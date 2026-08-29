Juan Milián: «Cataluña necesita libertad, orden y prosperidad, no más socialismo y nacionalismo»

Juan Milián afronta una nueva etapa política desde el Senado sin abandonar la perspectiva municipal que ha marcado buena parte de su trayectoria. Desde la Cámara Alta, el dirigente popular pone el foco en algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos: la inseguridad, la vivienda, la inmigración, la presión fiscal, el deterioro de los servicios públicos y el papel del Estado en Cataluña.

En conversación con Periodista Digital, Milián defiende la nueva hoja de ruta del PP catalán basada en «libertad, orden y prosperidad», reivindica el crecimiento electoral de los populares y sitúa a Alejandro Fernández como una pieza fundamental para convertir al partido en una alternativa de Gobierno en Cataluña.

El senador también carga contra Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, especialmente Junts, al que responsabiliza de sostener al actual Ejecutivo. Sobre los pactos con el independentismo, es tajante: «No estamos dispuestos a ceder Estado a cambio de poder».

La seguridad ocupa también un lugar central en la entrevista. Milián alerta del avance de las mafias y el crimen organizado en Cataluña y reclama más medios para jueces y policías. En materia migratoria, apuesta por una política «ordenada, exigente y responsable», vinculada al cumplimiento de la ley y a la capacidad de integración.

Y ante el crecimiento de Vox y Aliança Catalana, el dirigente popular reconoce que los partidos tradicionales deben escuchar a una sociedad preocupada por cuestiones como la inseguridad, la inmigración irregular o la okupación, aunque reivindica la vía del PP: «Firmeza sin demagogia».

Ahora que está en el Senado, ¿qué ha cambiado en su manera de hacer política respecto a su etapa municipal?

Ha cambiado la escala, pero no la mirada sobre la realidad. La política municipal es extraordinariamente concreta. Hablas con un vecino de una calle mal iluminada, con un comerciante que tiene un problema de seguridad o con una familia que no encuentra vivienda. En el Senado los debates son más generales. Hablamos del modelo territorial, de seguridad, de inmigración, de infraestructuras o de la calidad de nuestras instituciones, pero esa mirada municipal sigue ahí, porque todas las decisiones del Senado acaban también afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Además, en el Senado tengo una responsabilidad muy clara, la de defender los intereses de los barceloneses y el resto de los catalanes, contribuir a que el Estado vuelva a estar más presente aquí, en Cataluña. Que sea un instrumento eficaz para resolver problemas y generar oportunidades. Así también se fortalece España.

El PP catalán ha presentado una nueva hoja de ruta basada en «libertad, orden y prosperidad». ¿Qué significa exactamente ese proyecto para el futuro de Cataluña?

Es, ante todo, un proyecto para que Cataluña vuelva a tener ambición y vuelva a funcionar. Se ha perdido demasiado tiempo hablando de conflictos de políticos, mientras se deterioraban cuestiones fundamentales para la vida de los catalanes como son la seguridad, la vivienda, la educación, las infraestructuras o la competitividad de nuestra economía.

Por eso hablamos de libertad, orden y prosperidad en nuestra ponencia política. La libertad, como principio irrenunciable, significa confiar más en las personas: menos impuestos y cero burocracia, libertad educativa, respeto al pluralismo de la sociedad, seguridad jurídica y apoyo a quien emprende, a quien crea empleo y a quien trabaja.

El orden es una condición necesaria. Es algo tan sencillo como que la ley se cumpla. Que podamos vivir tranquilos, que combatamos la multirreincidencia y la okupación, que gestionemos la inmigración con firmeza y humanidad, y que las instituciones vuelvan a estar al servicio de todos los ciudadanos.

Y la prosperidad sería el resultado de los principios anteriores y de recuperar una ambición que Cataluña nunca debió perder. Es hora de dejar atrás el victimismo y recuperar la responsabilidad. Queremos volver a liderar la economía española, atraer inversión y talento, reindustrializarnos, aprovechar la revolución tecnológica y ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes.

En definitiva, los tres conceptos están relacionados. Sin orden no hay verdadera libertad y sin libertad no se genera prosperidad. Cataluña tiene todo lo necesario para volver a ser una de las regiones más prósperas de Europa. Lo que necesita es volver a confiar en sí misma.

¿Puede el PP volver a ser una alternativa real de Gobierno en Cataluña o todavía queda mucho camino por recorrer?

Sí. En las últimas elecciones pasamos de 3 a 15 diputados. Fue un salto muy importante, pero nuestros objetivos aún no se han cumplido. Queremos crecer más para ser decisivos en Cataluña y para cambiar también el gobierno de España.

Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que ensanchar nuestro espacio, llegar a personas que quizá nunca han votado al PP y demostrar que somos útiles también a quienes están cansados de elegir entre el nacionalismo y el socialismo, dos ideologías que claramente han empeorado la vida de los catalanes.

Nuestro reto es convertirnos en el gran partido reformista de Cataluña, es decir, un partido capaz de unir a las clases medias, a los autónomos, a los trabajadores, a los jóvenes que quieren tener oportunidades y a todos aquellos que quieren una Cataluña próspera, abierta y orgullosa de formar parte de España. Por primera vez en mucho tiempo creo que ese camino está abierto. Y con Alejandro Fernández tenemos la ambición de recorrerlo.

¿Qué tiene que hacer el PP para recuperar a aquellos catalanes que durante años se alejaron del partido por el conflicto independentista?

El partido está creciendo en Cataluña y, en gran medida, es gracias a mantener la coherencia y la firmeza en nuestros principios, en la unidad, la libertad, la igualdad y la concordia. No hay que salirse de esa línea ya trazada, porque es el mejor proyecto posible para todos los catalanes. Son los principios que han permitido progresar a Europa cuando se han aplicado. En este sentido, nuestra ambición no solo es pedir que quienes se fueron vuelvan a casa, es construir una casa más grande para que quepan muchos más catalanes. El Partido Popular tiene vocación mayoritaria. Queremos gobernar mejor y para todos.

Eso significa escuchar y hablar de los problemas de los catalanes, de la dificultad para acceder a una vivienda, de unos impuestos excesivos, de la inseguridad, de una educación que ha perdido calidad o de unas infraestructuras que no funcionan. Pero también significa recuperar una determinada manera de entender Cataluña: una Cataluña abierta, emprendedora, exigente, orgullosa de su identidad, al mismo tiempo plenamente española y europea.

Junts sigue teniendo un papel decisivo en la política española. ¿Debe el PP negociar con Junts para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa?

Si Junts quisiera, Pedro Sánchez estaría ya fuera de La Moncloa. Habría una moción de censura y los españoles podrían volver a votar. Por tanto, a pesar de la escenificación de discrepancias entre socios, la realidad es que Junts hizo presidente a Sánchez y sigue siendo corresponsable de su Gobierno.

Es corresponsable de todas y cada una de las políticas sanchistas, de una presión fiscal cada vez mayor, de los problemas de inseguridad, del deterioro de los servicios públicos o de una política económica que castiga a las clases medias y a quienes crean empleo.

Si realmente considera agotada esta legislatura, tiene en su mano ponerle fin y devolver la palabra a los ciudadanos, pero creo que ya se le está acabando el tiempo para rectificar.

¿Dónde sitúa el límite del PP a la hora de pactar con partidos independentistas?

El PP nunca va a hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. No lo hicimos en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro. No vamos a romper la igualdad entre los españoles, ni a despreciar la Constitución, ni a cuestionar la independencia de los jueces, ni a pagar con privilegios los votos que necesita un Gobierno.

Le diré más. Nuestro objetivo para la próxima etapa es la reconstrucción nacional. Tenemos que revertir los daños que ha causado el sanchismo en nuestras instituciones, en la separación de poderes y en la igualdad entre españoles, pero también recuperar la presencia y la autoridad del Estado en territorios como Cataluña. Ese es nuestro límite, pero también nuestro proyecto. No estamos dispuestos a ceder Estado a cambio de poder. Queremos recuperar el Estado para reconstruir España.

Usted ha llevado al Senado cuestiones relacionadas con la inseguridad y el crimen organizado en Cataluña. ¿Considera que el Gobierno está perdiendo el control de determinados barrios y ciudades?

Mafias, clanes y bandas están ganando terreno en Cataluña de manera peligrosa. Cuatro de cada diez denuncias por okupación de toda España se producen aquí. En pocos lugares se ha sufrido tanto como en Barcelona la acción de los delincuentes multirreincidentes. Y estamos viendo cómo los tiroteos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado empiezan a formar parte de una realidad que jamás deberíamos normalizar.

Es inaceptable. Los gobiernos socialistas no pueden seguir mirando hacia otro lado. Hemos conseguido dar un primer paso importante con la reforma contra la multirreincidencia, defendida por el Partido Popular, pero hay que ir mucho más allá.

Necesitamos reforzar los juzgados, dotar de más medios a todos los cuerpos policiales y endurecer la respuesta frente al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y el crimen organizado. Hay que recuperar el principio de autoridad. Recuperar el orden. Si el Estado retrocede, avanzan las mafias. Pero lamentablemente las medidas necesarias están secuestradas en la mesa del Congreso de los Diputados. El PSOE y sus socios son responsables del actual desorden al no permitir votar los cambios legales necesarios.

Inmigración y seguridad están cada vez más vinculadas en el debate político. ¿Qué política migratoria defendería el PP para Cataluña?

Mire, es un auténtico escándalo que, ante el crecimiento de determinados fenómenos delictivos y de la violencia, el Partido Socialista pacte con los políticos independentistas retirar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de puertos, aeropuertos y fronteras. Los Mossos d’Esquadra deberían estar en las calles combatiendo la inseguridad. Y todos los cuerpos policiales deberían ser reforzados en Cataluña, con más recursos y una mejor coordinación entre ellos.

Y otro error fatal es la regularización masiva de inmigrantes prácticamente sin controles. Se está lanzando un mensaje muy equivocado. Es un efecto llamada para que cientos de miles entren ilegalmente a España. Y eso es injusto en tres direcciones: con los inmigrantes que han venido legalmente, a trabajar y a integrarse, con la sociedad de acogida, que debe afrontar una presión creciente sobre la vivienda y los servicios públicos, y con nuestros socios europeos, que están endureciendo sus políticas migratorias.

Nosotros defendemos una política migratoria ordenada, exigente y responsable. La inmigración puede ser positiva para Cataluña y para el resto de España, pero para que lo sea tiene que estar vinculada a nuestra capacidad de acogida e integración, a las necesidades de nuestro mercado laboral y, sobre todo, al cumplimiento de la ley.

Hay que combatir la inmigración irregular y las mafias que trafican con personas, reforzar el control de nuestras fronteras y ser mucho más exigentes con quienes delinquen. Quien viene a delinquir debe saber que habrá consecuencias como la expulsión.

Y hay una última cuestión fundamental: la integración. Estos días he visitado numerosos barrios de Barcelona, Terrassa, Lleida, Mataró o Girona, pero es algo que hace tiempo que tengo muy claro: no debemos permitir la formación de sociedades paralelas o comunidades que vivan de espaldas a nuestros valores. Integrarse significa respetar nuestras leyes, asumir la igualdad entre hombres y mujeres y aceptar las libertades y los valores fundamentales de nuestra sociedad. La inmigración debe adaptarse a la capacidad de integración de la sociedad que la recibe, y no la sociedad renunciar a sus valores para adaptarse a quienes llegan.

El PP catalán reclama actuar contra la multirreincidencia. ¿Qué medidas considera imprescindibles para que los ciudadanos vuelvan a sentirse seguros?

Lo primero es acabar con la sensación de impunidad. No puede ser que la policía detenga una y otra vez a los mismos delincuentes y que estos vuelvan a la calle para seguir delinquiendo. En este sentido, la reforma del Código Penal, que el PSOE tuvo dos años paralizada, es un paso no menor. Pero, como decía, necesitamos más. Necesitamos reforzar los juzgados, dotar de más medios a todos los cuerpos policiales y garantizar que reincidir tenga consecuencias reales. El Estado tiene la obligación de garantizar que nadie tenga miedo en su propio barrio.

Vox y Aliança Catalana están creciendo en Cataluña. ¿Qué está haciendo mal el PP para que parte del electorado de derechas busque otras opciones?

Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Cuando una parte de la sociedad busca opciones radicales, normalmente es porque considera que los partidos tradicionales no están respondiendo con suficiente claridad a sus preocupaciones. Y creo que durante demasiado tiempo se han minusvalorado problemas como la inseguridad, la inmigración irregular, la okupación o la pérdida de autoridad del Estado. Pero también creo sinceramente que no hemos cometido ese error. Por esa razón el PP multiplicó por cinco su número de diputados en las últimas elecciones al Parlament.

Subimos porque reconocemos los problemas y, al mismo tiempo, ofrecemos soluciones eficaces, no discursos estridentes. El PP ofrece firmeza sin demagogia: control de la inmigración, seguridad en las calles, defensa de nuestras fronteras, cumplimiento de la ley. Para gobernar no basta con canalizar el enfado. Para polarizar sin responsabilidad ya está Sánchez. Hay que ofrecer soluciones y ser capaces de unir a una mayoría social amplia. Ni negamos los problemas ni vivimos de agravarlos. Nosotros queremos resolverlos.

Usted coordina actualmente el Proyecto Nacional del PP. ¿Qué España quiere construir Alberto Núñez Feijóo si llega a La Moncloa?

Una España que vuelva a confiar en sí misma. El proyecto de Alberto Núñez Feijóo es un proyecto de reconstrucción nacional: recuperar las instituciones para todos los españoles, garantizar la independencia de la Justicia, defender la igualdad entre ciudadanos y volver a hacer de España un país atractivo para trabajar, emprender, invertir y formar una familia.

Y reconstruir España significa también recuperar algo tan elemental como la capacidad del Estado para defender nuestra seguridad, nuestras fronteras y nuestra soberanía. Lo que está sucediendo en Ceuta demuestra hasta qué punto necesitamos un Gobierno que tenga claro cuáles son los intereses nacionales y esté dispuesto a defenderlos.

Pedro Sánchez se ha dedicado durante estos años a levantar muros entre españoles. Nosotros queremos construir puentes. El único muro que levantaremos es el que protege nuestras fronteras. Hoy tenemos un Gobierno que parece estar al servicio del régimen de Marruecos. Con Alberto Núñez Feijóo habrá un Gobierno que sirva y defienda a los españoles. De eso hablamos cuando hablamos de reconstrucción nacional. De tener un Estado que se respete a sí mismo, que proteja a sus ciudadanos y que defienda a España dentro y fuera de nuestras fronteras.

Una última pregunta: ¿cree que veremos a Feijóo como presidente del Gobierno y al PP gobernando Cataluña en la próxima legislatura?

Estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo será un gran presidente del Gobierno. España necesita un cambio y, sobre todo, necesita un proyecto de reconstrucción nacional después de estos años de división, deterioro institucional y falta de reformas.

Y también estoy convencido de que el Partido Popular será clave para el cambio ideológico que Cataluña necesita. El socialismo y el nacionalismo son decadencia, y es hora de probar lo que sabemos que funciona.

Durante demasiado tiempo se ha considerado que Cataluña era un territorio imposible para el Partido Popular. Yo no lo creo. Cada vez más catalanes sabemos que nuestra tierra necesita precisamente lo que nosotros defendemos: libertad, orden y prosperidad.