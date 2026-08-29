Sánchez pierde el control de España: Ceuta es una bomba de relojería y Barcelona un aquelarre separatista

Esta muerto Pedro Sánchez y no lo sabe.

Y las tesis son de lo más dispar: se le ha ido la olla o maniobra para generar una catástrofe bíblica, declarar estado de alarma y retrasar las elecciones generales ‘sine dí’.

Ceuta se perfila, hora a hora, como la tumba política del marido de Begoña.

Cada rueda de prensa del Gobierno Frankenstein esun ejercicio de contención de daños, y cada pleno del Congreso, una suerte de terapia de grupo.

La combinación de una Ceuta asfixiada por los invasores marroquíes y abandonada por el Ejecutivo y un separatismo catalán, que aprovecha el desgaste institucional para volver a marcar territorio está llevando a Sánchez y a su cuadrilla de maleantes a la etapa más crítica de la legislatura.

Y esta vez no lo dice solo la oposición: lo dice, cada vez más alto, su propio, sumiso y sectario partido: PSOE.

«El Gobierno ya ha caído»: cuando el PSOE empieza a hablar así

Lo verdaderamente nuevo de las últimas semanas no es la crítica del PP o de VOX, sino la que llega desde dentro.

The Objective ha recogido en varias piezas consecutivas el termómetro interno del PSOE: «Las vacaciones de Sánchez agitan al PSOE: “Ceuta puede llevarse al Gobierno por delante”», publicaba el 22 de agosto; «La crisis de Ceuta agrava las grietas en el PSOE: “Sánchez tiene que dar un paso”», el 18; y, ya el 29, la frase que resume mejor que ninguna otra el estado de ánimo de una parte del partido: «El PSOE da por amortizado a Sánchez tras la crisis de Ceuta: “El Gobierno ya ha caído”».

El Confidencial Digital documentó además cómo altos cargos socialistas empezaban a criticar abiertamente la pasividad presidencial, mientras Vozpópuli informaba de que la dirección amenazaba a los militantes «díscolos» que se atrevieran a cuestionar el liderazgo de Sánchez. El PSOE de la propia Ceuta, según El Español, se ha fracturado por el seguidismo de su delegado del Gobierno durante la crisis.

Lo que preocupa a esos dirigentes no es solo la gestión, sino el calendario: el ciclo electoral de 2027 se acerca, y la sensación instalada en las filas socialistas es que Sánchez «no ha estado a la altura de las circunstancias» en el peor episodio migratorio en años. Es en ese contexto —un partido que empieza a dar por amortizado a su propio líder— donde cobra sentido hablar de una posible tumba política, no como metáfora gastada, sino como lectura que ya circula en despachos que hasta hace poco eran incondicionales.

Lo que ha pasado en Ceuta, sin adornos

El 30 de julio se registró la mayor entrada irregular jamás vista en la ciudad: entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos en cuestión de horas, según los cálculos combinados del Gobierno y las autoridades locales. El propio Sánchez calificó lo ocurrido de «violación de la integridad territorial de España», lo que obligó a desplegar Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional y a cerrar parcialmente otros pasos fronterizos. El balance, un mes después, sigue siendo duro: más de 70 muertos por ahogamiento y accidentes durante el cruce, y entre 5.000 y 10.000 personas que continúan en la ciudad, con discrepancias notables entre las cifras que maneja Interior y las que maneja la propia Ciudad Autónoma.

El Gobierno activó un mando único liderado por el ministro Ángel Víctor Torres y declaró Ceuta «situación de interés para la seguridad nacional» hasta el 31 de diciembre de 2026: es la primera vez que se recurre a esa figura en la historia reciente de España. Pero esa estructura extraordinaria llegó casi un mes después de la avalancha, y tras su primera y breve aparición sobre el terreno el 31 de julio, Sánchez desapareció del primer plano para seguir coordinando la respuesta por videoconferencia, primero desde La Mareta y después desde un hotel de lujo en Andorra. Ese detalle —la imagen de un presidente que visita Ceuta, agradece a Marruecos y se marcha de vacaciones mientras supervisa la crisis por pantalla— se ha convertido, como reconocen incluso fuentes del propio PSOE, en la metáfora que más ha alimentado la narrativa de un fin de ciclo.

Tres fallos encadenados

Analizada con algo de perspectiva, la crisis de Ceuta expone tres fallos que se han ido encadenando uno tras otro. El primero es una dependencia estructural de la cooperación marroquí, a la que el Gobierno ha elogiado en público —«colaboración ejemplar», llegó a decirse mientras se improvisaban carpas en polideportivos— incluso cuando la oposición y una parte de la izquierda denuncian que esas «adulaciones» no se han traducido en resultados. El segundo es la falta de anticipación de los servicios de inteligencia, que no supieron prever una movilización de esta magnitud pese a las señales que ya circulaban en redes sociales marroquíes días antes del 30 de julio. El tercero es la ausencia de un plan de contingencia real para una ciudad con recursos de acogida limitados, obligada a improvisar sobre la marcha carpas y espacios temporales en solares y polideportivos.

Barcelona, la otra grieta que no cierra

Mientras Ceuta acapara los titulares, Cataluña recuerda que el contencioso territorial sigue abierto, aunque con un guion bastante más apagado que en los años del procés. El pasado 8 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario de su fugaz regreso a Barcelona, Carles Puigdemont volvió a cargar contra el Tribunal Supremo por lo que calificó de «rebeldía» al no aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas. En paralelo, Alerta Solidària ha denunciado que la Audiencia de Barcelona ha fijado juicio contra cuatro activistas por una protesta frente a la Policía, en otro capítulo de la amnistía bloqueada. Los propios analistas del independentismo, como ha señalado El Nacional.cat en un balance reciente, describen un movimiento hoy «desmovilizado» en las calles, pero que conserva intacta su capacidad de reabrir el melón institucional cada vez que el Gobierno central da muestras de debilidad, como ocurre ahora con Ceuta.

La paradoja no es menor: mientras el independentismo exige más autogobierno y sigue deslegitimando el papel del Estado, ese mismo Estado depende de una respuesta coordinada desde Madrid y Bruselas para resolver la crisis migratoria del sur. El contraste entre una ciudad autónoma colapsada por una emergencia humanitaria y una Cataluña que reabre el debate de la amnistía se ha convertido en material de sobra para que la oposición pregunte, con razón, de cuántos frentes simultáneos puede sostenerse un Gobierno que depende de los votos de ERC y Junts en el Congreso.

Ceuta Cataluña Tipo de conflicto Migratorio y de seguridad nacional Territorial e identitario Actor externo Marruecos, socio imprescindible y factor de riesgo Unión Europea como caja de resonancia Imagen del Estado Desbordado en la frontera y dependiente de terceros Cuestionado en su legitimidad territorial Riesgo político Desgaste del Gobierno y fractura interna en el PSOE Dependencia de los votos de ERC y Junts

Una hipótesis que circula, pero que nadie ha probado

En este clima de debilidad extrema ha empezado a circular, entre críticos de Sánchez, una lectura más oscura: que su pasividad ante Ceuta no se explique solo por incompetencia, sino por una estrategia deliberada para dejar que la situación se deteriore hasta justificar la declaración de un estado de alarma que, según el artículo 116.5 de la Constitución, impediría disolver el Congreso y convocar elecciones mientras estuviera vigente.

Es una hipótesis que defeinde con brillantes la periodista Isabel Durán y ya planteó en términos similares el exministro José Manuel García-Margallo, y que él mismo se cuidó de no dar por probada: «no hay pruebas» de que ese sea el plan de Moncloa, y «sería temerario» afirmar que existe. Conviene mantener esa misma cautela aquí.

Lo que sí es un hecho verificable es el desgaste: un partido que empieza a hablar de su propio Gobierno en pasado, una ciudad que sigue esperando respuestas un mes después, y un presidente cuya imagen de control se ha resentido más por su ausencia física que por cualquier explicación que haya dado hasta ahora.