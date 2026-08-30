Invasores marroquíes perpetran un nuevo ataque con cócteles molotov contra una patrulla militar en Ceuta

La Guardia Civil ha detenido a tres inmigrantes ilegales marroquíes acusados de lanzar botellas con líquido corrosivo contra una patrulla militar desplegada en Ceuta. El ataque se produjo este domingo por la tarde en las proximidades de San Amaro, una zona cercana a la costa en la que los efectivos habían establecido un dispositivo de vigilancia.

Ninguno de los proyectiles alcanzó a los soldados, por lo que no hubo que lamentar heridos. Los agentes localizaron poco después a los presuntos autores y procedieron a su arresto.

El suceso constituye el tercer incidente contra militares registrado en la ciudad autónoma en solo tres días. La secuencia comenzó durante la madrugada del jueves, cuando una patrulla de regulares fue sorprendida y atacada. Doce personas fueron detenidas por estos hechos y, tras ser condenadas, once de ellas serán expulsadas a Marruecos.

La violencia se repitió en la madrugada del viernes al sábado. En esa ocasión, otra patrulla fue apedreada y un sargento resultó herido. Cuatro personas fueron arrestadas en relación con ese episodio.

Alerta ante posibles ataques coordinados

La reiteración de los incidentes ha incrementado la preocupación entre los responsables policiales y militares. La utilización de la sorpresa, el conocimiento de los itinerarios de las patrullas y el empleo de objetos potencialmente peligrosos han alimentado el temor a que los ataques puedan convertirse en una práctica habitual.

Por ahora, no se ha acreditado la existencia de una organización estructurada ni de una planificación conjunta detrás de los hechos. No obstante, fuentes policiales han advertido sobre la posible fabricación de artefactos caseros con productos como aluminio y disolventes por parte de algunos inmigrantes que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Los militares, además, realizan sus patrullas sin armas y sin equipos específicos de protección, una circunstancia que, según sus representantes, los deja en una situación de especial vulnerabilidad.

ATME reclama mayor protección jurídica

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha condenado el nuevo ataque y ha vuelto a exigir al Ministerio de Defensa que reconozca a los militares como agentes de la autoridad y que considere su actividad como una profesión de riesgo.

«Volvemos a solicitar de manera urgente el reconocimiento de la profesión, del riesgo y de la condición de agentes de la autoridad de nuestros militares», señaló la organización. ATME sostiene que esta protección permitiría a los efectivos desempeñar sus funciones «con el amparo jurídico necesario».

La asociación también ha criticado la falta de respuesta de Defensa a las cuestiones planteadas por escrito a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. A su juicio, los militares se encuentran «abandonados» y sin garantías suficientes para actuar con eficacia ante situaciones de violencia.

Protestas en las calles

La sucesión de incidentes ha elevado el malestar en Ceuta. Durante la tarde del domingo, cientos de ciudadanos volvieron a manifestarse para reclamar la expulsión de los inmigrantes que entraron en la ciudad durante el episodio de finales de julio.

En paralelo, Vox ha anunciado acciones legales contra la ONG No Name Kitchen. La formación acusa a la organización de haber distribuido presuntamente artefactos incendiarios entre inmigrantes y plantea posibles delitos de organización criminal, atentado contra la autoridad, lesiones y tentativa de homicidio.

El partido también ha solicitado a la Comisión Europea una auditoría sobre los fondos concedidos a la ONG y la suspensión cautelar de los pagos y proyectos europeos vinculados a ella. Estas acusaciones, sin embargo, deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades judiciales.