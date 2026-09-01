El socialista Sánchez es mucho más sumiso a Mohamed VI que leal a Felipe VI, Rey de España

La incógnita de si Pedro Sánchez acompañará al rey Felipe VI en su viaje a Ceuta se ha convertido en un indicador revelador acerca de la prudencia –o dependencia– del Gobierno hacia Marruecos.

De acuerdo con un reciente análisis de El Debate, Moncloa se muestra reticente ante el gesto institucional de Sánchez, temiendo que pueda “enfadar” a Mohamed VI y reactivar una crisis con Rabat. Esta situación ha desatado las acusaciones de deslealtad interna y sumisión ante el exterior.

La situación es sencilla pero incómoda: un rey que anhela poner pie en Ceuta tras una importante crisis migratoria, un presidente que afirma que la visita ocurrirá “cuando se den las condiciones”, y un vecino del sur que interpreta cada movimiento en Ceuta y Melilla como un desafío diplomático de gran calado.

En este contexto, los símbolos tienen tanto peso en la política exterior como los acuerdos comerciales y las cuestiones migratorias.

Ceuta, el emblema que desasosiega a Rabat

Ceuta y Melilla son más que meros puntos geográficos. Para Madrid, son territorio español, frontera europea y laboratorio de políticas migratorias. Para Rabat, se consideran plazas “ocupadas”, y cada visita de la Corona se percibe como un desafío.

En las últimas semanas, una serie de acontecimientos han puesto de manifiesto el nerviosismo:

Crisis fronteriza a finales de julio , con una masiva llegada de migrantes desde Marruecos a Ceuta, lo que desbordó la situación en la ciudad.

, con una masiva llegada de migrantes desde Marruecos a Ceuta, lo que desbordó la situación en la ciudad. Compromiso público de Felipe VI de visitar la ciudad, que requiere la aceptación constitucional de Moncloa.

de visitar la ciudad, que requiere la aceptación constitucional de Moncloa. Reiteradas afirmaciones del Gobierno sobre que la visita se llevará a cabo “cuando sea oportuno” y “cuando se den las condiciones”, pero sin una fecha o plan definidos, a pesar de que consideran que hay “argumentos y razones suficientes” para que tenga lugar.

Resulta clave recordar que Marruecos ha reaccionado enérgicamente cada vez que un monarca español ha visitado Ceuta o Melilla. En 2007, la llegada de Juan Carlos I y doña Sofía desató una crisis diplomática que se extendió durante un año, con Rabat calificando dicha visita de “lamentable”, “paso contraproducente” y “acto nostálgico de una era sombría”. Desde aquel episodio, ningún rey ha vuelto a esas ciudades.

Sánchez entre dos coronas: la española y la marroquí

La discusión acerca de si Sánchez muestra “más lealtad” a Mohamed VI que a Felipe VI se origina a partir de este patrón de acciones. Desde la formalización de la reconciliación con Marruecos en 2022, el presidente ha defendido un “compromiso de respeto mutuo”, que implica evitar cualquier gesto que pueda ser percibido como ofensivo por el país vecino, especialmente en términos de soberanía. En la práctica, si Rabat considera que una visita del rey a Ceuta es provocadora, Moncloa se detiene.

Esta lógica emerge en diversos aspectos:

El Gobierno evita pronunciarse de forma rotunda sobre la visita, aun cuando Sánchez ha afirmado que Felipe VI acudirá a Ceuta y Melilla cuando haya razones para ello.

cuando haya razones para ello. Fuentes de Moncloa han llegado a manifestar que no tienen “ningún problema” con el viaje, pero siempre “cuando se den las circunstancias”, una expresión que deja la decisión real a la sensibilidad marroquí.

Especialistas en relaciones bilaterales advierten que, para Marruecos, una visita real en plena campaña electoral o tras una crisis migratoria “solo contribuiría a avivar la crisis” y sería considerada provocativa.

La Constitución requiere que los actos del jefe del Estado estén refrendados por el Gobierno, que asume así la responsabilidad política de esos gestos. Por tanto, la decisión sobre Ceuta trasciende lo protocolario: es una prueba de la medida en que el Ejecutivo prefiere mantener la relación con Rabat en lugar de enfatizar la soberanía en el ámbito interno.

Consecuencias políticas: la oposición en alerta y la sensibilidad institucional elevada

La oposición, especialmente el PP, ha detectado una oportunidad política. Alberto Núñez Feijóo ha exigido al Gobierno que autorice sin demora la visita de Felipe VI, recordando el precedente de 2007 y acusando a Sánchez de dejar la Corona “en manos del humor de Mohamed VI”. En los círculos críticos de los medios se está formando el relato de un Ejecutivo que prioriza la comodidad diplomática con Marruecos sobre el apoyo visible al jefe del Estado y a los ciudadanos de Ceuta.

Desde el ámbito institucional, la situación es compleja:

La Casa del Rey evita fijar fechas, enfatiza que cualquier desplazamiento debe ser “útil y razonable” y reafirma que siempre actúa en coordinación con el Gobierno.

evita fijar fechas, enfatiza que cualquier desplazamiento debe ser “útil y razonable” y reafirma que siempre actúa en coordinación con el Gobierno. El Gobierno se mueve entre dos temores: que Marruecos pueda reaccionar con represalias económicas, energéticas o migratorias si apoya la visita, y que la opinión pública interprete cualquier retroceso como una señal de debilidad y subordinación.

Como resultado, nos encontramos en una especie de diplomacia ambigua, donde las frases condicionales reemplazan a decisiones claras. Lo que Moncloa considera “prudencia estratégica”, sus críticos lo interpretan como una política en la que la amistad con Mohamed VI se entiende como prioritaria, en detrimento de la afirmación simbólica de la plena soberanía en Ceuta y Melilla.

Un pulso que va más allá de Ceuta

Lo que está en juego en este episodio no es solo el viaje en sí. Se intersectan varias líneas delicadas:

Política migratoria : Rabat tiene el poder de gestionar los flujos hacia la frontera ceutí, tal como se evidenció en las entradas masivas de julio.

: Rabat tiene el poder de gestionar los flujos hacia la frontera ceutí, tal como se evidenció en las entradas masivas de julio. Relaciones económicas y energéticas : España tiene una dependencia importante de una colaboración estable con Marruecos en comercio, pesca y seguridad.

: España tiene una dependencia importante de una colaboración estable con Marruecos en comercio, pesca y seguridad. Debate sobre la Corona: cada vez que el Gobierno atrasa o filtra los movimientos de Felipe VI, surge de nuevo la discusión sobre la autonomía real del jefe del Estado en el ámbito internacional.

La impresión de que Sánchez “cuida más” la relación con Mohamed VI que la situación política del rey Felipe VI no proviene de una sola declaración, sino de un conjunto de decisiones, silencios y fórmulas imprecisas que se han repetido desde la última crisis diplomática.