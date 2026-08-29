El 90% de los españoles ve a Marruecos tras de la invasión de Ceuta, pero el Gobierno Sánchez opera como una franquicia de Mohamed VI

Marruecos tiene la suerte de contar con dos gobiernos: el titular, con sede en Rabat, y una marca blanca instalada en La Moncloa.

Un mes después de la invasión de Ceuta, esa segunda marca ha dejado clarísimo cuál es su discurso oficial: promarroquí, sin fisuras y sin matices.

Basta con repasar la comparecencia del viernes, 28 de agosto de 2026, en el Congreso.

Todos los ministros que pasaron por la tribuna —con la única excepción de Margarita Robles— recitaron, con variaciones mínimas, la misma partitura que llevan un mes ensayando.

La alienación que ejerce Mohamed VI sobre Sánchez y su cuadrilla sigue funcionando a pleno rendimiento, y los ministros repiten hoy exactamente los mismos argumentos que hace treinta días, con una seguridad que ya no sonroja porque, sencillamente, ha dejado de sorprender.

El triste Albares fue el encargado de poner la guinda: la culpa de que 80.000 personas se lanzaran al mar y a la valla para entrar en Ceuta fue de un «bulo», un rumor sobre una sentencia del Supremo que corrió como la pólvora por las redes sociales marroquíes.

Y aquí llega lo verdaderamente extraordinario del argumento: ese bulo circuló y se multiplicó sin que los servicios de inteligencia de un régimen que fiscaliza cada movimiento de sus periodistas, abogados y activistas —que sabe con quién habla cada disidente y qué escribe cada opositor— fueran capaces de detectarlo ni de pararlo a tiempo.

Una inteligencia tan infalible para vigilar a su propia sociedad civil, y tan torpe justo cuando le convenía serlo.

Que el CNI español tampoco brillara, a juzgar por el enfrentamiento público entre Marlaska y Robles sobre quién avisó de qué y cuándo, no es un consuelo: es la prueba de que en esta crisis ha fallado la inteligencia de los dos lados de la valla, y solo uno de los dos gobiernos ha decidido no hacer preguntas incómodas al respecto.

Porque ese es el país por el que se nos pide lamentarnos: uno que este año dispara su gasto militar un 18%, hasta los 14.500 millones de euros, para blindar una industria de armamento propia con ayuda de India, Israel y Turquía; que está levantando en las afueras de Casablanca un estadio de 12.000 millones de dólares y 115.000 localidades con la vista puesta en arrebatarle a España la final del Mundial de 2030; y que, pese a controlar hasta el último movimiento de sus disidentes, resulta que no se entera de que decenas de miles de sus ciudadanos se disponen a asaltar una ciudad española. Por ese Marruecos, y no por Ceuta, es por quien el Gobierno quiere que sintamos lástima.

La imagen es familiar: frontera colapsada en Ceuta, miles de personas cruzando casi sin ningún tipo de resistencia y un Gobierno que clama por calma mientras dirige su mirada con cautela hacia Rabat. No se trata de una crisis migratoria nueva, sino de la brecha política que genera: una gran mayoría de los españoles considera que Marruecos tuvo un papel en la entrada masiva, mientras el Ejecutivo se esfuerza por absolver al reino alauí.

Esto lo pone de manifiesto un análisis de El Mundo, que detalla la conmoción que se ha generado en el PSOE por su inacción en esta ciudad autónoma.

El resultado es una sensación de malestar: la opinión pública percibe un episodio de presión política desde Rabat y un Gobierno que parece actuar como si estuviera gestionando una franquicia del palacio real de Mohamed VI, más preocupado por no irritar a su socio del sur que por conectar con la percepción de sus propios ciudadanos.

Nueve de cada diez españoles apuntan a Rabat

Las encuestas que han emergido en los últimos días dibujan un panorama claro. Aproximadamente el 90% de los españoles atribuye a Marruecos alguna responsabilidad en la oleada que abrumó Ceuta a finales de julio, ya sea por permitir el movimiento, hacerse el desentendido e incluso fomentarlo. Esta cifra no solo impresiona en términos globales; se extiende a votantes de todos los espectros ideológicos, incluidos los del PSOE y la izquierda, quienes ven en Rabat a un actor que lanzó un mensaje político en un momento de debilidad del Gobierno.

Los matices son relevantes. La mayoría no sostiene que Marruecos “organizó” la avalancha, pero sí coinciden en que:

conocía el movimiento migratorio y no actuó para detenerlo

permitió que llegara hasta la frontera

o colaboró de manera activa para amplificar el efecto

Por otro lado, otros estudios destacan que más del 70% interpreta el suceso como un aviso directo a España, una muestra de que el régimen de Mohamed VI puede influir en la situación en Ceuta y Melilla cuando lo decide. La noción de que Rabat “controló la situación” resuena con los recuerdos de 2021 y con la percepción, ahora fortalecida, de que la frontera sur es también un campo de presión diplomática.

Un Gobierno desorientado y un PSOE aturdido

Mientras la sociedad señala a Marruecos, el Gobierno de Pedro Sánchez escoge otro camino. El mensaje oficial se abstiene de mencionar la responsabilidad del Estado marroquí y se escuda en dos ideas: el papel de las mafias y la influencia de las redes sociales como motores de la crisis. El problema es que esta narrativa es prácticamente rechazada por la mayoría, incluso dentro del propio PSOE, donde barones, cuadros medios y líderes locales en Ceuta ya hablan abiertamente de “error de cálculo” y de “imagen de fin de ciclo”, observando cómo el Ejecutivo se siente superado por los acontecimientos.

El entorno socialista en la ciudad autónoma también se ha hecho escuchar, denunciando la sensación de abandono y la falta de previsión ante un fenómeno que no surgió de la noche a la mañana. En la práctica, se han generado tres fracturas:

Entre el Gobierno y la opinión pública , que responsabiliza mayoritariamente a Rabat

y la , que responsabiliza mayoritariamente a Rabat Entre Moncloa y el PSOE territorial , preocupado por el coste electoral de una postura tibia

y el , preocupado por el coste electoral de una postura tibia Entre España y sus aliados europeos, que observan con inquietud la dependencia estructural de la política migratoria de Marruecos

La decisión de Sánchez de mantener un perfil bajo tras su breve visita a Ceuta y dejar la exposición pública a ministros y portavoces ha alimentado la percepción de que el Ejecutivo ha llegado tarde a una crisis que le explota en medio de un ciclo presupuestario y a las vísperas de nuevas y delicadas negociaciones parlamentarias.

De socio estratégico a proveedor de estabilidad… bajo condiciones

La política exterior española hacia Marruecos ha seguido una tendencia clara durante años: convertir al vecino del sur en garante de contención migratoria a cambio de concesiones políticas, económicas y simbólicas. Esta lógica se ha intensificado tras el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental y se concreta en varias características visibles:

constantes elogios a la “cooperación ejemplar” en temas migratorios

evitación sistemática de cualquier acusación directa a Rabat en foros públicos

alineamiento casi automático con el discurso marroquí en escenarios internacionales

La crisis de Ceuta encaja perfectamente en este patrón. A pesar de las evidencias visuales de las fuerzas de seguridad marroquíes distendiendo el control en el paso del Tarajal, el Gobierno sigue transmitiendo un mensaje de confianza y gratitud hacia el reino alauí. Esto alimenta la crítica de la oposición, que acusa a Sánchez de haber “regalado las llaves de la frontera” a Mohamed VI y de actuar, en esencia, como una delegación política de Rabat en Bruselas y en la Unión Europea misma.

La paradoja surge cuando esta estrategia no logra desactivar la presión marroquí; al contrario, la vuelve más eficaz. Cada acto de fuerza en la frontera reafirma la idea, tanto dentro como fuera de España, de que quien controla el flujo migratorio dispone de una palanca de poder tan efectiva como silenciosa.

Ceuta como laboratorio: seguridad, identidad y cálculo electoral

La oleada en Ceuta no se limita a un simple episodio de gestión fronteriza. Actúa también como un laboratorio político para evaluar sentimientos de pertenencia, desconfianza y reacciones electorales. En esa ciudad autónoma se entrecruzan varias tensiones:

miedo a la pérdida progresiva de control sobre el territorio

sensación de ser moneda de cambio en las relaciones con Marruecos

agotamiento ante una crisis que se repite con distintas variantes

A nivel nacional, la crisis acelera dinámicas ya existentes:

Refuerza a los partidos que abogan por una postura dura ante Rabat y exigen mano firme en Ceuta y Melilla. Desgasta la imagen de un Gobierno que se jacta de estabilidad internacional mientras se ve cuestionado en su capacidad para garantizar la integridad territorial. Coloca al PSOE en un dilema complicado: seguir apostando por la “amistad estratégica” con Mohamed VI o asumir el coste interno de una rectificación y mostrar un giro de firmeza.

Para Marruecos, sin embargo, el coste interno es escaso. La narrativa dominante en su esfera pública presenta a Ceuta y Melilla como “territorios ocupados” y transforma cada episodio de tensión en un recordatorio de esa reivindicación, mientras la comunidad internacional prefiere mirar hacia otro lado y Europa se enfoca, sobre todo, en el papel crucial de Rabat como muralla ante futuras oleadas migratorias hacia el continente.

Curiosidades políticas y detalles menos visibles

Más allá de los grandes titulares, la crisis de Ceuta deja algunos apuntes reveladores:

La mayoría de las encuestas recientes indican que incluso muchos votantes socialistas creen que el Gobierno evitó reforzar la frontera “para no incomodar” a Marruecos, un dato sorprendente en un electorado que suele mostrar unidad en situaciones de tensión exterior.

La idea de compartir el Mundial de 2030 con Marruecos ha sufrido un duro golpe: más de ocho de cada diez encuestados rechazan el proyecto tras los sucesos en Ceuta, considerándolo una cesión simbólica excesiva.

Dentro del propio PSOE, algunos dirigentes locales reivindican resoluciones anteriores contra el uso de menores por parte de Rabat, mientras la dirección nacional intenta evitar revivir ese asunto para no perjudicar las relaciones con Mohamed VI.

En Bruselas, la crisis se contempla con una mezcla de inquietud y pragmatismo: Ceuta se ve como frontera europea, pero el socio que controla el lado opuesto sigue siendo el mismo, y él lo sabe.

Así, Ceuta regresa al centro del debate político, no solo como frontera física, sino como un recordatorio de que en política exterior, quien controla la entrada también fija el precio de la llave.