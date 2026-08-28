La visita de José María Aznar a Ceuta saca la peor cara de esa izquierda que justifica la invasión marroquí: «¡Asesino!»

Es la criptonita para la izquierda más extremista.

A pesar de que han pasado más de dos décadas de que dejase La Moncloa, la figura de este expresidente del Gobierno pone de los nervios a socialistas y a sus socios más tabernarios.

La presencia de José María Aznar en Ceuta provocó una oleada de reacciones airadas entre ciertos círculos de la izquierda española.

Algunos no dudaron en recurrir a descalificaciones personales que rozaron lo más bajo, como si el mero hecho de defender la soberanía española en el norte de África mereciera el insulto más grosero.

En un tuit que resume el sentir de muchos, Luis Rioja señala cómo la estancia del exmandatario saca a relucir «la peor cara de la izquierda que justifica la invasión marroquí». El mensaje no se queda en la queja: recuerda que, precisamente con Aznar al frente del Gobierno, España expulsó sin titubeos a las fuerzas marroquíes que tomaron al asalto el islote Perejil en 2002.

La visita deJosé María Aznar a Ceuta saca la peor cara de la izquierda que justifica la invasión marroquí: "¡Asesino!" pic.twitter.com/vCdppAZWvz — Luis Rioja (@miescano351) August 28, 2026

«Se ha violado la integridad territorial de España»

Aznar acudió a la ciudad autónoma para participar en actos relacionados con la defensa de la integridad territorial española. Lejos de ser un gesto protocolario, su presencia avivó el debate sobre la postura de España frente a las presiones de Rabat. En lugar de un análisis sereno, parte de la opinión pública optó por la vía fácil: el ataque personal.

Y es que estas palabras del expresidente del Ejecutivo español fueron más que contundentes para dejar a los extremistas sin más argumentos que los gritos y los insultos:

Hace falta una política exterior que no deje aislada a España, a merced de cualquier extorsión, sin aliados con que contar en las crisis. Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.

Añadió que es urgente echar a los invasores:

Se ha violado la integridad territorial de España. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer aquí. La integridad nacional no tiene vacaciones. Ante una situación así sólo cabe la firmeza, porque la debilidad es y será siempre provocadora.

E insistió en un hecho capital, que España necesita aliarse con las potencias a nivel mundial para no quedar aislados a la hora de afrontar problemas como el acaecido en Ceuta: