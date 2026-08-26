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Política

Crisis migratoria en la ciudad autónoma

Ceuta estalla contra el Gobierno: miles de personas salen a la calle a gritar «Pedro Sánchez, hijo de p…»

La filtración de un decreto que contempla habilitar polideportivos y el antiguo Hospital Militar como espacios de acogida aviva el malestar ciudadano

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Miles de vecinos se concentraron frente al Hotel Ulises, donde se encuentra alojado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable de coordinar el mando único desplegado en la ciudad autónoma.

Durante la movilización, los participantes lanzaron duras consignas contra el Gobierno central y el presidente Pedro Sánchez. Entre los gritos se escuchóon «¡Ceuta no es un CETI!», «¡Expulsión!» e «¡Invasión!», además de insultos dirigidos al jefe del Ejecutivo. La protesta permanecía activa al cierre de esta información.

El origen inmediato de la concentración se sitúa en la difusión de un borrador de real decreto en el que el Estado plantea habilitar distintos espacios para atender la llegada de migrantes. La propuesta incluye instalaciones deportivas y el antiguo Hospital Militar, una posibilidad que ha provocado un fuerte rechazo entre sectores de la población ceutí.

La tensión aumenta después de varias semanas marcadas por la entrada masiva de personas migrantes. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, reconoció que la ciudad «todavía no ha recuperado la normalidad», aunque descartó abandonar el cargo. A su juicio, dimitir en las circunstancias actuales sería «una absoluta irresponsabilidad y cobardía».

La presencia de representantes del Ejecutivo en el Hotel Ulises terminó convirtiéndose en el foco de la protesta. Los manifestantes dirigieron buena parte de sus reproches contra la delegación del Gobierno y exigieron medidas más contundentes para hacer frente a una situación que, según denuncian, ha desbordado a la ciudad.

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