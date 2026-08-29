Marlaska, que recibió 3 informes antes de la invasión, bendice a Mohamed VI y echa toda la culpa del desastre de Ceuta a PP y VOX

La crisis en Ceuta pone nuevamente de manifiesto un viejo defecto de la política en España: ante la falta de certezas, proliferan las versiones. Fernando Grande-Marlaska recibió al menos tres informes de Inteligencia que alertaban sobre el peligro de una entrada masiva, uno de los cuales incluso mencionaba una posible operación impulsada desde Marruecos, tal como ha revelado El Español y han corroborado otros medios en los últimos días.

La controversia es nada menos que grave. Mientras el Ministerio del Interior reitera que no hubo ningún aviso efectivo para prever un arribo de tales proporciones, fuentes de Defensa, la Delegación del Gobierno en Ceuta y otros sectores de seguridad aseguran que sí cesaron alertas previas, con diferentes niveles de detalle y alcance.

El resultado es un choque institucional bastante poco elegante, casi de libro: cada parte del Estado mirando al resto como si la situación hubiera caído del cielo sin previo aviso.

Qué indican los avisos y su relevancia

Los documentos mencionados por la prensa no solo se referían a un aumento de llegadas por la época del año, sino a un escenario de presión migratoria que podría desbordar la frontera de Ceuta. De acuerdo con estas informaciones, uno de los informes iba más allá de una mera previsión técnica; abordaba una operación “orquestada” desde Marruecos que cuestionaba la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

Esta distinción resulta crucial. No es igual prever un movimiento mayor en la frontera que advertir sobre una maniobra que posee potencial político y diplomático. En el ámbito de la política interior, el matiz lo cambia todo: un aumento de llegadas apunta a la necesidad de reforzar dispositivos; una operación de presión requiere lectura estratégica, coordinación con Defensa y una respuesta más elaborada. Y ahí es donde el Ministerio del Interior se encuentra más expuesto, dado que si realmente hubo avisos que no se tradujeron en acciones, la interrogante pasa de ser si había información a preguntarse por qué no se actuó a tiempo.

La posición de Marlaska, cada vez más aislada

Marlaska ha sostenido que no recibió “ningún informe” que advirtiera sobre una situación similar a la vivida en Ceuta. Esta afirmación ha chocado con informaciones provenientes de Cadena Ser, The Objective, ABC y otros medios que señalan múltiples comunicaciones del CNI y otros organismos de seguridad. El reto para el ministro radica en que negar la existencia de estos avisos, mientras se suceden relatos en contrario, presenta un costo político inmediato: su credibilidad se resiente y el resto del Gobierno se ve arrastrado a la polémica.

Además, hay un elemento incómodo para Moncloa: el debate no solo se centra en el pasado, sino en la gestión de la prevención. Si informes previos ya hablaban de la presión migratoria como una herramienta de guerra híbrida, y si hubo seguimiento de redes sociales, rutas y puntos de salida, es difícil desmentir la sensación de improvisación que se genera. La frontera sur no es un simple tablero; tiene nombres, horarios y consecuencias concretas. Y, tristemente, también suele estar marcada por retrasos administrativos.

Marruecos, soberanía y una relación incesante

Este episodio reabre un tema de fondo: la vulnerabilidad de la relación con Marruecos cuando la migración entra en juego. El Español alega que uno de los informes conectaba la presión sobre Ceuta con una estrategia para cuestionar la soberanía española. Otros medios han indicado que los servicios de inteligencia llevaban meses advirtiendo sobre la posibilidad de que Rabat utilizara la presión migratoria como una herramienta política.

Esto nos obliga a mirar más allá de los titulares. La frontera de Ceuta no solo aglutina una presión humana enorme; también representa la dependencia de España respecto a la cooperación marroquí para contener flujos, el significado simbólico de las ciudades autónomas y la debilidad de una respuesta europea que a menudo llega tarde y con un complicado proceso burocrático. Si la entrada masiva fue un acto de fuerza, el debate posterior ha sido una muestra de descoordinación. Y eso, en política, se paga en dos partes: primero en el relato y luego en la credibilidad.

Las posibles consecuencias

Este conjunto de acontecimientos abre varios frentes. El primero es parlamentario: seguramente aumentarán las exigencias de aclaraciones sobre qué informes llegaron, cuándo y a quién. El segundo es institucional: si Interior y los servicios de inteligencia mantienen versiones contrapuestas, la confianza interna se ve gravemente dañada. El tercero tiene una dimensión diplomática: cualquier mención a Marruecos como un actor de presión eleva la tensión bilateral y complica la conversación sobre migración, seguridad y frontera.

En términos prácticos, la enseñanza resulta sencilla aunque incómoda: cuando una frontera se convierte en un tema de seguridad nacional, los avisos carecen de valor si no se traducen en acciones concretas. Y cuando, además, hay mensajes contradictorios entre ministerios, se percibe la imagen de una Administración que corre detrás del problema en chanclas.

Ceuta ocupó nuevamente el centro del debate nacional debido a una crisis que entrelazó migración, seguridad y diplomacia.

ocupó nuevamente el centro del debate nacional debido a una crisis que entrelazó migración, seguridad y diplomacia. Los informes mencionados en la prensa hacían referencia a riesgos previos, posibles escenarios de entrada masiva y, en uno de ellos, a una posible implicación política por parte de Marruecos.

La discrepancia entre Interior y otras fuentes del Estado alimenta una lucha de credibilidad que no parece cerrarse en el corto plazo.

Y, como suele ocurrir en tales casos, la frontera deja una curiosidad casi amarga: Ceuta frecuentemente se convierte en noticia nacional solo cuando la presión ya ha alcanzado un punto crítico; mientras tanto, el archivo se acumula con avisos que nadie parece dispuesto a leer a tiempo.