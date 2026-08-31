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Política

SOLIDARIDAD DE LOS FANS BERMELLONES

La afición del Mallorca se marca un gol de oro con su apoyo incondicional a Ceuta

Los seguidores insulares no dudaron a la hora de visibilizar la situación en la ciudad autónoma tras la invasión alentada por Marruecos

Son Moix apoyó la causa ceutí dentro y fuera del estadio.
Son Moix apoyó la causa ceutí dentro y fuera del estadio.
Archivado en: Juan Jesús Vivas | Pedro Sánchez | Política | RCD Mallorca

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Julia Menéndez Quílez.

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Para quitarse el sombrero.

La afición del RCD Mallorca dio un paso al frente que trasciende el terreno de juego y pone el foco en la causa de la AD Ceuta FC.

En un gesto que muchos describen como un auténtico golazo, los seguidores mallorquines respaldaron las reivindicaciones de la entidad ceutí para que toda España conozca de primera mano lo que ocurre en la ciudad autónoma.

El tuit de Luis Rioja (@miescano351) resume esta muestra de apoyo con un mensaje claro y directo que ha captado la atención en redes.

El contenido destacó cómo los hinchas del club balear se han sumado a las demandas de los ceutíes para denunciar la dejadez institucional que afecta a su territorio tras la invasión alentada por Marruecos. Esta alianza entre dos aficiones separadas por kilómetros pero unidas por un mismo sentir refleja un compromiso que va más allá del deporte. El vídeo adjunto al mensaje muestra imágenes que capturan el momento de ese respaldo, con pancartas y cánticos que reclaman atención para Ceuta.

El contexto de las reivindicaciones

La AD Ceuta FC lleva tiempo alertando sobre la falta de recursos y el abandono que sufre la ciudad tras los incidentes fronterizos. Los seguidores del RCD Mallorca han decidido amplificar esa voz, permitiendo que el debate salga de los límites locales y llegue a un público más amplio en toda España. Esta acción conjunta pone de relieve cómo el fútbol puede servir de altavoz para cuestiones sociales y territoriales que afectan directamente a la ciudadanía.

  • Apoyo visible en gradas y redes.
  • Reivindicaciones centradas en la visibilidad nacional.
  • Crítica a la dejadez institucional tras los sucesos con Marruecos.

El mensaje original subraya precisamente este impacto: «Golazo de la afición del @RCDMallorca al apoyar las reivindicaciones de la @ADCeutaFC para que toda España sepa qué es lo que está sucediendo en su ciudad autónoma. ¡Sombrerazo!». La frase captura el espíritu de una acción que combina pasión futbolística con solidaridad real.

«Golazo de la afición del @RCDMallorca al apoyar las reivindicaciones de la @ADCeutaFC para que toda España sepa qué es lo que está sucediendo en su ciudad autónoma. ¡Sombrerazo!»

La reacción en redes ha sido inmediata, con usuarios celebrando la iniciativa y destacando la importancia de que las aficiones se unan en causas que afectan a territorios como Ceuta. Aunque el post no acumula aún numerosas respuestas, el tono general refleja admiración por un gesto que muchos consideran ejemplar y necesario en el actual contexto.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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