acumulación de agua.

Las lluvias también provocaron importantes afectaciones en las comunicaciones. La N-340 y la AP-7 tuvieron que permanecer cortadas durante varias horas y la inundación de la estación de Sant Vicenç de Calders obligó a interrumpir temporalmente varias líneas de Rodalies.

Una advertencia realizada ya en marzo

Ante este escenario, Ramírez insiste en que la necesidad de reforzar la prevención no surge ahora. El concejal recuerda que ya en marzo reclamó al Ayuntamiento de Torredembarra que adoptara medidas para hacer frente al riesgo de inundaciones y a los episodios de lluvias intensas.

El edil considera que aquella advertencia adquiere ahora especial relevancia después de que un nuevo temporal haya vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de diferentes puntos del territorio.

Ramírez reclama revisar los puntos especialmente sensibles del municipio, reforzar la prevención y garantizar que los sistemas de drenaje y evacuación de aguas se encuentren en condiciones adecuadas para responder ante precipitaciones de gran intensidad.

«Llevamos meses advirtiéndolo», sostiene el diputado, que reclama al Gobierno municipal «seriedad y responsabilidad» y defiende que las administraciones deben actuar antes de que se produzcan nuevas situaciones de emergencia.

«No podemos esperar a que vuelva a ocurrir una desgracia para actuar», añade Ramírez, que considera que la seguridad de los vecinos debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Tarragona vuelve a sufrir los efectos del temporal

La situación se ha vuelto a complicar este lunes, 24 de agosto, con un nuevo episodio de fuertes tormentas en la provincia de Tarragona.

Hasta las 19:00 horas, el teléfono 112 había recibido 373 llamadas relacionadas con las tormentas y los Bomberos de la Generalitat habían atendido 162 avisos, 141 de ellos en la provincia de Tarragona. Protección Civil volvió a pedir a la ciudadanía que extremara las precauciones y evitara desplazarse por zonas inundables.

Para Ramírez, la sucesión de episodios de lluvias intensas evidencia la necesidad de que los municipios dispongan de una planificación preventiva eficaz. El concejal considera que las administraciones locales no pueden limitarse a reaccionar cuando el agua ya ha provocado inundaciones, cortes de carreteras o evacuaciones.

El diputado defiende que la prevención debe incluir la identificación de los puntos de riesgo, el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y la existencia de protocolos claros de actuación ante episodios meteorológicos adversos.

«Seriedad y responsabilidad»

La reclamación del concejal de VOX se produce, por tanto, después de que el temporal haya vuelto a poner sobre la mesa un problema que ya había señalado meses atrás.

Ramírez reclama que las advertencias realizadas en marzo sean tenidas en cuenta y que el Ayuntamiento adopte medidas concretas para reducir el riesgo ante futuras lluvias torrenciales.

La exigencia llega en un momento especialmente delicado para el litoral tarraconense, después de varios episodios de lluvias intensas y de un temporal que ha dejado importantes daños e incidencias. Para Ramírez, lo ocurrido refuerza la necesidad de pasar de la reacción a la prevención y de actuar antes de que vuelva a producirse una situación de emergencia.