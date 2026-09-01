Abascal ya tenía el plan en 2019: así propuso frenar la invasión que Ceuta acabaría sufriendo

Año 2019.

El líder de VOX ya tenía clara la receta hace años para evitar los asaltos masivos a la valla de Ceuta. En un mensaje publicado entonces por la formación, se recogía su llamamiento directo desde la ciudad autónoma.

Santiago Abascal reiteraba entonces la necesidad de actuar con firmeza ante lo que describía como una amenaza creciente. El texto del post principal destacaba su posición sin rodeos: «@Santi_ABASCAL reitera en Ceuta la necesidad de un muro infranqueable y el apoyo del Ejército para frenar la inmigración ilegal, masiva y descontrolada». Esa intervención se enmarca en el hashtag #FronterasSeguras que la cuenta oficial de VOX utilizaba para resumir su estrategia.

🚨🚨🚨 @Santi_ABASCAL reitera en Ceuta la necesidad de un muro infranqueable y el apoyo del Ejército para frenar la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. 🚧 #FronterasSeguras ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/tcvZDAYpB0 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 30, 2019

La propuesta incluía dos elementos clave que el partido consideraba esenciales para cerrar el paso a entradas descontroladas. Por un lado, la construcción de una barrera física robusta. Por otro, la implicación directa de las Fuerzas Armadas en la vigilancia y contención de los intentos de salto.

Así de contundente se mostró Santiago Abascal:

Estamos hoy aquí para volver a decir con rotundidad que una nación sin fronteras no es una nación y que una nación con fronteras porosas, mal defendidas y mal protegidas es una nación que tarde o temprano dejará de serlo porque las fronteras están para proteger nuestra seguridad, nuestra libertad, nuestra prosperidad y nuestra identidad. Estamos aquí preocupados por el continuo asalto a la valla, por todo lo que implica la inmigración ilegal para decir que queremos la mejora de nuestra frontera con la construcción de un muro infranqueable, queremos una frontera en la que nadie se haga daño pero que nadie pueda franquear ilegalmente, queremos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si es necesario, con el apoyo del ejército, puedan defender la frontera y lo hagan además con los medios materiales, por un lado, con los medios humanos, por otro lado, que sean suficientes y también con los medios legales que a veces necesitan para no vivir en la inseguridad jurídica como estamos viendo en estos momentos.

Y recordó que España tiene que hacer cumplir la ley y lanzar un mensaje claro a quienes entran de forma ilegal en el país: