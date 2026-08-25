Sánchez veta la presencia del Rey en el Consejo de Seguridad Nacional y decreta las medidas de emergencia que rechazó hace un mes en Ceuta

Tenemos un presidente del Gobierno que sitúa su descanso personal por encima del más alto interés nacional; su hamaca bajo las palmeras por encima de una amenaza que ha hecho tambalearse al Estado.

El marido de Begoña es la representación esperpéntica de lo peor: arrogante, vago y vulgar.

La situación en Ceuta ha trascendido su condición de problema fronterizo para convertirse en un verdadero campo de pruebas para las instituciones.

Aquí, el Gobierno, la Casa del Rey y las fuerzas de seguridad están poniendo a prueba los márgenes de un sistema que parece más preparado para la calma que para las avalanchas humanas, comunicativas y políticas. Según ha informado OKDIARIO en un artículo sobre la exclusión de Felipe VI del Consejo de Seguridad Nacional, el Ejecutivo ha decidido afrontar la tormenta sin la presencia simbólica del jefe del Estado en la mesa que decide las acciones del Estado en la ciudad autónoma.

En las calles de Ceuta, los mandos policiales describen un clima de improvisación y órdenes que llegan con retraso, muchas veces casi un mes después de la afluencia masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos. La política española regresa así a su zona habitual: discutir sobre quién se sienta en la mesa, mientras quienes están en el terreno exigen algo tan poco glamuroso como un protocolo claro, un mando único identificable y directrices por escrito.

Un Consejo sin Rey en medio de la crisis

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se ha convocado de forma extraordinaria en La Moncloa para abordar la crisis en Ceuta, pero sin la presencia de Felipe VI en la cabecera de la mesa. La normativa sobre seguridad nacional permite que el Rey lidere estas reuniones cuando es convocado, lo que desplaza al presidente del Gobierno del puesto de mayor responsabilidad del encuentro. La cuestión no es si la presencia del monarca es obligatoria —no lo es—, sino que el Ejecutivo ha tomado la decisión de no enviar una invitación formal, a pesar de que la agenda de la Jefatura del Estado estaba libre durante estos días.

Este gesto llega tras semanas de controversia por el supuesto veto del Gobierno a un viaje del Rey a Ceuta en el momento álgido de la crisis migratoria. Desde diversos sectores se abogaba por una visita simbólica que mostrara apoyo a la ciudad autónoma. La comunicación pública del Ejecutivo no ha esclarecido las dudas: mientras la ministra de Inclusión, Elma Saiz, sostenía que la Casa Real es “dueña de su propia agenda”, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmaba que “el Gobierno decide”. Así, el resultado es un clásico en la política española: un debate jurídico-simbólico que, en parte, oculta la discusión sobre la efectividad de la respuesta gubernamental.

Desde un punto de vista estrictamente institucional, la decisión de no invitar al Rey resta fuerza al mensaje de unidad del Estado en una crisis que sobrepasa lo local. La Ley de Seguridad Nacional estipula que el monarca debe ser informado al menos una vez al año de las reuniones del CSN, pero no lo obliga a asistir. Sin embargo, en un entorno donde se cuestiona el papel de la Corona en territorios delicados y se mencionan las reservas de Marruecos ante cualquier movimiento simbólico, la ausencia voluntaria de Felipe VI en una reunión esencial alimenta la percepción —y el relato— de un Ejecutivo reticente al protagonismo y teme a la fotografía.

De negar la excepcionalidad a declarar situación de interés nacional

El otro gran giro del Gobierno sucede en el ámbito operativo. Después de semanas insistiendo en que la crisis en Ceuta podía manejarse con instrumentos ordinarios, el Ejecutivo ha decidido activar la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad. Esta medida, contemplada en la Ley de Seguridad Nacional, permite reunir recursos, establecer un mando único y organizar respuestas coordinadas más allá de lo rutinario. La decisión se toma alrededor de 25 días después de que entre 70.000 y 80.000 personas cruzaran la frontera o el espigón del Tarajal hacia Ceuta, colapsando las capacidades de acogida y seguridad.

Este cambio de enfoque conlleva varias repercusiones políticas y operativas:

Se creará un mando único para gestionar la crisis, que seguramente estará liderado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres , e incluirá la participación del CNI, el delegado del Gobierno, el presidente de Ceuta y otros departamentos relevantes.

para gestionar la crisis, que seguramente estará liderado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, , e incluirá la participación del CNI, el delegado del Gobierno, el presidente de Ceuta y otros departamentos relevantes. Se reforzará la coordinación y presencia policial, con el fin de poner fin a la improvisación que han denunciado los mandos en el terreno, que afirmaban no haber recibido “ni una sola orden” clara desde finales de julio.

Se ampliará el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, aprobado en 2022, con nuevas asignaciones para seguridad, retornos y revitalización económica.

El detalle de estas medidas revela que lo que hace un mes parecía excesivo o innecesario ahora se presenta como ineludible. Además, el Gobierno ha solicitado a Bruselas fondos de asistencia de emergencia para mejorar infraestructuras de seguridad y capacidades de acogida, sobre todo para menores no acompañados. La narrativa da un vuelco: ya no se considera una crisis contenida, sino que se requiere de herramientas extraordinarias, aunque sin reconocer abiertamente que se ha llegado tarde.

Policía abrumada, mando único en camino

Mientras se desarrolla el debate político sobre el Rey y la excepcionalidad, la realidad policial en Ceuta ha sido definida por los propios mandos como un continuo intento de improvisar. Fuentes de la Policía Nacional en la ciudad han denunciado que, desde los acontecimientos de finales de julio, no han recibido instrucciones claras ni uniformes de la Dirección General de la Policía sobre cómo actuar ante la avalancha migratoria. La falta de órdenes escritas, la ausencia de criterios comunes para identificar y clasificar a los diversos colectivos, junto con la escasez de comunicación interna diaria, ha dejado a muchos agentes “desbordados y sin instrucciones concretas”.

Frente a esta situación, los responsables en el terreno han planteado tres prioridades fundamentales:

Un mando único policial claramente identificado para toda la crisis, con capacidad decisoria y apoyo político explícito. Una orden escrita que aclare la situación jurídica de cada colectivo (menores, solicitantes de asilo, migrantes irregulares, posibles víctimas de trata), con criterios uniformes a lo largo de la ciudad. Un canal de comunicación interna diario que integre información, evite contradicciones y permita adaptar el dispositivo a la evolución de la situación.

El Gobierno asegura que la implementación de la situación de interés nacional y el mando único responderán precisamente a estas carencias. Sin embargo, la percepción de que se actúa con retraso —después de numerosas advertencias de sindicatos policiales y autoridades locales— abre un frente político que la oposición no hesitará en aprovechar, vinculando la tardanza con la atención prestada a la gestión de la imagen y las vacaciones presidenciales frente a la urgencia en el terreno.

El tablero político: monarquía, Marruecos y campaña continua

En el plano interno, la exclusión práctica del Rey en el CSN y las dudas sobre su visita a Ceuta avivan el discurso de quienes creen que Pedro Sánchez intenta restar protagonismo institucional a la Corona en episodios críticos, especialmente cuando se cruzan con debates sobre la forma del Estado y su encaje territorial. La oposición, especialmente el Partido Popular, presenta esta decisión como una muestra de desconfianza hacia Felipe VI y una renuncia a proyectar unidad institucional en una frontera tan delicada como la ceutí.

No obstante, la estrategia no se limita al ámbito interno. La relación con Marruecos se erige como un telón de fondo innegable. Un viaje del Rey a Ceuta, o su presidencia de un CSN enfocado exclusivamente en esta crisis, podría ser interpretado en Rabat como un mensaje de endurecimiento, un gesto que el Gobierno prefiere calibrar con cautela, considerando su dependencia de la cooperación marroquí en materia migratoria y de control de flujos. La diplomacia silenciosa y la gestión de la imagen externa se entrelazan con el debate doméstico sobre la lealtad al jefe del Estado, un cóctel clásico en la reciente política española.

Todo ocurre, además, en un clima preelectoral en el que cada decisión se analiza bajo la luz de la campaña. La creación del mando único, la ampliación del plan socioeconómico de Ceuta y la solicitud de fondos europeos brindan al Ejecutivo la oportunidad de presentarse como el garante de la seguridad y la protección social, mientras los críticos retratan este giro como una rectificación provocada por la presión mediática, policial y ciudadana.

Curiosidades, paradojas y datos llamativos de la crisis

Más allá del enfrentamiento institucional y las estrategias de comunicación, el caso de Ceuta en estas semanas deja varios apuntes que iluminan la singularidad —y cierta ironía— del momento político:

El Consejo de Seguridad Nacional, diseñado para actuar con celeridad ante situaciones excepcionales, se ha convocado casi un mes después del punto álgido de la crisis, mientras que los agentes sobre el terreno hablaban de improvisación y ausencia de órdenes desde los primeros días.

La figura de “situación de interés para la seguridad nacional” , creada para evitar el desorden en las competencias, se activa después de que diversos cuerpos policiales y autoridades locales hayan denunciado, precisamente, la falta de coordinación y el solapamiento de competencias.

, creada para evitar el desorden en las competencias, se activa después de que diversos cuerpos policiales y autoridades locales hayan denunciado, precisamente, la falta de coordinación y el solapamiento de competencias. El plan de vacunación de emergencia en Ceuta, que incluye decenas de miles de dosis para prevenir brotes tanto entre la población local como entre los migrantes, muestra cómo una crisis de seguridad puede generar respuestas típicas de emergencias sanitarias, fusionando agendas que teóricamente deberían estar separadas.

Mientras el Gobierno repite que la Casa Real “es dueña de su agenda”, varios testimonios indican que Felipe VI habría estado dispuesto a viajar a Ceuta, pero sus movimientos dependen del visto bueno del Ejecutivo, convirtiendo cada desplazamiento en una decisión política cargada de voltaje.

La cifra de personas que ingresaron a Ceuta en solo dos días —entre 70.000 y 80.000, según diversas fuentes oficiales y locales— sitúa la crisis ceutí en una dimensión que supera los habituales estándares de presión migratoria en España, convirtiéndola en un caso de estudio esencial para futuras reformas en la seguridad nacional.

En resumen, Ceuta se ha transformado en el escenario donde convergen debates sobre fronteras, monarquía, mando único, relaciones con Marruecos y campañas electorales, con una intensidad que obliga a repensar no solo los protocolos, sino también la forma en que el Estado se refleja ante sí mismo cuando las olas —tanto marítimas como políticas— superan las previsiones.