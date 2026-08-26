El mentiroso Marlaska condecoró hace diez meses al ‘arquitecto’ del asalto a Ceuta

La escena parece sacada de un guion de una serie política.

El director de la Policía y los servicios de inteligencia de Marruecos, acusado por un grupo de hackers de planear el asalto migratorio que desbordó Ceuta, protagoniza una amplia filtración… y todo esto ocurre poco después de que España le concediera su más alta distinción de la Guardia Civil, hace apenas diez meses.

Así lo publica El Debate en un reportaje titulado El presunto cabecilla del asalto a Ceuta fue condecorado por Marlaska hace diez meses.

El personaje central de esta historia es Abdellatif Hammouchi, director de la Policía marroquí y responsable de la inteligencia interna, un nombre que resuena desde hace años en los despachos que abordan el terrorismo, la migración y el espionaje. En estos días, los hackers del grupo Jabaroot lo señalan como uno de los artífices de la operación que facilitó la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, mientras que en Madrid se recuerda la imagen de Fernando Grande-Marlaska entregándole la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

De aliado estratégico a sospechoso incómodo

La ceremonia de condecoración tuvo lugar en noviembre de 2025, durante un evento solemne en el que el Ministerio del Interior justificó este galardón por la “colaboración ejemplar” de Marruecos en materia de seguridad y lucha antiterrorista. Se trataba de la máxima distinción disponible, simbolizando la decisión del Gobierno español de fortalecer los lazos de cooperación con Rabat frente al terrorismo y el crimen organizado.

Sin embargo, diez meses después, la situación ha cambiado drásticamente. El asalto a Ceuta el 30 de julio, donde miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas, ha sido presentado por Marlaska como resultado de “mafias de personas”, mientras que los sindicatos policiales y varias informaciones periodísticas hablan sin rodeos de “invasión orquestada”. Con la aparición del colectivo Jabaroot, que ha realizado filtraciones masivas de datos y lanzado acusaciones directas a Hammouchi y a miembros del círculo del rey Mohamed VI, el foco se ha posado sobre la estructura de seguridad marroquí y, en consecuencia, sobre las decisiones del propio Gobierno español.

La paradoja política es innegable:

El mismo alto cargo marroquí que actualmente se vincula a un presunto plan para desbordar Ceuta recibió hace menos de un año la principal medalla de la Guardia Civil.

La crisis migratoria ha destapado una tormenta de interrogantes sobre la verdadera naturaleza de esa “colaboración ejemplar”.

Desde una perspectiva pública, el impacto es notablemente negativo para Interior: la medalla ahora se interpreta como un gesto que roza lo diplomático, casi como un boomerang.

El papel de Jabaroot y la fractura de confianza

El colectivo Jabaroot ha sido el catalizador de esta nueva etapa de la crisis. Primero, al filtrar datos personales de aproximadamente 70.000 presuntos agentes de la inteligencia y la Policía de Marruecos, los cuales presentaron como “un gran regalo a Europa y, especialmente, a España”. A esto se suma el anuncio de que poseían órdenes internas y documentos sobre los agentes que se encontraban en Fnideq (Castillejos) antes y durante la llegada masiva a Ceuta.

Entre los nombres que los hackers atribuyen a esta operación vuelve a aparecer Hammouchi. Según sus afirmaciones, él “ejecutó” el plan, mientras que figuras como Fouad Ali el Himma, uno de los principales asesores del rey, se habrían involucrado en la fase de diseño político. Todo esto, afirman, con conocimiento de “un país grande y otro Estado ficticio”, aludiendo veladamente a Estados Unidos e Israel.

Más allá de la credibilidad que se le pueda otorgar a los hackers, los elementos que erigen la desconfianza son claros:

La coincidencia de sus revelaciones con investigaciones previas de medios especializados en el Magreb.

La habilidad del colectivo para proporcionar datos verificables.

El impacto directo sobre la seguridad de España y la integridad de Ceuta.

Para el Gobierno español, el dilema es claro: si se confirma la veracidad de las filtraciones, la condecoración de 2025 se convierte en un símbolo de una apuesta arriesgada; si no se ratifican, la imagen de debilidad frente a una guerra híbrida de datos y propaganda no se desvanece.

La dimensión interna: oposición, cuerpos de seguridad y relato oficial

En el ámbito doméstico, esta situación se suma a una larga lista de tensiones entre el Ministerio del Interior y las asociaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ya en 2025, cuando se hizo público el galardón a Hammouchi, sindicatos policiales y plataformas de guardias civiles denunciaron que era “injustificable” premiar a alguien a la cabeza de unos servicios críticos por su falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular, además de por presuntos abusos en materia de derechos humanos.

La actual crisis en Ceuta reabre todas esas viejas heridas:

Marlaska continúa afirmando que las mafias son las culpables, desvinculando al Gobierno marroquí del asalto y negando haber recibido alertas por parte de los servicios de información españoles.

Los sindicatos y parte de la oposición hablan de un evidente fracaso de inteligencia y de una frontera convertida en un instrumento de presión política.

La propia ciudadanía de Ceuta ha manifestado su descontento con silbidos y abucheos dirigidos al ministro en sus visitas recientes.

En este panorama, la condecoración a Hammouchi deja de ser un mero episodio aislado y se transforma en parte de una narrativa más amplia relacionada con la gestión de la seguridad, la transparencia y la relación con Marruecos. La oposición cuenta con munición política; los cuerpos de seguridad tienen un motivo más para cuestionar la línea oficial.

Diplomacia a tres velocidades y una frontera en la lupa

La relación con Marruecos siempre ha estado marcada por la necesidad estratégica y la incomodidad política. El caso Ceuta-Hammouchi introduce una tensión en tres niveles:

Nivel bilateral – España necesita la cooperación de Marruecos para controlar los flujos migratorios, frenar el narcotráfico y contener amenazas yihadistas. – Rabat es consciente de que la gestión de la frontera es una palanca que puede usar en sus negociaciones, especialmente en contextos de desacuerdos sobre el Sáhara o temas comerciales.

Nivel europeo – Los socios de la UE observan con inquietud cualquier indicio de debilidad en la gestión de las fronteras exteriores. – El discurso de Marlaska, que insiste en que “en ningún momento ha estado en peligro el espacio Schengen”, busca justamente cerrar ese flanco, aunque las cifras del asalto complican esta narrativa.

Nivel interno español – La combinación de las filtraciones, las acusaciones de los hackers y la medalla al presunto “cabecilla” marroquí colocan al Ejecutivo en una situación defensiva. – Cada nueva revelación sobre el asalto a Ceuta alimenta una pregunta central: ¿se está premiando a quienes pueden utilizar la frontera como un arma de presión política?

En esta tormenta, Ceuta emerge como el símbolo de la fragilidad de los equilibrios: una pequeña ciudad que concentra tensiones migratorias, estratégicas y ahora, también digitales.