Sánchez prolonga sus vacaciones mientras Ceuta agoniza: salta de La Mareta a un hotel de superlujo en Andorra

Record mundial de caradura.

Y ver para creer.

Pedro Sánchez ha decidido que su veraneo —y su distancia con Ceuta— aún no ha terminado.

Tras más de tres semanas a cuenta del contribuyente en La Mareta, la residencia oficial de Lanzarote, protegido allí por una legión de guardias civiles, con zona de exclusión marítima y patrulleras vigilando sus buceos nocturnos, el presidente socialista apenas hizo escala en Madrid antes de volver a hacer las maletas.

Destino: Andorra. Compañía: Begoña Gómez. Alojamiento: un cinco estrellas Gran Lujo a más de 2.000 euros la noche, con spa de 5.000 metros cuadrados.

Mientras tanto, Ceuta agoniza, invadida, peligrosa, contando sus pérdidas en millones y esperando una comparecencia en el Congreso que el irresponsable e inepto Gobierno Frankenstein ha ido retrasando semana tras semana.

El itinerario: Lanzarote, Madrid en tránsito, y ahora el Pirineo

Sánchez inició sus vacaciones el 1 de agosto en La Mareta, adonde llegó en un Falcon del Ejército del Aire. T

ras casi un mes en la residencia estatal de Lanzarote, regresó brevemente a Madrid para presidir el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional dedicado a Ceuta.

Y apenas 48 horas después de esas dos reuniones, el presidente y su esposa volaron el jueves 27 de agosto rumbo a Soldeu, donde está previsto que permanezcan hasta el domingo 30, según informaciones levantadas por ABC.

Es, formalmente, un «viaje privado».

En la práctica, es el segundo destino de lujo del verano de un presidente que lleva desde el 1 de agosto fuera de Moncloa casi de manera ininterrumpida.

El hotel de los 2.000 euros la noche

El matrimonio se aloja en el Sport Hotel Hermitage & Spa, un cinco estrellas Gran Lujo situado a 1.800 metros de altitud, con piscinas climatizadas, restaurante con estrella Michelin y un spa de unos 5.000 metros cuadrados considerado de los mejores del país. Las habitaciones parten de varios cientos de euros, pero determinadas suites superan los 2.000 euros por noche según la categoría y la temporada. No es la primera vez que la pareja elige este mismo hotel ni esta misma zona: según ha trascendido, el gusto de Sánchez por el ciclismo de montaña —Soldeu ofrece numerosas rutas alejadas de la mirada pública— explica la repetición del destino en veranos anteriores. Medios locales andorranos, como La Veu, ya han informado de que el Govern andorrano ha reforzado la seguridad de la planta del hotel donde se aloja el matrimonio, con escoltas propios sumados al dispositivo que le acompaña incluso de vacaciones.

Lo que se queda en Ceuta mientras tanto

El contraste con lo que deja atrás resulta difícil de suavizar con ningún argumento de agenda. La Cámara de Comercio de Ceuta cifra ya en cerca de 18 millones de euros las pérdidas directas provocadas por la crisis migratoria, una cantidad que podría escalar hasta los 27-30 millones al cierre de agosto si la situación no mejora, según cálculos de la propia Cámara y de la CEOE. El golpe se concentra en el turismo y la hostelería, con caídas de actividad de entre el 70% y el 80%: varios restaurantes han cerrado, los empresarios hablan de despidos de hasta un tercio de sus plantillas y reclaman ya la puesta en marcha de ERTEs y refuerzos de seguridad privada ante lo que describen como una situación al borde del colapso.

A ese desgaste económico se suma, ahora sí, un reconocimiento inédito por parte del propio Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a pedir perdón en sede parlamentaria y admitió que el Ejecutivo «llegó tarde» a la crisis, «porque la gente está sufriendo», apartándose así del relato que Moncloa venía defendiendo desde finales de julio. Solo unos días antes, el Gobierno había terminado declarando la situación de Ceuta de «interés para la seguridad nacional» y activando un mando único que coordina a once ministerios junto al Gobierno de la ciudad autónoma, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional: una estructura extraordinaria aprobada, según fuentes recogidas por eldiario.es y Telemadrid, veintiséis días después de la avalancha del 30 de julio.

La comparecencia que se pospuso, y luego se adelantó a la fuerza

El propio calendario parlamentario retrata la reticencia del Gobierno a dar la cara. La fecha que Moncloa había planteado inicialmente para que Sánchez compareciera en el Congreso por Ceuta era el 9 de septiembre, más de cuarenta días después de la crisis. Fue la Mesa del Congreso la que, ante la presión de la oposición, adelantó esa comparecencia al 3 de septiembre. Es decir: el presidente ha encontrado tiempo para Lanzarote, para un tránsito por Madrid en el que despachar dos reuniones formales, y ahora para el Pirineo andorrano con Begoña Gómez, pero rendir cuentas ante la Cámara sobre lo ocurrido en Ceuta es lo único que, hasta que se le ha forzado, no ha encontrado hueco en la agenda.

Dos relatos para un mismo verano

El Gobierno sostiene una versión de los hechos construida sobre tres ideas: que se trata de una crisis de seguridad y de confianza diplomática derivada de la presión ejercida por Marruecos; que Interior, Defensa y Migraciones han mantenido un despliegue constante sobre el terreno, con ministros rotando por la ciudad; y que el presidente «nunca desconecta», puesto que ha presidido reuniones telemáticas de seguimiento desde La Mareta. La oposición, en cambio, describe un panorama muy distinto: una visita presidencial fugaz el 31 de julio antes de retirarse de vacaciones, la ausencia de un verdadero gabinete de crisis hasta que se activó el mando único casi un mes después, y un retorno de Ceuta a la agenda internacional impulsado más por las imágenes de caos y la presión de la prensa extranjera que por una estrategia diplomática propia.

Entre ambos relatos, lo que ha terminado imponiéndose en la calle es una tercera lectura, más simple: la de un presidente que pasa de la piscina de Lanzarote al spa de Andorra con la misma distancia con la que ha gestionado el resto de la crisis desde el primer día. Dentro del PSOE, la consigna ha sido insistir en que Sánchez está «activo» aunque no se encuentre físicamente ni en Ceuta ni en Madrid; los barones socialistas de territorios fronterizos observan con inquietud el desgaste electoral de esa imagen, y hasta los socios de investidura han aprovechado la ocasión para marcar distancia sin romper la coalición, presentándose como más pendientes que Moncloa de lo que ocurre sobre el terreno.

Fecha Sánchez Ceuta 1 de agosto Llega a La Mareta (Lanzarote) en Falcon Sigue gestionando la avalancha del 30 de julio 23-25 de agosto Regresa a Madrid: Consejo de Ministros y Consejo de Seguridad Nacional Se activa el mando único, 26 días después de la crisis 25-26 de agosto — Robles pide perdón: el Gobierno «llegó tarde» 27-30 de agosto Viaja a Soldeu (Andorra) con Begoña Gómez La Cámara de Comercio eleva las pérdidas a 27-30 millones 3 de septiembre Comparecencia en el Congreso (adelantada desde el 9) Sigue esperando un plan a medio plazo

La pregunta que queda pendiente

Queda, todavía, una cuestión por aclarar y que ningún medio ha logrado despejar del todo: tratándose de un «viaje privado», cuánto paga Sánchez de su bolsillo y cuánto asume el contribuyente en concepto de escoltas, desplazamientos y el dispositivo de seguridad que acompaña a un presidente del Gobierno incluso cuando está de vacaciones, ya sea en una residencia oficial como La Mareta o en un hotel privado en un país extranjero como Andorra. Es la misma pregunta que ya generó controversia en Lanzarote —sesenta agentes, zona de exclusión marítima, patrulleras dedicadas al baño presidencial— y que ahora se traslada, sin respuesta oficial conocida, al Pirineo andorrano.