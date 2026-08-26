¡Vaya circo! Robles y Marlaska se contradicen sobre Ceuta mientras Mohamed VI alienta una nueva invasión

Es de traca.

Aunque con este Gobierno Sánchez el esperpento de Valle-Inclán se queda en pañales.

La crisis en Ceuta ha dejado de ser un mero inconveniente en la frontera para convertirse en un claro reflejo de las fisuras internas del Ejecutivo y de la creciente osadía del régimen de Marruecos.

El último episodio se centró en las discordancias entre Margarita Robles y Fernando Grande‑Marlaska respecto a los avisos del CNI y las declaraciones de Rabat sobre “liberar ciudades ocupadas”, evidencia un problema más profundo: España enfrenta una presión constante, al tiempo que sus altos mandos en seguridad debaten acerca de si existieron o no alertas previas.

El contexto no es el más favorable. Mientras en Madrid se intenta reconstruir la narrativa oficial sobre la situación en Ceuta, en Rabat un ministro marroquí habla ante Mohamed VI sobre la necesidad de liberar “las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla”, sin que el monarca muestre indicio alguno de incomodidad. Para parte de la sociedad española, la escena resulta familiar: crisis migratoria, tensiones diplomáticas y un Gobierno que no encuentra un mensaje común.

Robles y Marlaska: dos voces en la misma crisis

La crisis se desató el 30 de julio de 2026, con la llegada masiva de decenas de miles de personas a través de la frontera de Ceuta, coincidiendo con el Día del Trono en Marruecos y una notable reducción de efectivos marroquíes en la zona. A partir de ese momento, la gestión se convierte en una historia de narrativas contradictorias.

Por un lado, Fernando Grande‑Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sostuvo que no hubo ningún informe ni aviso del CNI que anticipara los hechos, negando que el Ministerio del Interior contara con alertas previas sobre el aluvión.

En cambio, Margarita Robles manifestó durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que funcionarios del CNI en Ceuta sí transmitieron el día 29 información sobre la convocatoria para nadar hacia la orilla, alineándose con la festividad marroquí, y aclara que los servicios de inteligencia “no siempre trabajan con informes manuscritos”.

La inconsistencia es significativa: impacta directamente en el tejido del sistema de seguridad nacional y abre la incómoda pregunta de si hubo un fallo en la comunicación entre Defensa e Interior o si, simplemente, alguien intenta esquivar responsabilidades políticas. Robles llega incluso a disculparse en el Congreso, reconociendo que el Gobierno reaccionó tarde y de manera inadecuada, mientras Marlaska defiende que la cooperación con Marruecos es “extraordinaria” y que las redes de inmigración irregular son las únicas culpables.

La discordia no es nueva. En anteriores visitas a Ceuta y Zaragoza, Robles había reiterado que “Ceuta y Melilla no se tocan” y que son “españolísimas”, adoptando un tono más contundente respecto a Marruecos que sus compañeros de Gobierno. Por su parte, Marlaska busca restar importancia política a las reclamaciones marroquíes, manteniendo la imagen del socio fiable, a pesar de que la frontera se ha transformado en un coladero en cuestión de horas.

La presión de Rabat: desde las “ciudades ocupadas” al discurso de movilización

Mientras en Madrid se ajustan las palabras, en Rabat se ensaya un discurso deliberadamente ambiguo. El ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, aprovecha una ceremonia religiosa bajo la presidencia de Mohamed VI para hablar de la “lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas” en la costa atlántica, en un mensaje que la prensa española relaciona directamente con Ceuta y Melilla. Poco antes, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, había insistido en que ambas ciudades “regresen al seno de la patria marroquí”, planteando una “solución definitiva” que las reincorpore al país.

No se trata de un arrebato aislado. La reclamación sobre las plazas de soberanía tiene una larga historia y sigue ocupando un lugar en la agenda marroquí como un asunto de largo plazo, alternando momentos de tensión con fases de aparente calma diplomática. Lo novedoso en esta ocasión es el contexto: estos pronunciamientos ocurren días después de una crisis migratoria masiva, en la que los controles marroquíes se aflojaron notablemente, mientras que las redes sociales difundieron vídeos que presentaban la frontera ceutí como una “ventana de oportunidad” para acceder a Europa.

El resultado es una combinación delicada:

Marruecos permite que el discurso sobre las “ciudades ocupadas” gane terreno ante el rey. La frontera de Ceuta se convierte en escenario de una entrada sin precedentes, con más de 60.000 personas atravesando la línea de forma irregular según ciertos cálculos. El Gobierno español responde con mensajes contradictorios: firmeza territorial por parte de Robles, mientras que Marlaska y otros ministros optan por la prudencia extrema y enfatizan la cooperación.

A esta situación se suma la dimensión europea. Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea, y cualquier percepción de debilidad en el control podría generar inquietudes en Bruselas, aunque de manera oficial se mantenga el respaldo a España y se subraye que la disputa sobre la soberanía es “interna”.

Consecuencias políticas y de seguridad: lo que está en juego

Las discrepancias públicas entre Defensa e Interior acarrean varias repercusiones:

Credibilidad institucional : la desavenencia entre dos ministros respecto a los avisos del CNI erosiona la confianza en la eficacia de los servicios de inteligencia y la cadena de mando.

: la desavenencia entre dos ministros respecto a los avisos del CNI erosiona la confianza en la eficacia de los servicios de inteligencia y la cadena de mando. Gestión parlamentaria : los partidos opositores exigen clarificaciones sobre quién conocía qué y cuándo, reclamando responsabilidades políticas por la falta de previsión y por el descontrol en las primeras horas de la crisis.

: los partidos opositores exigen clarificaciones sobre quién conocía qué y cuándo, reclamando responsabilidades políticas por la falta de previsión y por el descontrol en las primeras horas de la crisis. Relación con Rabat: el equilibrio tradicional de firmeza discreta y cooperación silenciosa se complica cuando Rabat permite mensajes sobre “liberar ciudades ocupadas” mientras España intenta prevenir una escalada pública.

En términos de seguridad, Ceuta y Melilla se consolidan como puntos críticos:

Se trata de fronteras terrestres de la UE en África , con un impacto directo en las rutas migratorias hacia Europa.

, con un impacto directo en las rutas migratorias hacia Europa. Cualquier relajación de los controles marroquíes puede desencadenar rápidamente una situación de emergencia humanitaria, como se evidenció en el caso de las miles de personas que entraron a nado o por el espigón, dejando decenas de muertos en el mar.

La respuesta de España se basa en el despliegue del Ejército, el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía, y la promesa de devoluciones “según los cauces legales”, pero la capacidad de reacción depende en gran medida de que los servicios de inteligencia y los ministerios hablen con la misma voz.

Un conflicto serio con matices casi surrealistas

En medio de este enredo, no faltan curiosidades y elementos que parecen rozar lo surrealista para un conflicto tan serio: