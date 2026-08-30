¿Y si la catástrofe de Ceuta es en realidad la última cabriola del tramposo Sánchez para seguir en el poder?

Ceuta dispara todas las sospechas.

Incluida la de que el marrullero Sánchez este estimulado la catástrofe y alentando una nueva y de verdad masiva invasión marroquí de la ciudad, y hacerse con la excusa perfecta para no convocar elecciones generales, retrasar siniestros los comicios y seguir utilizando los resortes del Estado para dar la vuelta la sentencias por corrupción y al deterioro político.

La sospecha ya ha sido aireada públicamente, pero conviene distinguir entre quienes la formulan como hipótesis y quienes afirman directamente que existe una estrategia deliberada del marido de Begoña.

José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores, la puso sobre la mesa el 28 de agosto en Al Rojo Vivo, de La Sexta. Explicó que en una reunión de juristas le hicieron reparar en el artículo 116 de la Constitución: mientras esté declarado un estado de alarma, excepción o sitio no se puede disolver el Congreso. Margallo fue prudente: dijo que personalmente no cree que el Gobierno esté provocando deliberadamente una situación insostenible para acogerse a esa vía, pero reconoció que esa hipótesis se había discutido y añadió que, si fuera cierta, sería de una gravedad extrema.

Isabel Durán, en El Debate, publicó el 28 de agosto el artículo «¿Y si el cisne negro es Sánchez?». Aquí la hipótesis aparece mucho más desarrollada. Durán afirma que juristas de “una importante institución del Estado” se están preguntando qué ocurriría si la crisis de Ceuta coincidiera con el final de la legislatura. Su argumento es precisamente el artículo 116.5: declarada alarma, excepción o sitio, las Cortes no pueden ser disueltas y, por tanto, no podría producirse una convocatoria ordinaria de generales mediante disolución mientras dure esa situación.

Este mismo domingo, 30 de agosto de 2026, el siempre brillante Juan Soto Ivars afirma tajante en su columna de ABC, titulada “Ceuta: ¿el último experimento del doctor Sanchestein?”, que hay que plantearse por qué en la ciudad autónoma ha desaparecido la autoridad y la protección del Estado.

Y de forma más burda, otros como el comisario Villarejo dicen en redes que todo es una jugada de Sánchez para perpetuarse en el poder.

Aquí, en Periodista Digital, el 29 de agosto aparecía ya formulada sin interrogantes la tesis: «Sánchez estimula el pudrimiento de Ceuta, para declarar un estado de alarma, que impediría convocar elecciones».

La Voz de Galicia, este 30 de agosto, publica una carta de opinión titulada «La convocatoria de elecciones generales quedaría suspendida de facto». Su autor plantea expresamente que Sánchez podría dejar deteriorarse la situación, esperar una nueva avalancha o un agravamiento de la tensión con Marruecos y decretar entonces alarma, excepción o sitio, impidiendo la disolución del Parlamento.

Es decir, aquí no se plantea únicamente la posibilidad constitucional, sino que se interpreta el deterioro de Ceuta como potencialmente intencionado y vinculado a la permanencia de Sánchez en La Moncloa. Su autor plantea expresamente que Sánchez podría dejar deteriorarse la situación, esperar una nueva avalancha o un agravamiento de la tensión con Marruecos y decretar entonces alarma, excepción o sitio, impidiendo la disolución del Parlamento. Es, por tanto, prácticamente la misma hipótesis, aunque aparece en la sección de opinión/cartas y no como información del periódico.

El dato jurídico que hace posible que circule la teoría

La base real está en el artículo 116.5 de la Constitución:

«No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo».

Esto es correcto y puede comprobarse directamente en el BOE.

Pero hay que separar hecho jurídico de sospecha política. La Constitución impide disolver el Congreso durante alarma, excepción o sitio; no he encontrado prueba de que Sánchez haya decidido provocar o prolongar la crisis de Ceuta con esa finalidad.

Eso, por ahora, es una hipótesis política difundida por comentaristas y algunos medios… pero cuando el río suena…

Una crisis que ya no es solo migratoria

A finales de julio, Ceuta sufrió la entrada masiva de entre 72.000 y 80.000 personas en un solo día, un fenómeno que los propios servicios del Estado y buena parte de la prensa han dejado de describir como episodio humanitario para tratarlo como lo que es: una crisis de orden público, de seguridad nacional y de relaciones bilaterales con Marruecos. El Gobierno tardó en activar sus propias herramientas: el mando único que Vivas llevaba reclamando desde el 1 de agosto no se puso en marcha, al frente de Ángel Víctor Torres, hasta casi un mes después, tras semanas en las que el propio Ejecutivo consideraba que esa figura «no era necesaria». Antes de esa demora, Sánchez había viajado a la ciudad y calificado lo ocurrido de «ataque a la integridad de España», aunque evitando en todo momento señalar directamente a Rabat y apoyándose en la «colaboración» marroquí para las repatriaciones.

El núcleo del problema es que Ceuta concentra varios desafíos a la vez: presión migratoria real, una relación con Marruecos en su punto más delicado, un problema de seguridad fronteriza que ya ha costado sangre, y la percepción, cada vez más extendida, de que Moncloa ha reaccionado tarde y con un ojo puesto en el relato. No es lo mismo decir «avalancha» que «ataque», ni «inmigración irregular» que «crisis diplomática»: cada palabra mueve una pieza distinta en el tablero, y en este asunto cada matiz cuenta.

Benzú, o la seguridad que ya no es una metáfora

El propio ritmo de los acontecimientos ha ido desplazando el debate desde lo migratorio hacia lo estrictamente securitario. En la madrugada del 27 de agosto, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó en Benzú un vehículo del Ejército y lo apedreó con piedras de gran tamaño, hiriendo a cuatro militares que tuvieron que retirarse a pie, desprotegidos. Hubo doce detenidos. Asociaciones de militares denuncian que los soldados desplegados en la ciudad carecen de un marco legal y de medios adecuados ni siquiera para protegerse a sí mismos. Es difícil sostener, con ese episodio ya ocurrido, que lo que se vive en Ceuta admite todavía la etiqueta de «crisis migratoria» sin matices.

El CNI vio los grupos de Facebook. El Gobierno dice que no vio nada

Uno de los puntos más incómodos de esta crisis es la contradicción abierta entre dos miembros del propio Consejo de Ministros. Margarita Robles ha reconocido en el Congreso que los servicios de inteligencia seguían las convocatorias que circulaban antes del asalto —grupos de Facebook con más de 180.000 integrantes, además de WhatsApp y TikTok, que después amplificaron las imágenes del cruce—. Fernando Grande-Marlaska, en cambio, ha sostenido que nadie avisó, como si la multitud hubiera aparecido de la nada minutos antes frente a la frontera. Las dos versiones no pueden ser ciertas a la vez, y la pregunta que ninguna de las dos resuelve es la más incómoda de todas: si sabían que aquello se estaba preparando, ¿por qué no se impidió?

Zarzuela y Moncloa, otro síntoma del desgaste

El deterioro no se limita al ámbito migratorio. Distintas informaciones han señalado la tensión creciente entre Moncloa y la Casa Real a raíz del intento del Gobierno de involucrar a Felipe VI en la gestión de la crisis, una maniobra que un editorial de El Mundo llegó a calificar de «irresponsable» por buscar desviar la atención de lo que el propio diario describió como una «gestión catastrófica». La periodista Maite Rico resumió la escena con una frase que ha hecho fortuna: «El Rey da la cara; Sánchez, la espalda», recordando que el Monarca recibió a Vivas en Marivent en un gesto de cercanía institucional que contrastaba con la llamada que el propio presidente de Ceuta no logró que Sánchez le devolviera en persona. Que una crisis migratoria termine salpicando la relación entre el Gobierno y la Jefatura del Estado es la mejor prueba de que el asunto ha dejado de ser meramente administrativo.

El vacío que inquieta a los juristas

La tesis más incómoda del artículo de Isabel Durán no es que Ceuta sea el cisne negro, sino que el verdadero cisne negro pueda ser el propio Sánchez. La Constitución, en su artículo 68, fija que el Congreso dura cuatro años y que las elecciones deben celebrarse entre los 30 y los 60 días siguientes a su disolución, sin prórroga ordinaria posible. La LOREG añade un detalle crucial: si el presidente no adelanta los comicios, el decreto de convocatoria debe expedirse exactamente 25 días antes de que expire el mandato. Y solo una persona tiene la llave de ese decreto: el presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y con su propio refrendo, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Ahí aparece el vacío: ni el Rey puede sustituirlo por su cuenta, ni la Junta Electoral Central tiene esa facultad. La Constitución sí previó una salida para el bloqueo de una investidura —el artículo 99.5, que activa la disolución automática si pasan dos meses sin que ningún candidato logre la confianza del Congreso—, pero no dejó una salida equivalente para el caso de que, agotados los cuatro años, sea el propio presidente quien decida no firmar. Los juristas citados en el artículo de El Debate coinciden en algo muy simple: la ley obliga a convocar elecciones, pero no dice qué ocurre si quien debe hacerlo, sencillamente, no lo hace.

A ese vacío se suma el candado ya conocido del artículo 116 de la Constitución: mientras esté declarado el estado de alarma, de excepción o de sitio, no pueden disolverse las Cortes ni, por tanto, convocarse elecciones generales. El propio presidente del Gobierno tiene la potestad de prorrogar esos estados excepcionales, alargando con ello la crisis que los justificaría.

Por qué la incompetencia ya no basta como explicación

Cada nuevo episodio hace más difícil sostener que se trata solo de una cadena de torpezas. Que nadie conectara los datos del CNI, que nadie imaginara las consecuencias de una avalancha ya anunciada en redes sociales, que un presidente pasara casi un mes fuera de la primera línea mientras un vehículo militar era apedreado en su propia frontera: cada uno de esos hechos, por separado, sería un fallo de gestión. Juntos, y repetidos con este patrón, dejan de parecer casualidad. Y conviene recordar, además, que Sánchez ya ha demostrado en otras ocasiones que sus líneas rojas se desplazan exactamente cuando su permanencia en Moncloa está en juego: la amnistía era, según él mismo, impensable antes de necesitar los votos de Junts, e imprescindible después, con una explicación que el propio presidente resumió sin rodeos: «Lo que ha pasado es el 23-J». No es la primera vez que lo que ayer era una línea infranqueable se convierte, cuando conviene, en «hacer de la necesidad virtud».

Conviene ser precisos con los límites de esta hipótesis, tal y como lo es la propia Isabel Durán en su artículo: no hay pruebas de que el Gobierno provocara el asalto a Ceuta, ni de que Sánchez tenga un plan deliberado para impedir unas elecciones. Lo que sí es legítimo, y necesario, es preguntarse qué ocurriría si España llegara al final de la legislatura en medio de una crisis grave de seguridad nacional, con la frontera de Ceuta todavía inestable y la tensión con Marruecos sin resolver. El legislador previó el bloqueo de una investidura. No previó el bloqueo del hombre que tiene que firmar la convocatoria de las urnas.

Lo que esta crisis ha dejado sobre la mesa

Ha renovado el debate sobre la seguridad nacional, después de que un ataque con piedras dejara heridos a cuatro militares en Benzú.

Ha puesto a prueba la coordinación entre el Gobierno central y Ceuta, con un mando único que tardó casi un mes en activarse.

Ha intensificado el descontento por la lentitud de la respuesta, agravado por la contradicción pública entre Robles y Marlaska sobre lo que sabía la inteligencia española.

Ha devuelto a la actualidad la relación con Marruecos, en un momento de tensión creciente entre Moncloa y la Casa Real.

Ha sembrado dudas jurídicas serias sobre los vacíos legales que se abrirían ante una crisis final de legislatura.

Lo que puede venir después

Este episodio ha dejado claro que Ceuta no puede tratarse como un expediente secundario. Cualquier nueva tensión en la frontera exigirá analizarse a la vez desde la política interior, la exterior y la constitucional. Y eso obliga a reflexionar no solo sobre la gestión inmediata, sino sobre los tiempos de reacción y la credibilidad del Estado cuando la presión se dispara de golpe.

El propio artículo de El Debate no plantea una teoría de la conspiración, sino una advertencia jurídica y política, y esa distinción es la que separa un análisis serio del simple ruido: no se trata de imaginar giros dramáticos, sino de subrayar que algunas instituciones funcionan con normalidad hasta que, de pronto, aparece la pregunta que nadie había escrito todavía en el manual.