VOX llama a movilizarse en las cuatro capitales catalanas contra la inmigración ilegal y en defensa de las fronteras

VOX participará el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20:00 horas, en las concentraciones convocadas de manera simultánea en las cuatro capitales catalanas para denunciar la situación migratoria en Ceuta, exigir responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar el control efectivo de las fronteras españolas.

Las movilizaciones tendrán lugar en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, y la formación ha animado a sus afiliados, simpatizantes y al conjunto de los ciudadanos a sumarse a unas concentraciones que tendrán como principales reivindicaciones la defensa de la soberanía nacional, el control de las fronteras y la deportación de quienes hayan entrado ilegalmente en territorio español.

En Barcelona, la concentración se celebrará en la plaza de Sant Jaume, frente al Ayuntamiento de Barcelona. En Girona, los asistentes se reunirán en la Plaça del Vi, frente al Ayuntamiento. En Lleida, la convocatoria será en la Plaza de la Paeria, mientras que en Tarragona tendrá lugar en la puerta del Ayuntamiento de Tarragona. Todas las concentraciones están previstas para las 20:00 horas.

Garriga: «Ceuta es y será España»

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado la participación de la formación en estas movilizaciones y ha reivindicado la defensa de las fronteras españolas ante lo que considera una nueva entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta.

«Ceuta es y será España y no podemos permanecer impasibles ante una nueva entrada masiva y ante un Gobierno que ha renunciado a defender nuestras fronteras», ha señalado Garriga.

El dirigente de VOX ha criticado duramente la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha acusado al Gobierno de transmitir, a su juicio, un mensaje de impunidad a las mafias dedicadas al tráfico de personas y a quienes intentan acceder ilegalmente al territorio nacional.

«Quien entra ilegalmente en España no puede ser premiado con su permanencia. Debe ser identificado y deportado de manera inmediata», ha defendido el portavoz parlamentario.

VOX carga contra el Gobierno de Sánchez

Garriga también ha acusado al PSOE de «traicionar su obligación de proteger las fronteras y garantizar la soberanía nacional» y ha advertido de las consecuencias que, según VOX, tienen las actuales políticas migratorias sobre los ciudadanos españoles.

En este sentido, el portavoz ha señalado que estas políticas terminan generando una mayor presión sobre los servicios públicos, la vivienda, los recursos sociales y la seguridad.

La formación reclama así un cambio en la política migratoria y defiende un mayor control de las fronteras, junto con la identificación y deportación de quienes hayan accedido ilegalmente a España.

«Frente a quienes quieren acostumbrarnos a que nuestras fronteras sean vulneradas una y otra vez, desde VOX vamos a defenderlas sin complejos. España tiene derecho a decidir quién entra y quién permanece en nuestro territorio», ha concluido Garriga.

Cuatro concentraciones simultáneas

Las movilizaciones del próximo 2 de septiembre se desarrollarán simultáneamente en las cuatro capitales catalanas. VOX ha hecho un llamamiento a sus afiliados, simpatizantes y al conjunto de los ciudadanos para acudir a las concentraciones y reclamar el control efectivo de las fronteras, la defensa de la soberanía nacional y el fin de las políticas de inmigración ilegal del Gobierno de Pedro Sánchez.

La convocatoria sitúa a Cataluña como uno de los territorios donde VOX pretende visualizar su rechazo a la política migratoria del Ejecutivo y trasladar a las calles su defensa de una política de fronteras más estricta.