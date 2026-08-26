Ester Muñoz deja con cara de haba a Margarita Robles al sacarle las contradicciones con Marlaska: «¿Quién miente, usted o él?»

Quedó abatida y con cara de haba con solo una frase.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, protagonizó en la tarde del 25 de agosto de 2026 uno de los momentos más incómodos de la legislatura para la ministra de Defensa.

Durante la comparecencia de Margarita Robles en la Comisión de Defensa para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta, la popular sacó a la luz las versiones enfrentadas dentro del propio Gobierno y dejó a la ministra sin una respuesta clara.

Mientras Robles defendió en el Congreso que los 25 agentes del CNI desplegados en Ceuta «realizaron la labor que les es exigible» y compartieron información con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno (incluida una alerta el 29 de julio de 2026 sobre una convocatoria para entrar a nado), su compañero de Gabinete, Fernando Grande-Marlaska, dijo exactamente lo contrario desde La Moncloa.

Un delegado del Gobierno de España contra una ministra del Gobierno de España. Qué papelón!! pic.twitter.com/8tEGP0TOCN — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) August 25, 2026

El ministro del Interior aseguró en rueda de prensa que «no había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció» y que ningún servicio de inteligencia, ni español ni de países amigos, había previsto una entrada masiva de las dimensiones registradas (estimada en torno a 80.000 personas en dos días).

Ante esa contradicción flagrante, Ester Muñoz no dudó. Se dirigió directamente a Robles y le espetó:

¿Quién miente: usted o Marlaska? Porque los dos han dicho dos cosas contrarias a la vez. ¿Quién miente?

La pregunta resonó en la sala. La ministra, que había pedido disculpas a los ceutíes y admitido que «si se sienten abandonados, algo hemos hecho mal», eludió dar una respuesta clara. Se limitó a defender de forma genérica el trabajo de los servicios de inteligencia y a alegar el secreto oficial, sin aclarar si los avisos existieron o no y, sobre todo, sin desmentir ni respaldar abiertamente a Marlaska.

Muñoz no se detuvo ahí. Insistió en que alguien mentía y remató: «Sea valiente y dígalo. Porque o mienten unos o mienten otros». Además, dejó claro que ella confía»“más en el CNI que en Marlaska».