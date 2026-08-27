Miles de ceutíes tratan de echar de la playa del Trampolín a los invasores y la Policía de Marlaska se lo impide

Con la salida del sol, algunas personas volvían ya a ocupar la arena de El Trampolín, la playa que en cuestión de semanas ha pasado de zona de baño a campamento improvisado para varios miles de personas.

Horas antes, la misma playa de Ceuta vivió la noche de mayor tensión desde el inicio de la crisis: miles de ceutíes tomaron las calles, una parte de la manifestación llegó hasta el arenal con la intención de desmontarlo, y la Policía Nacional tuvo que interponerse entre ambos grupos y disparar al aire para evitar que la protesta derivara en agresiones directas.

Con los agentes obedeciendo órdenes de Marlaska y el socialista Sanchez haciendo el mameluco y de nuevo de vacaciones, esta vez en Andorra, de nuevo la situación al amanecer, todo lo que queda desmontado durante la noche vuelve, poco a poco, a levantarse.

Los Ceuties hartos, ayer por la noches, fueron a Rescatar la Playa El Trampolín y la Delegación del Gobierno ordenó Cargar contra ellos para proteger a los Invasores Marroquies👇 pic.twitter.com/Dv52iXlVpH — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) August 27, 2026

Lo que pasó la noche del 26 de agosto

Según ha reconstruido Infobae, la concentración comenzó por la tarde en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar, y fue sumando participantes hasta convertirse en una manifestación que medios locales calificaron de «histórica» por su tamaño en una ciudad de apenas 84.000 habitantes. La marcha llegó hasta la Delegación del Gobierno, donde se multiplicaron los cánticos exigiendo explicaciones sobre el plan de alojamiento para las personas migrantes y la dimisión de los responsables políticos, tanto locales como del propio Ejecutivo central. Un sector de los manifestantes se desvió después hacia El Trampolín, donde, entre gritos de «fuera invasores» y «esta es nuestra playa», varias decenas de personas llegaron a la arena, comenzaron a derribar tiendas de campaña y arrojaron algunas pertenencias de los ocupantes al mar.

La Policía Nacional, con un fuerte dispositivo desplegado sobre el terreno, impidió que los manifestantes llegaran hasta el grueso del asentamiento, donde los migrantes se agruparon en el espigón mientras los antidisturbios se interponían entre ambos grupos. Fue en ese punto cuando los agentes realizaron disparos disuasorios al aire para frenar la escalada. No hubo, según la información disponible, heridos de gravedad, pero sí una parte del campamento destruida y una imagen —la de vecinos y policías enfrentados por un asentamiento de migrantes— que resume mejor que cualquier discurso el nivel de tensión que atraviesa la ciudad.

DESACTIVADO el espíritu de «Móstoles» contra el INVASOR marroquí Es la ÚLTIMA HORA de ésta mañana Lo que parecía anoche un levantamiento del pueblo de Ceuta contra sus políticos corrompidos y contra el hampa monclovita: ABORTADO El INVASOR vuelve a instalarse en el Trampolín https://t.co/8m1pW6QUmH pic.twitter.com/sfu7MHBKVm — El Curandero (@curandero_el) August 27, 2026

De playa de baño a campamento a cielo abierto

El Trampolín no era, hasta hace un mes, más que una playa cualquiera de Ceuta. Desde la entrada masiva de finales de julio, se ha transformado en un poblado improvisado de tiendas de campaña, plásticos y cartones, con una suerte de autogestión precaria: una mezquita construida con cartón, turnos informales para el reparto de comida y una lucha diaria contra el sol y la falta de recursos. Cruz Roja, que realiza allí el reparto diario de alimentos, ha llegado a atender a cerca de 4.000 personas vinculadas al asentamiento, aunque no todas pasan la noche en la arena.

La respuesta institucional ha ido siempre un paso por detrás de los acontecimientos. El Gobierno habilitó a mediados de agosto varios espacios temporales en Loma Margarita y Loma Colmenar, con capacidad para entre 1.500 y 1.800 personas, y organizó operativos de desalojo «voluntario» apoyados en más de treinta furgones policiales y un perímetro de seguridad de unos 500 metros. El resultado ha sido, semana tras semana, un juego del gato y el ratón: la playa se vacía al amanecer tras cada desalojo y vuelve a llenarse al atardecer, cuando parte de los migrantes trasladados a los recursos temporales opta por regresar a la arena. El Gobierno acaba de dar un paso más al publicar en el BOE la habilitación de cinco polideportivos e infraestructuras estatales en la ciudad para acoger a los recién llegados, una medida que una parte de los vecinos interpreta como una amenaza a los pocos equipamientos públicos con los que cuenta la ciudad.

🇪🇸 | 🔴 Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han custodiado durante toda la noche la playa del Trampolín para proteger a los inmigrantes ilegales instalados allí. Esta misma tarde se espera un despliegue policial aún mayor ante la posibilidad de nuevas… pic.twitter.com/XAxHXiPo27 — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) August 27, 2026

La crisis que también se libra en las redes sociales

Lo ocurrido en la arena no puede entenderse sin el clima que lo rodea fuera de la playa. Según el último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), basado en el Sistema FARO, la entrada masiva de finales de julio disparó los mensajes de odio en redes sociales: se detectaron 9.590 mensajes discriminatorios en solo 48 horas los días 30 y 31 de julio, lo que elevó el total del mes a 57.406 publicaciones, frente a las 40.800 de junio. El 68% de esos mensajes se dirigió contra personas originarias del norte de África. Más preocupante todavía: el 40% de los mensajes deshumanizaba o degradaba gravemente a los colectivos migrantes, el 38% los presentaba como una amenaza, el 15% pedía directamente su expulsión y un 4% incitaba a la violencia. Son cifras que ayudan a explicar, sin justificarlo, por qué una manifestación que empezó pidiendo explicaciones políticas terminó con vecinos derribando tiendas de campaña a pie de playa.

Lo que dicen las instituciones

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha alertado de que la presión migratoria ha llegado a superar las 10.000 personas en Ceuta tras la entrada masiva, y reclama más capacidad de acogida y coordinación con el Estado. Vox Ceuta, por su parte, exige la aplicación estricta de la ordenanza de playas: desmantelar de inmediato el asentamiento, retirar las chabolas, limpiar la zona y mantener una vigilancia constante para evitar nuevas ocupaciones, una posición que desplaza el debate hacia la seguridad y deja menos espacio a la perspectiva humanitaria. Desde el Gobierno central, la reacción más reciente ha llegado con Pedro Sánchez ya de vuelta de sus vacaciones: el Ejecutivo ha admitido errores en la gestión y ha anunciado nuevas leyes migratorias para adaptar la normativa española al marco europeo, un mes después de que comenzara la crisis.

Quiénes son las personas que duermen en la arena

Detrás de las cifras y de los enfrentamientos hay personas concretas: en su mayoría hombres jóvenes subsaharianos, junto con algunos magrebíes, que se lavan en el mar, reciben en ocasiones una sola comida al día y soportan temperaturas extremas a la intemperie. Muchos han pedido asilo y no quieren regresar a Marruecos por el paso del Tarajal; otros están, sencillamente, atrapados sin alternativa real, moviéndose entre colinas, carreteras y la propia playa en busca de un lugar donde pasar la noche. Las organizaciones sociales presentes sobre el terreno insisten en que, mientras no haya plazas suficientes ni un horizonte claro para cada persona, El Trampolín seguirá siendo un imán inevitable: limpiar la arena o instalar más carpas alivia la imagen, pero no resuelve el problema de fondo, que simplemente se desplaza a otro punto de la ciudad.