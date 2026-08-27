El presidente de Ceuta planta cara a Moncloa: amenaza con atrincherarse y tumba el plan de Sánchez para convertir los polideportivos en refugios de invasores

Un triunfo en toda regla.

Y es que Juan Jesús Vivas, harto de ver la tomadura de pelo de La Moncloa con la invasión sufrida por su ciudad, no se anduvo con medias tintas a la hora de plantar cara a su inquilino.

Ante el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de requisar los polideportivos de Ceuta para alojar a los miles de inmigrantes ilegales que entraron de forma masiva a finales de julio, el presidente de la ciudad autónoma se mostró contundente en su apuesta:

El trato con esta administración no ha sido un trato correcto. Nosotros nos desayunamos con un borrador de decreto en donde venían los polideportivos, casi todos municipales, sin que nadie nos preguntara que iban a incorporarse los polideportivos. ¡Qué menos, desde el punto de vista de la lealtad institucional, que decir, oiga, que vamos a poner los polideportivos Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos. Y todos los que quieran venir conmigo. Porque, hombre, ¿qué menos que decir, oye, a quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? ¿Ustedes lo han preguntado? Porque a nosotros no nos preguntaron.

Vivas recalcó que su gobierno autónomo sugirió una serie de emplazamientos:

Nosotros hicimos una lista de emplazamientos que implicaban no cargar más anormalidad sobre la anormalidad ya existente. Es que parece una frivolidad, pero, mire, es que Ceuta se ha quedado sin feria. Una cosa que tú dices, bueno, una feria. Bueno, una feria forma parte de los sentimientos de un pueblo. Es que Ceuta se ha quedado sin los parques urbanos. Es que se ha quedado sin los parques infantiles. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que también se tiene que quedar sin polideportivos? No, hombre, ¿hasta dónde vamos a llevar esto?

El trato con esta administración no ha sido un trato correcto. Los polideportivos no se van a utilizar y a mí me van a tener que sacar de ellos si lo van a intentar. Y a todos los que quieran venir conmigo. pic.twitter.com/fOoqGObxBZ — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) August 26, 2026

Y dijo que la solución a este problema está a la vista de todos:

La solución está en el retorno. Que retornen. Que pongan medios. Que hagan un plan. Que lo conozcamos. Porque en eso estaremos todos de acuerdo. Pero también con la firmeza de saber que no me estoy defendiendo yo, que estoy defendiendo a Ceuta.

La amenaza no fue retórica.

Vivas dejó claro que Ceuta no aceptaría convertirse en un macro-CETI y anunció que utilizaría todos los mecanismos legales necesarios para impedirlo.

El mensaje del presidente ceutí caló y en menos de 24 horas, el ministro Ángel Víctor Torres, al frente del llamado Mando Único, tuvo que desdecirse del plan inicial y anunciar que los polideportivos saldrán del real decreto y que se buscarán otros emplazamientos.

La hoja de ruta de La Moncloa, publicada el 26 de agosto de 2026 en el BOE, contemplaba habilitar cinco polideportivos cubiertos (Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz Flor), además del Hospital Militar y otras instalaciones, para acoger a los invasores.

Una decisión que fue tomada sin consenso real con el Gobierno ceutí y que generó una fuerte indignación ciudadana, con protestas en las calles y un rechazo frontal de la Real Federación de Fútbol de Ceuta y de los vecinos.

Vivas recordó que la Ciudad ya había propuesto emplazamientos alternativos alejados de los núcleos residenciales (como el polígono del Tarajal, Calamocarro o Benzú) y que en ningún momento se contemplaban los polideportivos, espacios esenciales para la vida deportiva y social de los ceutíes:

No vamos a permitir que se tensionen aún más la convivencia ni que se suspenda la actividad deportiva.

La presión funcionó. Tras la primera reunión del Mando Único, Torres tuvo que reconocer que los polideportivos “van a salir de ese real decreto en su próxima actualización” y que se han visitado otros espacios.

El Gobierno central se ve obligado a recular ante la firmeza de Vivas y el hartazgo de una ciudad que lleva casi un mes soportando las consecuencias de una crisis migratoria que Moncloa ha gestionado con lentitud y eufemismos.