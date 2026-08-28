Hugo Manchón: «Illa no ha desactivado el procés, se ha puesto al frente»

Hugo Manchón, diputado del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, analiza en esta entrevista con Periodista Digital la situación política y social de Cataluña y lanza duras críticas contra el Govern de Salvador Illa, al que acusa de gobernar condicionado por ERC y de asumir buena parte de las exigencias del separatismo.

Seguridad, inmigración, impuestos, servicios públicos, vivienda, medios de comunicación y el futuro del constitucionalismo en Cataluña son algunos de los asuntos que aborda Manchón, que también reivindica el modelo de Badalona y defiende el proyecto del PP catalán bajo el liderazgo de Alejandro Fernández.

«A Cataluña hay que hacerle un reset de arriba abajo»

Hugo, si mañana el PP gobernara la Generalitat, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría y qué medida del actual Govern eliminaría inmediatamente?

A Cataluña hay que hacerle un reset de arriba abajo. Socialistas y separatistas llevan años friendo a impuestos a los catalanes para pagar una administración cada vez más grande y todo el entramado ideológico del procés.

Hay que bajar impuestos, recuperar la seguridad en nuestras calles y también la presencia del Estado en Cataluña.

Y empezaría a desmontar todo el chiringuito separatista: falsas embajadas, estructuras de Estado y organismos creados para construir una Cataluña paralela a España. Ni un euro más de los catalanes para financiar el delirio de quienes quieren separarnos de nuestro país.

Tenemos impuestos de primera y servicios de tercera. Entre socialistas y separatistas se han cargado Cataluña. Ahora toca reconstruirla.

«Illa no ha desactivado el procés, se ha puesto al frente»

¿Cree que Salvador Illa ha conseguido desactivar al independentismo o, por el contrario, está gobernando gracias a las cesiones que hace a ERC y Junts?

Illa no ha desactivado el procés, se ha puesto al frente. El PSC es hoy el gestor del procés 2.0.

El separatismo está consiguiendo desde fuera del Govern lo que no consiguió estando dentro: más falsas embajadas, un cuerpo diplomático catalán fake, una Agencia Tributaria propia, más imposiciones lingüísticas y un Govern que sigue negándose a garantizar el castellano en las aulas.

Illa interpreta muy bien su papel, cara de moderado, discurso de yerno ideal y política de rehén de ERC. Cada vez que necesita sus votos, los catalanes pagamos una nueva factura.

Y es el mismo Illa que decía que la amnistía era inconstitucional y después acabó defendiéndola. Como Sánchez. En el PSOE las líneas rojas duran exactamente hasta que necesitan los votos del separatismo.

El procés no ha desaparecido. Simplemente Illa no lleva lazo amarillo en la solapa, pero sus políticas son las de Junqueras.

«La alarma la genera el delincuente, no quien lo denuncia»

¿Hay un problema de seguridad en Cataluña que las instituciones están intentando minimizar? ¿Qué le diría a un ciudadano que tiene miedo de salir de noche en su barrio?

Hay muchos días en los que Cataluña parece un capítulo de Narcos. Tiroteos, narcotráfico, robos, ocupaciones, multirreincidentes entrando por una puerta y saliendo por la otra… Y mientras tanto, la izquierda intenta convencernos de que hablar de inseguridad es generar alarma.

No. La alarma la genera el delincuente, no quien lo denuncia. Lo intolerable es que haya vecinos que hayan cambiado sus hábitos o tengan miedo de caminar de noche por el barrio en el que llevan viviendo toda la vida.

Nosotros tenemos un modelo y se llama Badalona. Más policía, más coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad, firmeza contra el multirreincidente y tolerancia cero con el delincuente. Y si un extranjero viene a España a delinquir, a su país.

La izquierda lleva demasiado tiempo preocupándose por no incomodar al delincuente. Nosotros estamos preocupados por proteger a los catalanes.

«Hay que acabar con el “aquí cabe todo el mundo y todo vale”»

El debate sobre la inmigración está cada vez más presente en la sociedad catalana. ¿Cree que Cataluña necesita cambiar radicalmente su política migratoria?

Sí. Hay que acabar con el “aquí cabe todo el mundo y todo vale”. Una política migratoria seria empieza por algo tan elemental como controlar quién entra en tu país.

La inmigración debe ser legal, ordenada, controlada, vinculada al empleo y con integración. Integrarse no consiste solamente en tener un contrato de trabajo: significa respetar nuestras leyes, nuestras costumbres y principios irrenunciables como la igualdad entre hombres y mujeres.

Quien entra ilegalmente no puede ser premiado por hacerlo y quien viene a delinquir debe volver a su país. Eso no es extremismo; es sentido común.

El PSOE ha generado un peligroso efecto llamada con su irresponsable regularización masiva de inmigrantes. Y las consecuencias, como es la saturación de los servicios públicos, la pagan los catalanes.

Hay que controlar las fronteras, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios necesarios y ejecutar los retornos que correspondan. España tiene derecho a decidir quién entra en España, no otros. Lo radical es haber renunciado a decidirlo.

«La izquierda ha conseguido que hasta el código postal condicione los servicios que recibes»

¿Considera que existe una Cataluña de primera y una Cataluña de segunda dependiendo del barrio en el que vivas, especialmente en cuestiones como seguridad, limpieza, vivienda y servicios públicos?

En Cataluña, por culpa de la Generalitat, pagamos muchos impuestos y, sin embargo, los servicios públicos se caen a pedazos. Ese es el gran fraude después de tantos años de gobiernos socialistas y separatistas.

Pagamos una barbaridad de impuestos y después tenemos listas de espera sanitarias insoportables, miles de personas que fallecen esperando algún trámite o prestación de dependencia, cientos de barracones escolares y una educación que ha sufrido un deterioro evidente.

Y sí, hay barrios donde el abandono es todavía peor. Barrios donde vecinos que llevan toda la vida ven cómo aumentan la degradación y la inseguridad mientras el Govern de turno mira hacia otro lado. Lo vemos en el área metropolitana, en Lleida y también en municipios del Maresme.

La izquierda lleva décadas hablando de igualdad y ha terminado consiguiendo que hasta el código postal condicione la seguridad y los servicios que recibes.

«TV3 debería servir para informar a los catalanes, no para reeducarlos»

TV3 y Catalunya Ràdio reciben constantemente críticas por su falta de pluralidad. ¿Qué cambiaría usted en los medios públicos catalanes si tuviera capacidad para hacerlo?

Los catalanes no pueden pagar cerca de 400 millones al año para que les insulten con su propio dinero. TV3 y Catalunya Ràdio no pertenecen al separatismo, las pagan todos los catalanes.

Hemos escuchado un “puta Espanya”, hemos visto señalar a Rosalía por cantar en castellano y hasta cuestionar la integración de un jugador del Barça por llevar una pulsera de la Guardia Civil. Y seguimos viendo cómo una entelequia separatista como los llamados Països Catalans se trata con una normalidad que no tiene.

¿Que qué cambiaría? Casi todo. Quiero medios públicos, no medios del régimen. Información, pluralidad y rigor, y una revisión profunda de un gasto absolutamente desorbitado.

TV3 debería servir para informar a los catalanes, no para reeducarlos. El separatismo ya tiene partidos políticos; no necesita que los catalanes le paguemos también la propaganda.

«El PSC se ha convertido en el recadero institucional del separatismo»

¿Cree que el PSC sigue siendo un partido constitucionalista o que ha cruzado determinadas líneas rojas para poder mantenerse en el Govern?

El PSC dejó de ser constitucionalista cuando tuvo que elegir entre la Constitución y el poder sometido a los que quieren romper la propia Constitución. Y eligió el poder.

Hoy depende de aquellos que en 2017 intentaron quebrar nuestra legalidad, romper España y ha asumido buena parte de sus exigencias. El ejemplo perfecto es la amnistía: dijeron que era inconstitucional hasta que necesitaron siete votos para que Sánchez siguiera en la Moncloa.

El PSC se ha convertido en el recadero institucional del separatismo. ERC pone muchas de las condiciones e Illa las ejecuta para seguir en el Govern.

Lo más peligroso de Illa es precisamente su disfraz de moderación. Intenta, a veces, hablar como un constitucionalista, pero gobierna como un rehén del separatismo.

«El PP no tiene que pedir perdón por lo que defiende»

¿Qué error cree que está cometiendo actualmente el PP de Cataluña y qué tendría que hacer el partido para convencer a quienes todavía no confían en él?

Sería arrogante decir que no tenemos nada que mejorar. Nuestro gran reto es llegar a muchos más catalanes y explicar más y mejor lo que defendemos.

Durante años, el separatismo y la izquierda han intentado imponer una mentira: que defender España es atacar Cataluña. Es exactamente al revés. Cataluña es nuestra tierra y España es nuestra nación. No vamos a renunciar a ninguna de las dos.

Y nosotros no ofrecemos cosas imposibles. Defendemos cosas bastante normales: pagar menos impuestos, poder abrir un negocio sin que la administración te asfixie, caminar seguro por tu barrio y tener unos servicios públicos de calidad. Justo lo que hacemos donde gobernamos.

Estoy convencido de que muchísimos catalanes piensan así aunque todavía no nos voten. Nuestro trabajo es llegar hasta ellos. El PP no tiene que pedir perdón por lo que defiende; tiene que conseguir que más catalanes sepan que también lo estamos defendiendo por ellos.

«A mi generación la izquierda le prometió conquistar el cielo y nos ha dejado intentando conquistar una habitación de alquiler»

Usted es relativamente joven y ha dado el salto a la primera línea política. ¿Qué le diría a un joven catalán que siente que la política no sirve para solucionar sus problemas?

La política sí sirve. Lo que no sirven son las políticas que llevan años destrozando el futuro de los jóvenes.

A mi generación la izquierda le prometió conquistar el cielo y nos ha dejado intentando conquistar una habitación de alquiler. Nos prometieron emancipación y tenemos jóvenes que trabajan y no pueden independizarse. Nos prometieron oportunidades y emprender se ha convertido demasiadas veces en una carrera de obstáculos entre impuestos y burocracia.

Los jóvenes no necesitan una paguita para cada problema y un político diciendo cómo vivir. Necesitan oportunidades: estudiar, trabajar, emprender, formar una familia y construir nuestro futuro con libertad.

Y les diría algo más. Cataluña no está condenada eternamente al socialismo y al nacionalismo. También parecía imposible cambiar Andalucía y se cambió. Parecía imposible gobernar Badalona y se logró.

Los jóvenes pueden ser quienes cambien Cataluña. Pero para hacerlo primero hay que dejar de votar a quienes les han dejado sin futuro.

«Si la izquierda y el separatismo me critica, es que lo estoy haciendo bien»

Y para terminar con una pregunta más personal: después de vivir la política desde dentro, ¿hay alguna decisión o alguna batalla parlamentaria de la que se arrepienta o que hoy afrontaría de otra manera?

Todas las batallas que he dado en el Parlament las he dado defendiendo aquello en lo que creo. Y no me arrepiento de defender la libertad, la Constitución, la unidad de España o de plantar cara al nacionalismo y a una izquierda cuyas políticas han hecho muchísimo daño.

Para mí es un orgullo representar al Partido Popular en el Parlament, hacerlo junto a mis compañeros y con Alejandro Fernández al frente. Yo no entré en política para caer bien al separatismo ni para pedir permiso a la izquierda para defender mis ideas.

Si la izquierda y el separatismo me critica, es que lo estoy haciendo bien.

Mientras tenga la confianza para hacerlo, seguiré dando esas batallas.