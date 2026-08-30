La “Armada de la Solidaridad” se despide de Ceuta entre vítores y banderas

Las cerca de 60 embarcaciones procedentes de Andalucía que llegaron a Ceuta para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma emprendieron este domingo el regreso a la Península. La despedida estuvo acompañada por los aplausos y los vítores de numerosos ceutíes, además de la participación de barcos locales que se incorporaron a la denominada “Armada de la Solidaridad”.

La jornada tuvo lugar en un ambiente festivo, aunque también reivindicativo. Desde el puerto deportivo y el paseo marítimo se escucharon consignas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, “Yo soy español” e “Invasores, expulsión”, lemas que ya se han repetido en las concentraciones celebradas en la ciudad durante las últimas semanas.

Las embarcaciones pusieron rumbo principalmente a Algeciras y Tarifa, en Cádiz, así como a distintos puntos de la Costa del Sol. Antes de partir, varios vecinos se acercaron a los patrones para agradecerles el viaje y expresarles su apoyo ante la situación humanitaria y de seguridad que atraviesa Ceuta.

La despedida también contó con la presencia de decenas de motoristas ceutíes, que acudieron con sus vehículos al paseo marítimo. Las banderas de España y de la Legión estuvieron presentes durante el acto, mientras los conductores que circulaban por la zona hicieron sonar sus cláxones entre los aplausos del público.

Raúl Fernández, presidente de la barriada Parque Ceuta, participó en la movilización megáfono en mano. “El pueblo es el que salva al pueblo”, afirmó ante los asistentes. Fernández aseguró que la ciudad atraviesa “momentos muy difíciles” y reclamó un mayor respaldo del conjunto de España. A su juicio, la presencia de la flotilla representa un gesto de cercanía y reconocimiento hacia los ceutíes.

El vecino también acusó al Gobierno de haber dejado “abandonados” a los habitantes de Ceuta durante el último mes y defendió la necesidad de recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma.

La ruta marítima pasó por las zonas de San Amaro y El Desnarigado antes de llegar a la playa del Chorrillo. Allí, las embarcaciones se concentraron en el mar poco después del mediodía, mientras los vecinos las recibían desde la costa ondeando banderas de España y de Ceuta.

Con esta iniciativa, los participantes han tratado de convertir el trayecto marítimo entre Ceuta y la Península en un símbolo de unión y solidaridad. La despedida se produce pocos días antes de las movilizaciones de apoyo a la ciudad previstas para el 2 de septiembre, Día de Ceuta, en distintos puntos de España.