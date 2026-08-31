Ceuta arrastra a Sánchez al abismo y propulsa a PP y VOX hacia una mayoría absoluta arrolladora

La crisis de Ceuta ha trascendido lo que podría haber sido un episodio meramente fronterizo, convirtiéndose en un auténtico seísmo político de alcance nacional. De acuerdo con un sondeo de Data10 compartido por Okdiario en su artículo Ceuta sepulta a Sánchez, que cae a 100 escaños y dispara a PP y VOX hasta una mayoría absoluta histórica de 208, el panorama electoral que se dibuja tras el verano dista mucho del que emergió de las urnas en julio de 2023.

En este nuevo contexto, el PSOE se desploma hasta los 100 diputados, mientras que el PP y Vox logran sumar 208 escaños y más del 52% del voto, formando un bloque de derecha que no solo alcanza la mayoría absoluta, sino que hace trizas cualquier posibilidad de gobierno de la izquierda. Según las encuestas, el termómetro político se ha inclinado notablemente hacia la derecha.

No es el único sondeo que apunta en ese sentido.

Según la última encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, el PP en menor medida y sobre todo VOX rentabilizarían el descontento ciudadano por la tardanza en la adopción de medidas respecto a los miles de invasores que permanecen en la ciudad autónoma y la estrategia de Moncloa de eximir de cualquier atisbo de responsabilidad a Marruecos en la avalancha del 30 de julio.

Las candidaturas de Feijóo, con 143 representantes, y de Abascal, con 61, sumarían una amplísima mayoría absoluta con 204 de los 350 escaños del Congreso.

Según este sondeo -elaborado entre el 20 y el 26 de agosto con 2.173 entrevistas-, la mejor salida para el marido de Begoña ante esta situación y el cerco judicial que acecha a su entorno, que podría verse agravado aún más ante la posibilidad de una imputación del partido por financiación ilegal, sería la convocatoria de comicios y dejar paso a otro candidato (45,7%), que dimita y delegue La Moncloa a otro compañero de filas (13,8%) o que se someta ya al veredicto de las urnas (9,3%), unos escenarios que apoyan también el 20,4%, el 10% y el 11,3% de sus votantes, respectivamente.

Dicho de otro modo, el 68,8% de los españoles y el 41,7% de quienes lo apoyaron hace tres años creen ahora que Sánchez debería dimitir o convocar elecciones ya.

De Ceuta al Congreso: cómo un conflicto local se transforma en asunto nacional

La secuencia es familiar: llega una entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas en Ceuta, se extiende una percepción de desbordamiento institucional y la gestión del Gobierno alimenta la idea de improvisación y falta de control. Los barómetros de opinión más recientes revelan un rechazo mayoritario a la narrativa oficial sobre el papel de Marruecos y un profundo malestar con la respuesta del Ejecutivo.

Ese clima se traduce en varios movimientos simultáneos:

Sanción grave al PSOE , que desciende al entorno del 25,4% del voto y toca fondo con esos 100 escaños , la peor cifra en la serie reciente de encuestas nacionales.

, que desciende al entorno del del voto y toca fondo con esos , la peor cifra en la serie reciente de encuestas nacionales. Crecimiento del PP , que se sitúa en torno al 34,3% y logra 145 diputados , mejorando en ocho escaños respecto a las elecciones del 23J.

, que se sitúa en torno al y logra , mejorando en ocho escaños respecto a las elecciones del 23J. Ascenso de VOX, que según Data10 alcanza el 18,1% y 63 escaños, treinta más que en las últimas generales.

Otros sondeos publicados en las últimas horas, como los de Sigma Dos o El Mundo, no llegan a los 208 escaños, pero sí confirman la misma tendencia: PP y Vox se mueven en una horquilla que va de los 201 a poco más de 200 diputados, siempre muy por encima de la mayoría absoluta. Aunque los detalles pueden variar, el esquema central es el mismo: el bloque de la investidura se estrecha, la derecha se expande.

Una mayoría de 208 escaños: un rodillo parlamentario y un cambio de ciclo

El dato de 208 diputados para PP y VOX tiene un carácter simbólicamente importante. No se trata solo de contar con una mayoría cómoda; es un margen que podría transformar al futuro Gobierno en un auténtico rodillo en el Parlamento. La comparación con los resultados de 2023 resalta el alcance del cambio:

En el 23J, PP y VOX sumaron 170 escaños , quedando seis por debajo de la mayoría absoluta.

, quedando seis por debajo de la mayoría absoluta. Data10 les otorga ahora 208, es decir, 38 diputados más y 32 por encima del umbral de 176.

Con estas cifras, un Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo y respaldado por Santiago Abascal contaría con 56 escaños más que la coalición que actualmente ocupa La Moncloa. La diferencia no es únicamente ideológica; también es una cuestión de capacidad de acción institucional: reformas legales, agenda económica, relación con las comunidades autónomas y con Bruselas… todo dependería de un parlamento claramente inclinado hacia la derecha.

El derrumbe de Sánchez: límites al relato y erosión del bloque de investidura

La caída del PSOE hasta los 100 diputados no es un fenómeno aislado atribuido solo a Ceuta, pero este episodio actúa como un catalizador. Las encuestas revelan tres tendencias subyacentes:

Desgaste acumulado por la percepción de corrupción y presiones judiciales que ya afectaban al entorno socialista antes de la crisis. Pérdida de credibilidad en áreas de seguridad y política exterior, acentuada por la crisis en la ciudad autónoma y el sentimiento de permisividad hacia Marruecos ante un rechazo casi unánime en la opinión pública. Descomposición del espacio a la izquierda del PSOE, con Sumar y Podemos reduciendo su representación parlamentaria y su habilidad para ofrecer una alternativa convincente.

En términos prácticos, incluso si sumamos a los aliados de la investidura de 2023, el bloque que apoya a Pedro Sánchez estaría muy lejos de alcanzar los 176 escaños necesarios para gobernar: las proyecciones los colocan en un rango de 135-140, dependiendo de los cálculos y la inclusión de partidos menores. En el contexto actual, la izquierda ya no se debate sobre quién ocupa el poder; se preocupa por cuánto tiempo podrá resistir.

Consecuencias políticas: negociación, moderación y riesgo de polarización

Un Congreso con 208 diputados del bloque PP-VOX plantea varias interrogantes:

¿Optará el PP por una línea moderada para aprovechar su amplía mayoría, o la dependencia de Vox lo empujará hacia una agenda más restrictiva en materia de inmigración, seguridad y cuestiones identitarias?

¿Qué tipo de relación se establecerá con Ceuta y Melilla , que se han convertido en laboratorios de una nueva política fronteriza y en símbolos de la crítica a la etapa de Sánchez?

, que se han convertido en laboratorios de una nueva política fronteriza y en símbolos de la crítica a la etapa de Sánchez? ¿Cómo responderán los socios tradicionales del PSOE, desde los nacionalismos periféricos hasta las fuerzas de izquierda, ante un escenario donde su capacidad de bloqueo se reduce casi a cero?

Un aspecto que los estrategas están observando con atención es la posición de Vox. Un crecimiento de treinta escaños significa pasar de ser un socio clave pero limitado a convertirse en un actor decisivo capaz de marcar el rumbo de los debates y condicionar la agenda del PP. Sin embargo, las encuestas sugieren un panorama en que el partido de Feijóo mantiene una clara hegemonía dentro del bloque, lo que podría otorgarle cierto margen de autonomía para gestionar la coalición.