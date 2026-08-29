Ceuta, en alerta: el Ejército tiene la seguridad de que sufrirá nuevas emboscadas de ‘invasores’

Margarita Robles, parece una persona decente, pero no lo es.

No te dejes engañar por sus proclamas patrióticas, que la pájara -como escribe Marisol Oviaño en The Objective– actúa de Page ministerial: al tiempo que afirma muy indignada que Ceuta es españolísima, da orden de que los militares patrullen no ya sin munición, sino incluso sin una triste porra.

La emboscada perpetrada contra cuatro militares en las calles de Ceuta, que THE OBJECTIVE califica como el inicio de “algo nuevo” en la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, ha activado todos los mecanismos de seguridad y político en la frontera sur de España.

Ese “algo nuevo” no se limita a un ataque más con piedras, sino que implica la inquietante sensación de que los uniformados se han transformado en objetivos deliberados en un contexto cada vez más hostil.

En la madrugada del pasado jueves, un vehículo del Grupo de Regulares nº 54 que se dirigía a su puesto de vigilancia en la zona de Benzú quedó rodeado por unas 30 a 40 personas. Estas habían preparado el terreno con grandes piedras y, según las indagaciones, conocían los horarios y las rutas de la patrulla.

El balance fue de cuatro militares heridos, un coche destrozado y la comprobación de que la violencia contra soldados y agentes ha alcanzado un nuevo nivel.

Para salvarse, llamaron al 112 que sirve para alertar a Policía, bomberos y ambulancias. Además de por su inferioridad manifiesta ante los asaltantes, no pudieron enfrentarse ni detener a sus agresores porque el Gobierno Sánchez no les hace agentes de la autoridad y los manda a patrullar desarmados.

La Policía Nacional denuncia que los ilegales de la invasión ya fabrican cócteles molotov.

De patrullar la frontera a evadir emboscadas

Hasta ahora, el despliegue del Ejército en Ceuta se justificaba por la urgencia de reforzar el control ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales desde Marruecos y la saturación de las fuerzas policiales. Las tropas actuaban como un apoyo, dedicadas a labores de vigilancia y contención, a menudo desarmadas y en vehículos no blindados, lo que ha suscitado fuertes críticas por parte de mandos militares, quienes consideran “humillante” enviar soldados a un contexto de creciente violencia en esas condiciones.

La emboscada de Benzú ha supuesto un punto de inflexión. Las investigaciones han revelado que los agresores “estaban esperando” a la patrulla, habían acumulado piedras y, muy probablemente, contaban con información sobre los cambios de guardia y los itinerarios del vehículo militar. No estamos ante un estallido espontáneo, sino ante una acción planificada en un entorno donde conviven:

Inmigrantes ilegales establecidos en la ciudad tras la avalancha de finales de julio.

Tensiones entre grupos de extranjeros y residentes ceutíes que han protagonizado disturbios previos.

Campañas en redes sociales y mensajes que incitan a repetir agresiones a militares y policías, según advertencias recientes reflejadas por los medios.

El Ejército de Tierra ha reaccionado con nuevas instrucciones para las unidades desplegadas: aumentar la vigilancia sobre grupos que se convoquen de forma sospechosa, modificar rutas habituales, revisar horarios y, sobre todo, proporcionar formación específica para detectar señales de emboscada y aprender cómo actuar sin intensificar el conflicto ni poner en peligro a los efectivos.

La dimensión política: Ceuta como tablero de presión

Ceuta no es solo un asunto de orden público; también es un tablero político crucial entre España y Marruecos. La entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, que llevó al despliegue de miles de militares y más de 500 policías adicionales, fue vista como una prueba de estrés para la frontera y el Gobierno de Madrid. Las emboscadas contra militares y los ataques a agentes añaden otro factor: la erosión paulatina de la autoridad del Estado en el terreno.

Mientras que fuentes militares y sindicales de la policía denuncian agresiones “constantes” hacia policías, guardias civiles y soldados —con fracturas, pedradas y ataques organizados a patrullas—, los juzgados de Ceuta acumulan decenas de denuncias por atentado, resistencia y lesiones. Al menos 12 inmigrantes marroquíes han sido arrestados por la emboscada a los militares, de los cuales 11 tienen orden de expulsión inmediata, y otros casos han concluido en prisión provisional por agresiones a guardias civiles tanto dentro como fuera de servicio.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí denuncia a las fuerzas de seguridad españolas por agresiones y malos tratos “cuando no hay cámaras”, además de reclamar mayor protección ante ataques racistas. La comparación es notable: mientras en Ceuta se documentan emboscadas y ataques a uniformados, en Rabat se construye un relato de víctimas desde el otro lado de la frontera. Así, la ciudad autónoma se convierte en un espejo dual: para unos, es el escenario de violencia contra militares; para otros, es la prueba de abusos por parte de las fuerzas españolas.

En términos políticos, esto se traduce en:

Aumento de la presión sobre el Ministerio del Interior , acusado de ocultar estadísticas reales sobre delitos cometidos por inmigrantes ilegales.

, acusado de ocultar estadísticas reales sobre delitos cometidos por inmigrantes ilegales. Debate acerca del uso del Ejército en funciones de orden público, con mandos que demandan más recursos, mejor protección jurídica y reglas de enfrentamiento definidas.

Silenciosa tensión diplomática con Marruecos, que emplea informes sobre derechos humanos como herramienta de presión, mientras que España refuerza su seguridad en la frontera.

¿Qué cambia para el Ejército y para la ciudad?

La principal novedad es que el Ejército ahora reconoce que las emboscadas pueden repetirse y que los soldados en Ceuta, lejos de ser una presencia disuasoria, pueden convertirse en blanco prioritario de grupos organizados. Esto requiere un reajuste urgente de los protocolos:

Revisión de despliegues y recorridos – Más vehículos en pareja, menos patrullas aisladas. – Evitar rutinas predecibles en horarios y trayectorias.

Refuerzo de medios materiales – Solicitud de vehículos con mayor protección contra piedras y objetos contundentes. – Debate sobre el nivel de armamento y su uso en un ambiente urbano con población civil cercana.

Coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil – Respuesta inmediata ante incidentes, como sucedió en Benzú, donde la intervención policial llevó a la detención de doce implicados. – Intercambio de información sobre líderes locales de disturbios y áreas de mayor riesgo en la ciudad.

Para Ceuta, la consecuencia es un clima de vigilancia constante. La ciudad, ya afectada por la crisis migratoria, los disturbios y la sensación de frontera tensa, añade ahora el componente de emboscadas contra quienes portan uniforme. La discusión pública navega entre quienes claman “invasión” y exigen mano dura, y aquellos que advierten que una gestión centrada solo en expulsiones y refuerzos puede generar más frustración y violencia.

En medio de este debate, los ceutíes se encuentran con patrullas militares a la vista de los supermercados, controles policiales en las principales avenidas y el eco constante de titulares sobre detenciones, agresiones y órdenes de expulsión. La frontera sur, en lugar de estabilizarse, parece entrar en una fase de tensión prolongada.

Curiosidades y detalles de esta crisis en Ceuta

La emboscada en Benzú tuvo lugar alrededor de las cinco y media de la madrugada, en una noche oscura, en un punto que los militares recorrían diariamente como parte de su ruta hacia un puesto de vigilancia.

Los agresores habían preparado pilas de piedras grandes en la zona, lo que llevó a los investigadores a hablar de un ataque planificado y no de un simple estallido de violencia improvisado.

El vehículo militar agredido no contaba con blindaje y los soldados estaban desarmados, motivo por el cual altos mandos han comparado su misión con la de “porteros de discoteca”, una imagen que ha circulado rápidamente entre los círculos castrenses.

Algunos de los detenidos tras los disturbios y emboscadas intentaron huir por mar, bordeando la costa de Ceuta, lo que obligó al Servicio Marítimo de la Guardia Civil a intervenir en esta crisis que combina tierra, frontera y agua.

a intervenir en esta crisis que combina tierra, frontera y agua. Los juzgados de Ceuta han recibido más de medio centenar de denuncias por atentados y agresiones a agentes desde la avalancha de julio, un volumen inusitado para una ciudad de su tamaño.

En este complejo escenario, donde convergen la geopolítica, la presión migratoria y la seguridad interior, Ceuta se mantiene como un termómetro anticipado de las tensiones que podrían marcar la política española en los próximos meses.