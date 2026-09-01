Juan Fernández pone contra las cuerdas a Sánchez e Illa por Ceuta: «Gobernar significa estar cuando llegan los problemas»

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha lanzado un duro mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Salvador Illa por la gestión de la crisis de Ceuta, al tiempo que ha reclamado una mayor movilización en defensa de la ciudad autónoma y ha cuestionado el posicionamiento del PSC y del PSOE ante las iniciativas de apoyo a Ceuta.

Fernández considera que el verano ha estado marcado por una crisis que, a su juicio, ha puesto a prueba «la capacidad del Estado para defender sus fronteras». Para el dirigente popular, lo ocurrido en Ceuta no puede interpretarse como un episodio aislado, sino como una cuestión de dimensión nacional que requería «un Gobierno que explicara qué estaba ocurriendo» y que asumiera responsabilidades.

«Gobernar significa estar cuando llegan los problemas», ha defendido el secretario general del PP catalán, que ha criticado la actitud del Ejecutivo durante la crisis y ha cuestionado que el presidente del Gobierno se encontrara de vacaciones mientras Ceuta afrontaba una situación de especial tensión.

Fernández ha acusado al Gobierno de actuar con «negligencia» y «desidia» y ha situado en el centro de sus críticas la ausencia de explicaciones sobre la actuación del Ejecutivo. En este sentido, ha reclamado conocer qué información manejaba el Gobierno y qué decisiones se adoptaron durante la crisis.

«La Corona no puede convertirse en el pararrayos de Sánchez»

Otro de los puntos centrales de su intervención ha sido la polémica en torno al papel de la Corona. Fernández ha rechazado lo que considera un intento de trasladar el foco de la crisis hacia el Rey y ha advertido de que la institución no puede convertirse en el «pararrayos» del presidente del Gobierno.

«No vamos a entrar en ese juego», ha señalado el dirigente popular, que ha defendido que el debate debe centrarse en la actuación del Ejecutivo y no en desacreditar a la Corona.

Para Fernández, la cuestión fundamental es otra: «¿Qué sabía el Gobierno sobre la crisis de Ceuta?». El secretario general del PP catalán sostiene que la ciudadanía merece respuestas sobre la gestión de la crisis y no campañas políticas destinadas, a su juicio, a desviar la atención.

El PP catalán reclama apoyo a Ceuta

En paralelo, Juan Fernández ha reivindicado el mensaje de que «Ceuta no está sola» y ha defendido que cualquier ciudadano español debe recibir el respaldo de las instituciones y del resto del país cuando atraviesa una situación de dificultad.

En este contexto, el PP catalán prepara su estrategia para reclamar una mayor movilización en defensa de Ceuta y ha puesto el foco especialmente en el papel del PSC y del PSOE.

La pregunta que plantea Fernández es directa: «¿Dónde está Illa?». El dirigente popular quiere conocer cuál es la posición del presidente de la Generalitat y del socialismo catalán ante las movilizaciones convocadas en apoyo de la ciudad autónoma.

Fernández considera que el silencio o el boicot a estas iniciativas supondrían una mala señal política y reclama que el debate sobre Ceuta se aborde desde una perspectiva nacional y no partidista.

«Cataluña no está mejor, está mucho peor»

El secretario general del PP catalán también ha aprovechado su intervención para hacer balance de la situación política en Cataluña. Su diagnóstico es contundente: «Cataluña no está mejor, Cataluña está mucho peor».

Fernández ha situado la inseguridad entre los principales problemas que afronta la comunidad y ha acusado al Gobierno de Salvador Illa de no estar ofreciendo respuestas suficientes.

El dirigente popular ha criticado especialmente la dependencia política de Illa respecto a Pedro Sánchez y ha acusado al presidente de la Generalitat de anteponer los intereses del jefe del Ejecutivo central a las necesidades de Cataluña.

A su juicio, el problema se completa con lo que considera una gestión «incompetente y negligente» del Govern y con la influencia de sus socios de izquierdas.

Las críticas de Fernández se producen después de que el PP catalán haya endurecido su discurso contra la gestión del Govern en materias como seguridad, educación, vivienda o transporte. En las últimas semanas, el propio secretario general popular ha situado al PP como alternativa frente a los gobiernos socialistas y ha defendido que los populares pueden dar «la sorpresa» en las elecciones municipales de 2027.

Críticas a Esther Niubó y a la gestión educativa

Fernández también ha cargado contra la gestión de la educación en Cataluña y ha reclamado la salida de la consellera Esther Niubó.

El dirigente popular considera insuficiente que las responsabilidades por las últimas polémicas educativas recaigan únicamente sobre cargos secundarios. «No basta con la dimisión de una secretaria», viene a sostener Fernández, que reclama responsabilidades políticas al máximo nivel.

El PP catalán ya había exigido públicamente el cese de Niubó antes del inicio del nuevo curso escolar, cuestionando su gestión y vinculando sus críticas a la situación de la educación catalana y a la convocatoria de huelga prevista para el primer día de curso.

«España y Cataluña no pueden ser la ONG de Europa»

En materia migratoria, Fernández ha defendido que España debe reforzar el control de sus fronteras y ha rechazado que el país pueda asumir responsabilidades sin una estrategia nacional clara.

Su posición coincide con la línea que el PP catalán viene defendiendo en las últimas semanas: reconocer que la situación migratoria tiene consecuencias para Cataluña, pero rechazar que la solución pase por fragmentar las competencias estatales de control fronterizo. Fernández ya había señalado que Junts podía tener «parte de razón» al advertir de las repercusiones de la crisis migratoria en Cataluña, aunque rechazó que el control de las fronteras pudiera quedar en manos de los Mossos.

En este sentido, el secretario general del PP catalán ha resumido su posición con una idea: «España y Cataluña no pueden ser la ONG de Europa».

El PP mira ya a las municipales de 2027

El discurso de Juan Fernández se enmarca también en la estrategia del PP catalán para las elecciones municipales de 2027. La formación quiere aprovechar los próximos meses para consolidarse como alternativa al PSC y ampliar su implantación territorial.

Fernández ha defendido que el objetivo de los populares es construir una «gran mayoría social» y convertirse en una alternativa capaz de atraer a votantes procedentes de distintos espacios políticos.

El dirigente popular ha insistido en que el cambio que reclama el PP no debe limitarse a una sustitución de nombres, sino que debe suponer un cambio de rumbo en materias como seguridad, servicios públicos, educación, financiación y gestión institucional.

«Queremos una financiación que beneficie de verdad a Cataluña»

En cuanto al modelo de financiación autonómica, Fernández ha rechazado que Cataluña quede vinculada a un acuerdo bilateral cerrado entre Pedro Sánchez y un partido político concreto.

El secretario general del PP catalán defiende un nuevo sistema que permita a Cataluña disponer de una financiación más justa, pero dentro de un modelo basado en la multilateralidad y en el acuerdo entre las comunidades autónomas.

El dirigente popular ya había defendido que Cataluña debe recibir una financiación acorde con su aportación, pero rechazando un concierto fiscal o una singularidad para Cataluña, y reclamando que el nuevo modelo se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fernández considera que el problema no es únicamente cuánto dinero recibe Cataluña, sino cómo se negocia el sistema y quién participa en esa negociación.

Con este discurso, el nuevo secretario general del PP catalán endurece el tono frente a Sánchez e Illa y sitúa al partido ante un nuevo curso político marcado por la seguridad, la inmigración, la educación, la financiación y la preparación de las elecciones municipales de 2027.