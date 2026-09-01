El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta estalla contra Pedro Sánchez: «Para reírse de nosotros, mejor que siga de vacaciones»

No se cortó un pelo.
El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, Melchor León (PSOE), arremetió con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre la situación en la ciudad autónoma.
El socialista no toleró que el líder del Ejecutivo, después de un mes de vacaciones, venga a reírse de los ceutíes negando la mayor sobre Marruecos y diciendo que poco menos que hay cuatro gatos por las calles de la ciudad autónoma, como muestra este vídeo publicado por Luis Rioja.
León consideró que las palabras de Sánchez resultan ofensivas tanto para los ceutíes como para el conjunto de los españoles. El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta vinculó directamente las declaraciones con la presión migratoria alentada desde Marruecos y exigió mayor seriedad en el tratamiento de un asunto que afecta a la frontera sur de España.
El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, Melchor León (PSOE), sacude de lo lindo a Pedro Sánchez por reírse de los ceutíes y de los españoles a cuenta de la invasión alentada por Marruecos. pic.twitter.com/h8SBdu7fCm
— Luis Rioja (@miescano351) September 1, 2026
Melchor León expresó su indignación de manera contundente en el programa ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta):
Hombre, va peor. Y después de las declaraciones del presidente de hoy, que me parece una falta de respeto para Ceuta y para toda España, para decir lo que ha dicho es mejor que siga de vacaciones, porque para que venga aquí a insultarnos a todos los ceutís y reírse de todos nosotros, que aquí quedan más de 10.000 personas, tenemos una inseguridad que nunca hemos tenido en la vida, agresiones a nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, agresiones al ejército, ataques, robos, violaciones, y que venga el presidente después de un mes y venga a decirnos que quedan 5.000 personas, que todo lo que hemos sufrido, la invasión por parte de Marruecos, ha sido por bulos de redes sociales, para eso. que siga de vacaciones.