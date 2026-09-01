VOX planta cara al reparto de menores de Ceuta en Cataluña y exige la dimisión de Esther Niubó por el caso PISA

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado que su formación ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament para exigir a la Generalitat que rechace “de forma firme y categórica” cualquier traslado a Cataluña de menores extranjeros no acompañados procedentes de las entradas masivas registradas en Ceuta.

Garriga ha realizado estas declaraciones durante la primera rueda de prensa del nuevo curso político, en la que ha centrado buena parte de su intervención en la situación de Ceuta, las políticas migratorias y sus consecuencias para Cataluña.

El dirigente de VOX ha querido trasladar “mucho ánimo a todos los ceutíes que llevan un mes aguantando tanto una invasión permitida y promovida por Marruecos como el abandono de un Gobierno de la Nación que les ha dejado de lado por completo”.

Para Garriga, la situación de Ceuta no puede analizarse como un problema exclusivamente local. El portavoz parlamentario ha defendido que las decisiones adoptadas en materia migratoria terminan teniendo consecuencias en otras comunidades autónomas, entre ellas Cataluña.

“Los catalanes estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas migratorias irresponsables que han convertido a Cataluña en uno de los principales destinos de una inmigración masiva y descontrolada”, ha afirmado.

VOX rechaza cualquier reparto de menores

En paralelo a la propuesta de resolución, el grupo parlamentario de VOX ha registrado una declaración institucional para dejar constancia de su rechazo a cualquier mecanismo de reparto de estos menores entre las comunidades autónomas.

La formación ha planteado que Cataluña no acepte “ninguna cuota de reparto ni ningún acuerdo” que tenga como objetivo distribuir a estos menores procedentes de Ceuta por el territorio nacional.

Garriga ha aprovechado además su intervención para reivindicar la españolidad de Ceuta y Melilla y reclamar una defensa firme de la integridad territorial.

“Ceuta y Melilla son España, como lo son las islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y como lo son Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona”, ha señalado.

En opinión del portavoz de VOX, la cuestión territorial no puede convertirse en una moneda de cambio política. “La integridad territorial española no está sometida a negociación, discusión ni transacción alguna”, ha sentenciado.

La formación también reclama al Gobierno de España que suspenda el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos mientras el país vecino no reconozca “de manera expresa e inequívoca” la soberanía y la integridad territorial española.

A esta petición se suma otra de mayor alcance: la devolución de “todos aquellos que entraron ilegalmente antes, durante y después de la invasión”.

Llamamiento a las concentraciones del 2 de septiembre

Durante su comparecencia, Garriga también ha llamado a los catalanes a participar el próximo 2 de septiembre en las concentraciones convocadas frente a los ayuntamientos para protestar contra la política migratoria y reclamar un mayor control de las fronteras.

El dirigente de VOX pretende convertir estas movilizaciones en una muestra de respaldo a Ceuta y en una reivindicación de una política migratoria basada, según la formación, en el control fronterizo y el cumplimiento de la legislación.

VOX pide la dimisión de Esther Niubó por el caso PISA

La educación catalana ha ocupado también una parte importante de la primera rueda de prensa del nuevo curso político. Garriga se ha referido al escándalo provocado después de que Cataluña haya quedado fuera de los resultados comparables de PISA debido a la exclusión del 23,2 % de los alumnos de la muestra.

Para VOX, las consecuencias asumidas hasta ahora dentro del Departamento de Educación no son suficientes.

Garriga ha considerado insuficiente el cese de la secretaria general del Departamento y la apertura de tres expedientes disciplinarios. Además, ha recordado que el Departamento recibió hasta siete avisos sobre las anomalías detectadas sin que, según su denuncia, se actuara a tiempo para corregirlas.

“No queremos que esto se resuelva buscando únicamente funcionarios sobre los que descargar la responsabilidad. Queremos saber quién tomó las decisiones, quién conocía las advertencias y, sobre todo, quién responde políticamente”, ha manifestado.

El portavoz de VOX ha situado así la responsabilidad política directamente sobre la consellera de Educación, Esther Niubó, cuya dimisión reclama la formación.

“Los ceses no son suficientes. Los expedientes no son suficientes. Su dimisión es la única respuesta a la altura de la gravedad de este escándalo”, ha concluido Garriga.

Con ambas cuestiones —la crisis migratoria y el caso PISA— VOX inicia el nuevo curso político en Cataluña elevando el tono de su oposición al Govern y situando la inmigración y la educación entre sus principales ejes de confrontación parlamentaria.