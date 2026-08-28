Estalla Ceuta: ciudadanos desesperados por la incompetencia de Sánchez atacan a los invasores en la playa

La imagen que se presenta en la playa del Trampolín parece sacada de una novela distópica, lejos de la cotidianidad de una ciudad española: chabolas construidas apresuradamente, miles de personas amontonadas, vecinos al borde del colapso y fuerzas de seguridad agotadas.

Según revela OKDIARIO en su investigación sobre la violencia en Ceuta por parte de inmigrantes, la problemática ha trascendido la mera crisis migratoria: se ha convertido en un auténtico desafío a la autoridad.

Lo que antaño era una pequeña cala ceutí se ha transformado en un emblema de descontrol institucional, con Fernando Grande-Marlaska y el Gobierno de Pedro Sánchez en el punto de mira por su gestión del fenómeno migratorio y por la creciente sensación de desamparo que impera entre los ciudadanos.

De crisis migratoria a problema de orden público

La llegada masiva de inmigrantes irregulares desde Marruecos, estimada en cerca de 80.000 personas en los últimos meses, ha llevado al límite la capacidad de acogida de Ceuta, creando un panorama inédito: una ciudad de apenas 85.000 habitantes con entre 9.000 y 10.000 migrantes todavía presentes según las estimaciones locales. El asentamiento del Trampolín se ha convertido en el núcleo de esa presión, albergando a aproximadamente 1.500 personas que construyen chabolas, estructuras precarias y campamentos improvisados junto al mar.

La situación ha progresado desde un reto administrativo —centros saturados, reubicaciones fallidas, devoluciones complicadas— hasta un problema de seguridad ciudadana. Los juzgados de Ceuta han registrado ya 53 denuncias por atentados y resistencia contra agentes de la autoridad, todas vinculadas a inmigrantes irregulares. El desglose resulta revelador:

29 denuncias por atentado contra la autoridad

23 por delitos de resistencia

1 por agresión directa a un agente

A esta cifra se añaden 20 denuncias por agresiones sexuales, de las cuales ocho corresponderían a violaciones, con al menos una víctima ceutí. El relato de la ciudad ha dejado de ser únicamente el de una emergencia humanitaria y ha pasado a ser el de una espiral de delincuencia, que incluye robos violentos, ocupaciones, allanamientos y ataques a agentes del orden y militares.

La reacción institucional ha sido una cadena de desalojos, reubicaciones y regresos a la playa, en lo que parece un juego del gato y el ratón que ha alimentado la percepción de descontrol: se despeja el asentamiento, se trasladan a cientos de personas a recursos provisionales y, horas después, gran parte de ellos regresa a la arena para reinstalar sus chabolas. El mensaje que recibe buena parte de la comunidad es contundente: el Estado no ejerce su autoridad, solo actúa de manera improvisada.

Vecinos y militares, entre el hartazgo y la impotencia

El malestar se transformó en acción directa cuando un grupo de vecinos irrumpió en el dispositivo policial, rompió el cordón de seguridad y prendió fuego a chabolas y estructuras improvisadas en la playa del Trampolín. La imagen —ceutíes incendiando las instalaciones de inmigrantes ilegales— se convierte en el síntoma más evidente de una ciudad que se siente abandonada y que, en parte, empieza a “tomarse la justicia por su mano”.

Y es más. Los vecinos de Ceuta decidieron que ya estaba bien de tanta contemplación con los invasores, acabaron por cortar el paso a los vehículos de la Cruz Roja que llevaban ayuda humanitaria a los inmigrantes llegados desde Marruecos.

De hecho no dejaron que se acercaran hasta las inmediaciones de la playa del Trampolín al grito de «la Cruz Roja es una mafia». Frente a ellos, un grupo de agentes de la Policía para evitar posibles altercados. Pasados unos minutos, los vecinos terminaron retirándose y los camiones con alimentos consiguieron pasar.

Este episodio no surge de un hecho aislado. Durante días, los residentes de Ceuta han denunciado:

Aumento de agresiones y robos

Inseguridad nocturna en barrios cercanos a la playa

Miedo a salir solos o dejar a los menores sin supervisión

Paralelamente, las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona narran una realidad igual de frustrante. Los militares han sido víctimas de emboscadas por grupos de entre 30 y 40 ilegales, con varios heridos y vehículos dañados. Sostienen que están “atados de pies y manos” por un marco legal que limita su capacidad para usar la fuerza y realizar detenciones. Actúan sin armamento y con órdenes de contención, más que con una intención de protección activa del territorio.

Este doble descontento —el de ciudadanos y el de los uniformados— indica un vacío político: el Gobierno central asegura que se trata de una operación controlada, con reubicaciones en curso y devoluciones pactadas, pero en el terreno, la sensación es de una continua improvisación y de estadísticas que permanecen en la sombra, como las de criminalidad asociada a la crisis migratoria que el Ministerio del Interior aún no ha publicado.

El papel de Sánchez y Marlaska: política a distancia

En Madrid, el debate es menos visceral, pero igualmente tenso. El nombre de Pedro Sánchez resuena en cada crítica de la oposición, que acusa al Gobierno de haber permitido una “invasión” alentada por Marruecos en mitad de un pulso diplomático y de no haber proporcionado a Ceuta un plan de respuesta coherente. El ministro Grande-Marlaska ha afirmado que los inmigrantes que entraron de forma irregular “no podrán quedarse ni viajar a la península”, salvo en casos de vulnerabilidad extrema, y serán devueltos a Marruecos. En teoría, la promesa es clara; en la realidad de la playa del Trampolín, las cosas son muy distintas.

La contradicción más notable es temporal: mientras que el Ministerio del Interior habla de una reubicación gradual y un refuerzo de la seguridad, los datos acerca de la presencia de migrantes en la ciudad no dejan de aumentar y las ocupaciones resurgen tras cada desalojo. La crítica política se articula en torno a tres ejes:

Opacidad en los datos sobre delincuencia vinculada a la crisis migratoria

sobre delincuencia vinculada a la crisis migratoria Falta de coordinación entre los ministerios de Interior, Migraciones y Defensa

entre los ministerios de Interior, Migraciones y Defensa Percepción de abandono de Ceuta frente a las exigencias diplomáticas con Marruecos

El Gobierno sostiene que la situación es manejable y que la prioridad radica en la protección de los derechos humanos y el orden legal. Sin embargo, en momentos en que los vecinos bloquean convoyes de Cruz Roja que intentan llevar alimentos a los asentamientos y terminan incendiando chabolas, el relato humanitario se transforma, inevitablemente, en una cuestión de orden público.