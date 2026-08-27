Sirera exige a Collboni un plan urgente para proteger Collserola tras arder 54 hectáreas en 11 días

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, la puesta en marcha de un plan urgente de protección de Collserola después de que dos incendios hayan afectado a un total de 54 hectáreas en apenas once días.

El último incendio, declarado el martes 25 de agosto en el entorno del parque natural de Collserola, obligó a confinar preventivamente a los vecinos de Torre Baró y Ciutat Meridiana, afectando a unas 14.000 personas, además de provocar el desalojo preventivo de varias viviendas próximas a la zona forestal. El fuego quedó controlado el miércoles por la tarde, después de haber calcinado unas 54 hectáreas.

Sirera ha visitado la zona afectada y ha reclamado al Gobierno municipal que no se limite a actuar cuando el fuego ya se ha declarado, sino que impulse una estrategia de prevención permanente durante todo el año.

“Collboni reacciona cuando las llamas ya están avanzando. Barcelona necesita un alcalde que actúe antes, proteja la montaña y garantice la seguridad de los barrios próximos”, ha afirmado el dirigente popular.

El líder municipal del PP ha agradecido el trabajo realizado por los Bomberos, los Agents Rurals, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y el resto de servicios de emergencia desplegados durante el incendio, pero ha advertido de que la actuación de los equipos de emergencia no puede sustituir las políticas de prevención.

“Su heroísmo no puede sustituir la prevención que corresponde al Ayuntamiento”, ha señalado.

Más limpieza y vigilancia en Collserola

Sirera reclama un plan coordinado entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y los municipios limítrofes para reforzar la protección de la sierra y reducir el riesgo de nuevos incendios.

Entre las medidas propuestas se encuentra la limpieza permanente del sotobosque y la ampliación de las franjas de protección próximas a viviendas, infraestructuras y otros puntos sensibles.

El PP también plantea incrementar la vigilancia presencial y mejorar la transparencia sobre los efectivos disponibles y los horarios de las torres de control. A ello se añadiría la extensión de cámaras térmicas, sensores y sistemas de detección automática durante las 24 horas, con el objetivo de localizar los incendios en sus primeras fases.

La propuesta incluye además aumentar el número de depósitos, hidrantes y sistemas preventivos de humectación en las zonas más próximas a los núcleos habitados.

Sirera considera igualmente necesario mantener una revisión permanente de los caminos forestales, de manera que los vehículos de emergencia puedan acceder rápidamente a cualquier punto de la montaña en caso de incendio.

El PP reclama acabar con los asentamientos

Otro de los ejes de la propuesta popular es la eliminación de los asentamientos situados en zonas forestales que puedan representar un riesgo para la seguridad y el entorno natural.

Sirera ya había reclamado al Ayuntamiento que priorizara la erradicación de estos asentamientos y que, paralelamente, ofreciera atención social a las personas vulnerables para evitar que volvieran a instalarse en estas zonas.

La iniciativa plantea retirar de estos espacios elementos que puedan favorecer la propagación de un incendio, como bombonas, cableados, residuos y materiales inflamables, siempre acompañando la actuación con las medidas sociales correspondientes.

La investigación sobre las causas de los incendios continúa abierta. En relación con el último fuego, las autoridades han señalado que por el momento no consta evidencia de que exista una causa criminal, por lo que Sirera reclama que se esclarezca el origen de los incendios antes de extraer conclusiones.

Empleo y formación para prevenir incendios

La propuesta del PP incorpora además una vertiente laboral. Sirera plantea crear planes de empleo y formación que permitan a personas desempleadas que reciben ayudas públicas incorporarse, de forma voluntaria y siempre bajo supervisión profesional, a trabajos de limpieza, mantenimiento y prevención de incendios.

El objetivo sería combinar la protección de Collserola con políticas de inserción laboral, destinando parte de estos recursos humanos a tareas preventivas que permitan mantener en mejores condiciones el entorno forestal.

“Mientras Collboni espera a que aparezcan las llamas, nosotros proponemos prevenir durante todo el año, cuidar Collserola y ofrecer oportunidades laborales a quienes más las necesitan”, ha defendido Sirera.

El dirigente popular ha insistido en que los últimos incendios han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención en los barrios situados junto a Collserola, especialmente aquellos que, como Torre Baró y Ciutat Meridiana, han sufrido directamente las consecuencias del último fuego.

“Proteger la montaña también significa generar empleo y proteger a miles de familias”, ha concluido.

La presión política sobre el Ayuntamiento llega después de un episodio que obligó a activar medidas extraordinarias de protección para miles de vecinos. Protección Civil llegó a enviar alertas Es-Alert a los residentes de las zonas afectadas y los equipos de emergencia trabajaron durante horas para contener el avance de las llamas.