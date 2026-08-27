El PP de Lleida sale en defensa de Ceuta y convoca una concentración ante la «presión» que sufre la ciudad autónoma

El Partido Popular de Lleida ha decidido dar un paso al frente en defensa de Ceuta y ha convocado una concentración para el próximo miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de la Paeria y estará abierto a todos los ciudadanos que quieran sumarse.

La convocatoria parte del PP de Lleida y pretende convertirse en una muestra pública de respaldo al pueblo ceutí ante la situación que, según denuncian los populares, atraviesa actualmente la ciudad autónoma. El partido quiere aprovechar una fecha especialmente simbólica para trasladar desde Cataluña un mensaje de apoyo a Ceuta y reivindicar la necesidad de una mayor implicación institucional.

El secretario general del PP de Lleida y diputado provincial, Joan Simeon, ha realizado un llamamiento a los ciudadanos de Lleida para que participen en la concentración y acompañen al partido en esta iniciativa.

«Desde el PP de Lleida queremos expresar nuestro apoyo al pueblo de Ceuta en un momento especialmente difícil», ha señalado Simeon. El dirigente popular considera que no se puede permanecer en silencio ante la situación que está viviendo la ciudad autónoma y reclama una respuesta clara por parte de las autoridades competentes.

Críticas al Gobierno de Sánchez

El PP de Lleida dirige buena parte de sus críticas hacia el Gobierno de España y, especialmente, hacia el PSOE. Simeon ha denunciado la «permisividad y el silencio» del Ejecutivo ante una situación que, a su juicio, requiere una actuación más contundente.

El secretario general de los populares leridanos ha defendido que Ceuta necesita «firmeza, apoyo institucional y defensa de la soberanía nacional», situando la concentración dentro de una reivindicación más amplia de respaldo a las ciudades autónomas españolas.

La iniciativa del PP de Lleida se produce, además, coincidiendo con una jornada especialmente señalada para los ceutíes. El 2 de septiembre, Día de Ceuta, se convierte así en el momento escogido por los populares para trasladar su mensaje de solidaridad desde Lleida.

Una convocatoria abierta a toda la ciudadanía

La concentración no estará limitada a militantes del Partido Popular. Según ha informado la formación, podrán participar afiliados, simpatizantes y cualquier ciudadano que quiera mostrar su apoyo al pueblo de Ceuta.

El PP pretende que la convocatoria trascienda el ámbito estrictamente partidista y sirva para visibilizar el respaldo de ciudadanos de Lleida a la ciudad autónoma.

Joan Simeon ha insistido en la importancia de que los ciudadanos que compartan esta preocupación se sumen al acto. La cita será a las 20.00 horas del miércoles 2 de septiembre en la plaza de la Paeria.

Con esta convocatoria, el PP de Lleida busca situar la defensa de Ceuta en el debate público catalán y reclamar al Ejecutivo central una posición que los populares consideran más firme ante los desafíos que afronta la ciudad autónoma.