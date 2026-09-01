VOX exige dimisiones e indemnizaciones para las familias y comercios afectados por el socavón de Sarrià

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha elevado el tono contra el Gobierno municipal por la gestión de la crisis provocada por el socavón aparecido en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi como consecuencia de las obras de la línea 9 del Metro.

La formación exige dimisiones, responsabilidades políticas e indemnizaciones inmediatas para las familias y comerciantes afectados después de confirmarse que 18 familias y siete comercios del barrio de El Putxet no podrán regresar a sus viviendas y locales, al menos, hasta enero de 2027.

Una situación que, según denuncia VOX, está provocando graves consecuencias económicas y personales para los vecinos afectados, algunos de los cuales llevan semanas sin poder regresar a sus hogares mientras los negocios afectados afrontan un escenario de incertidumbre que podría comprometer su continuidad.

El presidente del grupo municipal de VOX en Barcelona, Gonzalo de Oro, ha cargado duramente contra la actuación de las administraciones implicadas y ha reclamado que se depuren responsabilidades.

“Exigimos dimisiones, responsabilidades e indemnizaciones ya para todas aquellas personas cuyo negocio corre un serio peligro de cierre y para las familias que no pueden vivir en sus hogares por culpa de la incompetencia de unos pocos”, ha señalado.

De Oro ha criticado especialmente el trato recibido por los afectados durante estas semanas. “Es una auténtica vergüenza cómo la administración pública actúa contra el ciudadano, sometiendo a personas mayores a vivir en hoteles y fiscalizando sus gastos hasta el último ticket mientras les han arruinado la vida”, ha denunciado.

Para el dirigente de VOX, la prioridad debería ser garantizar que los vecinos reciban una compensación adecuada por los perjuicios ocasionados y que las administraciones asuman las responsabilidades que correspondan.

“Desde VOX hemos demostrado que otra política es posible y seguiremos luchando para que los vecinos se vean compensados por este drama provocado por los socialistas”, ha añadido.

VOX asegura que ya había advertido del peligro

La formación ha puesto además el foco en las advertencias que, según asegura, trasladó al Gobierno municipal antes de que se produjera el incidente.

El consejero de VOX en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Carlos Oliva, sostiene que el partido había planteado previamente sus dudas sobre la seguridad de las obras y había reclamado explicaciones al Ejecutivo municipal.

“Un mes antes de que ocurriera esta tragedia, desde VOX registramos una batería de preguntas pidiendo garantías para los vecinos y advirtiendo del peligro que suponían las obras y el levantamiento del pavimento en la calle Sant Gervasi de Cassoles”, ha explicado Oliva.

El concejal asegura que las advertencias no se limitaron a iniciativas registradas por escrito, sino que también fueron trasladadas al ámbito vecinal.

“Llevamos el asunto al Consejo de Barrio de La Bonanova y este gobierno mentiroso e incompetente negó sistemáticamente el problema”, ha afirmado.

Para Oliva, lo ocurrido el pasado 7 de julio no puede atribuirse únicamente a una circunstancia imprevisible, sino que debe analizarse a la luz de las advertencias realizadas con anterioridad.

“Lo que ocurrió el 7 de julio no fue una fatalidad inevitable, sino el resultado de ignorar las alarmas que ya habíamos puesto sobre la mesa”, ha sentenciado.

Un problema que se prolongará hasta 2027

La situación deja ahora a decenas de vecinos y comerciantes ante varios meses de incertidumbre. Las previsiones apuntan a que 18 familias y siete establecimientos deberán permanecer fuera de sus viviendas y locales al menos hasta enero de 2027.

Para los residentes afectados, el problema no se limita a la imposibilidad de volver a sus casas. También implica cambios forzosos en su vida cotidiana, gastos adicionales y, en algunos casos, tener que afrontar la situación desde alojamientos provisionales.

En el caso de los comerciantes, la preocupación es todavía mayor por el impacto que una interrupción prolongada de la actividad puede tener sobre la viabilidad de sus negocios.

VOX considera que la respuesta de las administraciones debe ir más allá de las soluciones provisionales y reclama que se establezca un mecanismo de indemnización urgente que permita compensar a quienes hayan sufrido daños económicos como consecuencia del incidente.

VOX prepara una protesta junto a vecinos y comerciantes

La formación ha anunciado además que llevará a cabo un acto de protesta en los próximos días junto a vecinos y comerciantes afectados, con el objetivo de visibilizar la situación y aumentar la presión sobre el Ayuntamiento de Barcelona.

VOX pretende que la movilización sirva también para reclamar explicaciones sobre las circunstancias que provocaron el socavón y sobre las medidas adoptadas posteriormente para garantizar la seguridad de la zona.

El grupo municipal asegura que continuará utilizando sus iniciativas en el Ayuntamiento y en los órganos de distrito para exigir responsabilidades y reclamar que los afectados no sean quienes terminen pagando las consecuencias del problema.

La formación insiste en que las familias y los negocios afectados deben recibir una respuesta rápida por parte de las administraciones y que, si se confirman responsabilidades políticas o de gestión, estas deben tener consecuencias.

Mientras tanto, los vecinos de El Putxet afrontan un verano marcado por la incertidumbre y con una fecha de regreso que, por ahora, se sitúa como mínimo en enero de 2027. VOX promete mantener la presión hasta que los afectados puedan recuperar sus viviendas, sus negocios y, sobre todo, la normalidad que perdieron tras el socavón.