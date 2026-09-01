El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta estalla contra Pedro Sánchez: «Para reírse de nosotros, mejor que siga de vacaciones»

No se cortó un pelo.

El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, Melchor León (PSOE), arremetió con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre la situación en la ciudad autónoma.

El socialista no toleró que el líder del Ejecutivo, después de un mes de vacaciones, venga a reírse de los ceutíes negando la mayor sobre Marruecos y diciendo que poco menos que hay cuatro gatos por las calles de la ciudad autónoma, como muestra este vídeo publicado por Luis Rioja.

León consideró que las palabras de Sánchez resultan ofensivas tanto para los ceutíes como para el conjunto de los españoles. El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta vinculó directamente las declaraciones con la presión migratoria alentada desde Marruecos y exigió mayor seriedad en el tratamiento de un asunto que afecta a la frontera sur de España.

El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, Melchor León (PSOE), sacude de lo lindo a Pedro Sánchez por reírse de los ceutíes y de los españoles a cuenta de la invasión alentada por Marruecos. pic.twitter.com/h8SBdu7fCm — Luis Rioja (@miescano351) September 1, 2026

Melchor León expresó su indignación de manera contundente en el programa ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta):