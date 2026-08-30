El popular Vivas, presidente de Ceuta, enumera las tres veces que alertó a Moncloa de que venía la invasión

«El lunes 27 llamé a Moncloa y me dijeron que estuviera tranquilo, el martes pedí al Gobierno el Estado de Alarma, el miércoles me dijeron que no había fundamento, el jueves llegó la avalancha».

El relato de lo ocurrido en la última semana de julio de 2026 ya no depende de una sola fuente ni de una lectura interesada de los hechos: lo ha reconstruido la propia Presidencia de Ceuta, lo ha confirmado el PP con nombres y cargos, y lo han publicado por separado medios tan distintos y distantes.

Todos coinciden en lo esencial: Juan Jesús Vivas llamó reiteradamente a Moncloa varios días antes de la avalancha, pidió por escrito y por teléfono que se declarara la emergencia nacional, y recibió primero indiferencia y después una negativa jurídica.

Todo eso ocurrió mientras el Gobierno Sánchez, con esa información ya sobre la mesa y la que le pasaba el CNI, se tumbaba a la bartola, alistandun mes completo de vacaciones presidenciales.

Que no se moviera un solo efectivo extra en esos días no es un fallo de previsión: es la prueba de que la previsión existió y de que, aun existiendo, no bastó para sacar a nadie de la piscina.

La cronología, día a día

Lunes 27 de julio. Con el flujo de entradas ya «intenso» y unas 1.500 personas cruzadas en los días previos, Vivas se pone en contacto con el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, para advertir de que, si la tendencia continuaba, en diez días se alcanzarían las 10.000 entradas: una cifra ya inabarcable para los recursos de la ciudad. Según ha denunciado el PP, quien intentó hablar directamente con Sánchez fue el propio Vivas, pero el presidente «no se puso al teléfono»; fue Rubio quien recogió la llamada y trasladó, en palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, «un mensaje de tranquilidad»: que no se preocupara, que se trasladaría a los ministerios implicados.

Martes 28 de julio. Vivas insiste, esta vez directamente con el Ministerio del Interior. «Hablé con Interior para que llevaran a cabo medidas proporcionadas. Pedí que se decretara una situación de emergencia nacional», relató después en una entrevista en La 1. La respuesta de la cartera de Fernando Grande-Marlaska no fue un no inmediato, sino un aplazamiento: había que «estudiar la legalidad» de esa figura antes de activarla.

Miércoles 29 de julio. Pasa un día entero sin resolución. Interior devuelve por fin la llamada para comunicar que la declaración de emergencia nacional «no era jurídicamente posible». Ese mismo día, según ha trascendido, la Delegación del Gobierno recibe una alerta ya mucho más precisa: la posibilidad de que más de 100.000 personas intentaran cruzar la frontera al día siguiente.

Jueves 30 de julio, 10:00 horas. Se produce lo que el propio Vivas describió como la imagen «fatídica»: una avalancha masiva atraviesa el espigón del Tarajal. Interior situaría después la cifra final en el entorno de las 72.000 entradas irregulares en un solo día; otras estimaciones, combinando fuentes gubernamentales y locales, la elevan hasta las 80.000. En los días siguientes se contabilizarían más de 70 fallecidos por ahogamiento y accidentes durante el cruce.

Cuatro peticiones concretas, una respuesta a medias

Vivas no reclamó generalidades: pidió cuatro medidas concretas y verificables, que resumió después públicamente: la declaración de la situación de emergencia nacional, el cierre de la frontera, el despliegue del Ejército y el refuerzo de la seguridad.

De las cuatro, ninguna se activó antes del 30 de julio. El Ejército y el refuerzo policial llegaron, pero después de la avalancha, no antes; el cierre de frontera se gestionó de forma parcial y tardía; y la figura de la «emergencia nacional» en sentido estricto nunca llegó a declararse tal y como Ceuta la pidió. Lo que el Gobierno activó, casi un mes más tarde, fue una fórmula distinta y de menor rango jurídico inmediato: la declaración de Ceuta como «situación de interés para la seguridad nacional», vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con un mando único encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres.

El debate legal: ¿cabe una «emergencia nacional» migratoria?

La negativa de Interior no fue un capricho burocrático: la legislación española de protección civil, en la que se apoya la figura de «emergencia de interés nacional», está pensada primordialmente para catástrofes naturales, incendios, inundaciones o accidentes graves, y su aplicación a una crisis migratoria plantea, en efecto, dudas jurídicas reales sobre las que los servicios del ministerio tenían margen para discrepar de buena fe.

Ahí radica precisamente el problema de fondo: si la propia Administración reconoció desde el martes 28 que el asunto merecía «estudiar la legalidad» de una declaración excepcional, eso implica que ya entonces se valoraba la situación como excepcional. Se decidiera o no declarar la emergencia nacional en sentido estricto, el Gobierno disponía de otras herramientas —Ejército, refuerzo policial, cierre de pasos fronterizos— que no dependían de esa figura concreta y que, aun así, tampoco se activaron hasta después del 30 de julio.

Por qué esto no es solo incompetencia

La incompetencia explica errores de cálculo, subestimaciones puntuales, retrasos administrativos. Lo que describe esta cronología es otra cosa: un presidente autonómico que llama con cuatro días de antelación, un Gobierno que recibe la alerta, la traslada, la estudia y finalmente la rechaza por escrito un día antes de que se cumpliera exactamente lo que se había anunciado. No se trata de que Moncloa no supiera: es que supo, deliberó y decidió no actuar con la magnitud que el aviso exigía.

A eso se suma un agravante que no es jurídico sino político: mientras esa secuencia se desarrollaba, Sánchez llevaba semanas fuera de Madrid, y tras una breve aparición sobre el terreno el 31 de julio, retomó el mismo esquema, primero desde La Mareta y después desde un hotel de lujo en Andorra, coordinando la crisis por videoconferencia durante lo que ha terminado siendo, en la práctica, un mes completo de ausencia física de la primera línea de la gestión. Que el propio jefe de Gabinete fuera quien atendiera la llamada de alarma de un presidente autonómico, en lugar del propio Sánchez, no es un detalle menor: es la imagen que resume por qué esta crisis se ha convertido en el mayor test de gestión de la legislatura.

«Marruecos no es un país fiable», sentenció Vivas en la misma entrevista, recordando que movilizar a decenas de miles de personas hacia una frontera no ocurre sin que las autoridades del país vecino lo perciban. Es una acusación grave contra Rabat, formulada por un cargo público en directo y con nombre y apellidos, que conviene distinguir con claridad de otra cuestión distinta: por qué, avisado con días de antelación por su propio territorio, el Gobierno de España no actuó con la contundencia que la propia gravedad de la alerta exigía.

Esa pregunta, a diferencia de otras hipótesis que circulan sobre motivaciones ocultas del Ejecutivo, no necesita ninguna teoría adicional para sostenerse: la sostienen, por sí solas, las fechas y las llamadas telefónicas que ya son de dominio público.