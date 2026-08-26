La inmoralidad del PSOE no tiene fin: vota en contra de la españolidad de Ceuta y claudica ante Marruecos

Lo que podría haberse visto como un debate más en el ámbito municipal, esos que se difuminan entre papeles y normativas, cobró un giro sorprendente.

La decisión del PSOE de Melilla de oponerse a una moción en defensa de la españolidad de Ceuta ha transformado este trámite en un torbellino político que resuena a nivel nacional, tal como relató en profundidad OKDIARIO en su cobertura sobre cómo el PSOE de Melilla rechaza una moción a favor de la españolidad de Ceuta PSOE de Melilla vota en contra de una moción a favor de la españolidad de Ceuta.

En un momento en que Rabat centra su atención en las dos ciudades autónomas y la diplomacia española repite sin cesar que Ceuta y Melilla son España, la decisión de los socialistas melillenses se ha convertido en munición para la oposición y un dolor de cabeza para la dirección nacional del partido.

Qué se votaba realmente en Melilla

La moción, impulsada por el Partido Popular en la Comisión de Presidencia de la Ciudad Autónoma, contenía diversos elementos cargados de simbolismo y política concreta:

Declarar apoyo y solidaridad institucional con Ceuta tras la reciente crisis migratoria.

Reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla y su consideración como “partes inseparables de la nación española”.

y su consideración como “partes inseparables de la nación española”. Demandar al Gobierno central medidas extraordinarias ante la presión en la frontera y las acciones de Marruecos.

Rechazar las afirmaciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que volvió a plantear las reclamaciones de Rabat.

A pesar del voto en contra de los tres representantes socialistas, la moción fue aprobada con el respaldo del 88 % de los miembros de la comisión, lo que presagia una amplia mayoría en el Pleno de la Asamblea. El PP, liderado por Juan José Imbroda, convirtió esta moción en una demostración de fuerza: “Ceuta y Melilla son España, lo han sido siempre y lo seguirán siendo”, proclamaron los populares tanto en Melilla como en los medios de comunicación nacionales.

La novedad no estaba en el contenido —ya que las cámaras españolas han respaldado numerosas declaraciones similares— sino en el gesto del PSOE local: ser el único grupo que se alejó de un texto que defendía algo tan sacrosanto en la política española como la integridad territorial.

La coartada del PSOE: “no politizar” la crisis

El diputado socialista Riduan Moh Abdelkader justificó su rechazo señalando que Imbroda intentaba “politizar” la situación y utilizar la crisis de Ceuta como un ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el interior del partido, se argumenta que la moción se percibía como un documento redactado para dejar al Ejecutivo en una posición incómoda, planteando nuevas exigencias a Madrid mientras se buscaba una normalización de relaciones con Rabat.

Desde el entorno socialista se sostiene, además, que:

La defensa de la soberanía está asegurada desde el Gobierno central y no requiere declaraciones “hiperbólicas” de la Asamblea.

El tono del PP buscaba posicionar al PSOE como “blando” frente a Marruecos y alinearlo con posturas de la izquierda autonomista o de partidos islamistas locales.

La politización de Ceuta y Melilla beneficia tanto a Vox como a los sectores más radicales del nacionalismo marroquí.

No obstante, el coste simbólico de ese voto en contra es innegable. En términos mediáticos, la narrativa es contundente: “el PSOE vota contra la españolidad de Ceuta”, una frase que cabe en un titular y que genera eco durante días. La matización de que se trataba de una moción en particular, con un redactado específico y una estrategia institucional detrás, queda relegada a las letras pequeñas que raramente se leen.

Soberanía en el escaparate: de Rabat a Washington

El contexto internacional ayuda a comprender por qué esta votación ha causado tanto revuelo. En las últimas semanas se han acumulado gestos y comentarios relevantes:

El ministro marroquí Abdellatif Ouahbi aseguró en televisión que su país plantea la cuestión de Ceuta y Melilla “en cada reunión” con España.

El Ministerio de Exteriores español respondió con rotundidad: la integridad territorial “no se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”.

En Estados Unidos, un comité de la Cámara de Representantes habló de Ceuta y Melilla como “ciudades administradas por España”, una formulación que encendió las alarmas en Madrid.

Marruecos propuso un mecanismo de diálogo sobre el “futuro estatus” de las ciudades, una oferta completamente rechazada por el Gobierno español.

A su vez, partidos como Vox han presentado manifiestos con medidas drásticas: cierre de fronteras, militarización del perímetro, integración de islas y peñones a la administración de Melilla y respaldo explícito de la OTAN para todo el conjunto. El PP, en contraposición, ha hecho de la “defensa de la españolidad” un lema partidario, presentándose así desde el Senado hasta las asambleas locales.

En este escaparate, el voto del PSOE en Melilla no es solo un simple matiz: se convierte en un argumento para aquellos que acusan a los socialistas de tibieza en su política exterior y de excesiva confianza en una normalización con Marruecos que, periódicamente, pone a prueba la solidez de la frontera.

Impacto en la política nacional y en la frontera

La repercusión política se desenvuelve en múltiples niveles. En el ámbito nacional, la oposición ya ha encontrado un relato claro:

El Gobierno sostiene que Ceuta y Melilla son “españolísimas”, pero su partido en Melilla se niega a corroborarlo en el papel. Se señala al PSOE por subordinación de la defensa de la soberanía a la agenda diplomática con Rabat y a la estabilidad de la legislatura en Madrid. Se afianza la narrativa de que el PP es el verdadero líder en la defensa del territorio, frente a un PSOE aparentemente indeciso.

En la frontera, este mensaje resuena de forma diferente. Para gran parte de la población de Melilla y Ceuta, el debate sobre la españolidad está sobradamente definido; lo que realmente preocupa son:

La presión migratoria y la capacidad de los servicios públicos.

La situación económica de dos ciudades que dependen del sector público y del comercio transfronterizo.

La sensación de que Madrid solo recuerda su existencia en momentos de crisis.

El voto del PSOE podría entenderse, a nivel local, como un intento de abogar por una gestión más cautelosa y menos espectacular. Sin embargo, también alimenta la creencia de que, incluso en cuestiones que deberían ser evidentes —la españolidad de Ceuta y Melilla— el consenso comienza a fracturarse cuando entran en juego la comunicación política y la lucha por los relatos.