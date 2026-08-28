Sirera planta cara a Collboni por Ceuta y le exige un minuto de silencio: «Barcelona no puede permanecer indiferente»

El Partido Popular de Barcelona quiere que el Ayuntamiento de la capital catalana no mire hacia otro lado ante la crisis migratoria de Ceuta. Su presidente en el consistorio, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, que dé un paso al frente y convoque un minuto de silencio el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, en memoria de las personas fallecidas y como muestra de solidaridad con los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Sirera ha lanzado esta petición a través del manifiesto «Ceuta no está sola», difundido este lunes por el grupo municipal del PP, en el que los populares denuncian la «entrada masiva y descontrolada» de personas procedentes de Marruecos registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El dirigente popular considera que Barcelona «no puede permanecer indiferente» ante lo ocurrido y reclama al Gobierno municipal que manifieste públicamente su respaldo a Ceuta y a quienes trabajan en primera línea para proteger la frontera española.

Sirera exige a Collboni que «rompa su silencio»

El PP de Barcelona pone el foco especialmente en la ausencia de pronunciamientos del alcalde socialista sobre la situación vivida en Ceuta. En su manifiesto, los populares instan a Collboni a «romper su silencio» y a mostrar su solidaridad tanto con el pueblo ceutí como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sirera reclama que ese respaldo tenga además una expresión concreta: un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barcelona el próximo 2 de septiembre.

Una iniciativa con la que el PP pretende que la capital catalana se sume institucionalmente al apoyo a Ceuta y recuerde a las personas que perdieron la vida durante los acontecimientos registrados en la frontera.

El PP señala al Gobierno de Sánchez

El manifiesto de los populares también carga contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El PP denuncia su «falta de previsión» y acusa al Ejecutivo de haber reaccionado cuando la frontera ya se encontraba «desbordada» y después de que se hubieran producido fallecimientos.

Los populares también expresan su «profunda preocupación» por el papel desempeñado por Marruecos y advierten de que la relación entre España y el país vecino «no puede sostenerse sobre concesiones unilaterales».

En este sentido, Sirera reclama al Gobierno central que refuerce «de manera permanente» la frontera de Ceuta y que exija a las autoridades marroquíes una cooperación «efectiva y leal» para impedir que puedan repetirse nuevas entradas masivas.

«Ceuta no está sola»

Con el manifiesto «Ceuta no está sola», el PP de Barcelona busca convertir el próximo 2 de septiembre en una jornada de respaldo institucional a la ciudad autónoma.

Sirera considera que Barcelona debe implicarse y que el Ayuntamiento tiene la obligación de mostrar su solidaridad con los ceutíes y con los agentes encargados de proteger la frontera.

La pelota queda ahora en el tejado de Collboni. El alcalde deberá decidir si acepta la petición del PP y convoca el minuto de silencio solicitado por Sirera o mantiene la posición que los populares consideran hasta ahora un «silencio» ante la situación de Ceuta.