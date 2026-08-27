Pau Ferran: «El ascensor social se ha roto y Cataluña está expulsando a sus jóvenes»

Pau Ferran es diputado del Partido Popular en el Parlamento catalán y forma parte de una nueva generación de dirigentes populares que ha hecho de la defensa de los jóvenes, la vivienda, la seguridad y la gestión de los servicios públicos algunos de sus principales ejes políticos.

Desde el Parlament, Ferran ha puesto el foco en las dificultades que afrontan muchos jóvenes catalanes para independizarse, comprar una vivienda o formar una familia. Una realidad que, a su juicio, no puede explicarse únicamente por la evolución del mercado inmobiliario, sino que responde a un problema mucho más profundo relacionado con el modelo económico y social de Cataluña.

El diputado popular también mira con preocupación la situación de la educación catalana, los resultados académicos y el estado de las infraestructuras educativas. A ello suma una reivindicación que considera pendiente: dar al deporte el peso que, en su opinión, debería tener dentro de las políticas públicas de la Generalitat.

En el terreno político, Ferran es especialmente crítico con el Gobierno de Salvador Illa y con los acuerdos que permiten al PSC mantenerse al frente de la Generalitat. Frente a ello, reivindica al PP como una alternativa de gobierno que aspira a seguir creciendo y a convertirse en una fuerza decisiva en Cataluña.

En esta entrevista con Periodista Digital, Pau Ferran habla de vivienda, emancipación, educación, deporte, seguridad, inmigración y del futuro del PP catalán. También explica qué tendría que ocurrir para que los populares pudieran llegar a gobernar Cataluña y repasa, desde una perspectiva más personal, su decisión de entrar en política.

Pau, usted pertenece a una generación que tiene cada vez más difícil independizarse, comprar una vivienda o formar una familia. ¿Qué está haciendo mal Cataluña para que los jóvenes tengan la sensación de que vivir mejor que sus padres ya no es posible?

En Cataluña se ha creado un ecosistema que expulsa a muchos jóvenes y les obliga a marcharse fuera para buscar oportunidades. Tenemos un problema muy serio de acceso a la vivienda, tanto de compra como de alquiler; una fiscalidad asfixiante para quien quiere emprender, ahorrar o construir un proyecto de vida; y un modelo productivo que sigue ofreciendo salarios poco competitivos.

Y esto no es solo un problema de Barcelona o de su área metropolitana. También lo sufrimos en ciudades medianas del interior, como Vic, donde resido. Si un joven trabaja, se esfuerza y aun así no puede independizarse, comprar una vivienda o formar una familia, es evidente que algo estamos haciendo mal.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de Cataluña. ¿El problema es que faltan pisos o que las políticas actuales están dificultando todavía más el acceso a la vivienda?

Cataluña ha pasado de poco más de 6 millones de habitantes a superar los 8 millones en apenas treinta años, y una parte muy importante de ese crecimiento se explica por una inmigración masiva que no ha ido acompañada de una planificación equivalente en vivienda, infraestructuras y servicios públicos. No puedes aumentar la población a este ritmo y pretender que no tenga consecuencias sobre un mercado de la vivienda que ya tenía una oferta insuficiente.

Y, además, las políticas de vivienda han agravado todavía más el problema. A esa enorme presión sobre la demanda le hemos añadido inseguridad jurídica para el propietario que alquila, demasiada permisividad ante la okupación y una regulación que acaba retirando vivienda del mercado en lugar de generar más oferta. El resultado es el cóctel perfecto: más demanda, menos oferta y unos precios cada vez más inaccesibles para los jóvenes y las familias.

Si el PP llegara mañana a la Generalitat, ¿cuál sería la primera medida que aplicaría para que un joven pudiera emanciparse?

Es difícil elegir una única medida porque el problema de la emancipación juvenil no se resuelve con una ayuda puntual. Necesitamos que todas las políticas de empleo, vivienda y familia tengan un mismo objetivo: que un joven que trabaja pueda quedarse en Cataluña, independizarse y construir aquí el proyecto de vida que quiera.

Eso significa facilitar el acceso a la vivienda, reducir la presión fiscal sobre los jóvenes, generar empleos mejor pagados y apoyar de verdad a quienes quieren formar una familia. Durante demasiado tiempo hemos asumido como normal que nuestros jóvenes tengan que marcharse para encontrar oportunidades o resignarse a vivir durante años en una habitación de un piso compartido. Yo quiero una Cataluña en la que quedarse, emanciparse y formar una familia vuelva a ser una posibilidad real y no un lujo.

Usted ha hablado de que el «ascensor social» se ha roto. ¿Estamos ante una crisis económica o ante un problema mucho más profundo de modelo de sociedad?

Sí, el ascensor social se ha roto porque muchos jóvenes de mi generación viviremos peor que nuestros padres. Pero no es solo una cuestión económica o de oportunidades. También hemos visto cómo nuestro entorno ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, cómo algunos barrios y municipios han perdido parte de su identidad y cómo se ha debilitado esa sensación de comunidad y de pertenencia que antes era mucho más sólida.

En Vic, por ejemplo, no solo es difícil acceder a una vivienda o encontrar un empleo. También se convive a diario con problemas crecientes de inseguridad y con la sensación de que algunos barrios se han vuelto más hostiles, más degradados y, en algunos casos, difíciles de reconocer. Todo eso genera una enorme falta de expectativas.

Por eso creo que estamos ante algo más profundo que una crisis económica. Estamos ante una crisis de modelo de sociedad.

En educación, Cataluña arrastra resultados preocupantes. ¿Cree que se ha utilizado demasiado la escuela para hacer política lingüística y demasiado poco para garantizar una educación de calidad?

Durante demasiados años los gobiernos de la Generalitat han estado más preocupados por debates estériles y asuntos que no forman parte de las prioridades de la mayoría que por gestionar bien los servicios públicos.

La educación es un buen ejemplo. No es normal que Cataluña siga teniendo centenares de barracones y los peores datos de calidad educativa del estado.

La prioridad de la escuela debe ser que nuestros hijos aprendan, tengan buenos profesores y salgan bien preparados. Deberíamos estar obsesionados con eso, y no con debates que no mejoran en nada su futuro.

En materia deportiva también ha sido muy crítico con el Govern. ¿Por qué cree que el deporte sigue estando en un segundo plano dentro de las prioridades de la Generalitat?

Fuimos el único partido que en la campaña electoral se comprometió a crear una Consejería de Deportes, así que nadie puede acusarnos de no apostar por el deporte en Cataluña.

El deporte mueve cada año a cientos de miles de familias y Cataluña cuenta con más de 700.000 licencias federativas, sin contar a toda la gente que practica deporte en gimnasios, al aire libre o por su cuenta. Y, sin embargo, el Govern sigue destinando apenas un 0,2% del presupuesto al deporte.

Para nosotros el deporte es una prioridad porque es salud, es cohesión, es educación y es calidad de vida. Y creemos que la Generalitat debería tratarlo como lo que realmente es: una política pública esencial.

¿Qué opinión le merece la política del PSC? ¿Cree que Salvador Illa está realmente aplicando políticas socialdemócratas o que está manteniendo buena parte de las políticas del anterior Govern independentista?

Salvador Illa gobierna con ERC y los Comunes, por lo que la imagen de político moderado y centrado que ha intentado crearse cae por su propio peso.

El PSC, igual que el PSOE, se ha convertido en un partido sin principios cuyo único objetivo es mantenerse en el poder a toda costa. Han demostrado demasiadas veces que están dispuestos a cambiar de posición, asumir planteamientos que antes rechazaban y hacer las concesiones que sean necesarias si eso les permite conservar el poder.

Y al final eso tiene consecuencias. Cataluña necesita un Govern con un rumbo claro, con prioridades definidas y que piense más en gestionar que en satisfacer permanentemente a sus socios.

El PP tiene actualmente una posición minoritaria en el Parlament. ¿Qué tendría que cambiar para que un ciudadano que hoy vota al PSC, a Vox o incluso a Junts decidiera votar al Partido Popular?

El PP de Cataluña somos la cuarta fuerza política en el Parlament y en las últimas elecciones multiplicamos por cinco nuestra representación, con un crecimiento muy significativo.

A efectos prácticos, somos quienes estamos ejerciendo el liderazgo de la oposición. Junts tiene la mirada puesta en Waterloo, mientras que ERC forma parte del Govern de facto porque sostiene a Salvador Illa y condiciona buena parte de sus políticas.

Para que más catalanes confíen en nosotros tenemos que seguir demostrando que somos una alternativa útil, seria y con vocación de gobierno. Estamos liderando, en la calle y en el Parlament, las cuestiones que preocupan a la mayoría: seguridad, control de la inmigración, impuestos moderados, educación y sanidad de calidad y unos servicios públicos que funcionen.

¿Ve posible que el PP llegue a gobernar Cataluña en los próximos años? Y, siendo realistas, ¿qué tendría que ocurrir para que eso sucediera?

Sí, lo veo posible, pero no será de un día para otro. Tenemos que seguir creciendo, ensanchar nuestra base y demostrar que somos una alternativa de gobierno para catalanes muy distintos entre sí. Lo hemos conseguido en ciudades importantes como Badalona y Castelldefels pero también en municipios más pequeños como Monistrol de Montserrat o Pontons.

Si conseguimos consolidarnos como la opción de quienes quieren seguridad, buena gestión, impuestos moderados, servicios públicos de calidad y dejar atrás años de bloques y debates estériles, el PP puede volver a ser decisivo en Cataluña y aspirar a gobernar.

Y una última más personal: después de vivir la política desde dentro, ¿qué le diría al Pau Ferran que decidió entrar en política? ¿Ha merecido la pena?

Sí, ha merecido la pena. Para mí no hay mayor honor que representar a los ciudadanos y poder defender aquello en lo que crees.

Pero creo que todavía merecerá más la pena cuando tengamos la mayoría suficiente para convertir nuestras propuestas en políticas reales y conseguir que se traduzcan en una mejora concreta del día a día y del bienestar de los catalanes.