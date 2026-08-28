El PP de Catalunya llama a llenar las calles en apoyo a Ceuta: «Cataluña está con Ceuta»

El Partido Popular de Catalunya quiere convertir el próximo 2 de septiembre en una jornada de respaldo a Ceuta desde todos los rincones de Cataluña. La formación ha lanzado un llamamiento a la «máxima movilización» de los catalanes para participar en las concentraciones convocadas a las 20 horas ante los ayuntamientos de toda Cataluña, en una iniciativa que pretende trasladar a los ceutíes un mensaje de apoyo y solidaridad ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

La convocatoria se enmarca en la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los municipios españoles expresen públicamente su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta. El PP catalán ha decidido sumarse al llamamiento y reclama una participación ciudadana masiva en las concentraciones del próximo miércoles.

Los populares consideran que la situación de Ceuta trasciende las fronteras de la ciudad autónoma y afecta al conjunto de España. Por ello, defienden que Cataluña debe implicarse y no permanecer al margen. «Lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Lo que afecta a Ceuta afecta al conjunto de España», sostiene el comunicado difundido este viernes por el PP de Catalunya.

Un llamamiento que busca superar las siglas

El PP catalán pretende además presentar las concentraciones como un acto de solidaridad que vaya más allá de las habituales divisiones políticas. La formación hace expresamente un llamamiento a ciudadanos independientemente de su orientación ideológica o territorial.

«Da igual si eres de izquierdas o de derechas, nacionalista o no nacionalista. No se trata de siglas ni de ideologías. Se trata de solidaridad», señala el partido, que reclama a los catalanes que se sitúen junto a los ceutíes en un momento que considera especialmente delicado.

En su comunicado, los populares vinculan además la situación de Ceuta con la necesidad de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de proteger las fronteras españolas. El PP sostiene que los ciudadanos deben contar con el respaldo del conjunto del país independientemente del territorio en el que residan.

«La seguridad de los españoles no puede depender de dónde vivan», afirma la formación, que añade que «las fronteras de España se defienden en todos sus puntos».

El partido considera igualmente que, ante una situación que califica de especial gravedad, ningún ciudadano debería sentirse abandonado por las instituciones. En este sentido, reclama que el conjunto de España muestre públicamente su respaldo a Ceuta y a sus vecinos.

El PP reclama a los ayuntamientos que ondeen la bandera de Ceuta

La movilización planteada por el PP de Catalunya no se limita a pedir la presencia de ciudadanos en las concentraciones. La formación ha reclamado también a los ayuntamientos catalanes que se adhieran a la iniciativa y que hagan ondear la bandera de Ceuta en sus edificios municipales.

Para los populares, este gesto serviría como muestra pública de «solidaridad, apoyo y unión» con la ciudad autónoma y con todos sus vecinos.

La petición pretende que el respaldo a Ceuta tenga también una dimensión institucional y que los consistorios catalanes hagan visible su solidaridad con la ciudad autónoma coincidiendo con las concentraciones del 2 de septiembre.

El PP de Catalunya insiste así en que la respuesta ante la situación de Ceuta debe ser colectiva y no quedar circunscrita a un territorio concreto. «Hoy es Ceuta. Y mañana puede ser cualquier otro rincón de España», advierte la formación.

«Ceuta no está sola»

Con este argumento, los populares catalanes quieren trasladar un mensaje de unidad y respaldo a los ciudadanos ceutíes desde Cataluña. El comunicado cierra con una consigna que resume el objetivo de la movilización: «CEUTA NO ESTÁ SOLA. LOS CEUTÍES NO ESTÁN SOLOS. CATALUÑA ESTÁ CON CEUTA».

Las concentraciones están convocadas para el miércoles 2 de septiembre a las 20 horas ante los ayuntamientos de toda Cataluña. El PP de Catalunya anima a los ciudadanos a acudir y reclama a los consistorios que se sumen al gesto institucional de apoyo a Ceuta.

La formación popular concluye su llamamiento apelando directamente a la unidad nacional: «A las 20 horas, todos a las puertas de nuestros ayuntamientos. Por Ceuta. Por los ceutíes. Por España».