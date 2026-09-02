Marlaska recibió el 29 de julio un informe de la Policía Nacional alertando de un “riesgo extremo de entrada masiva” en Ceuta

La política en España parece tener un talento especial para sacar a la luz documentos incómodos en los momentos más inoportunos. La crisis migratoria de Ceuta se convierte en el último ejemplo de este fenómeno: mientras el Gobierno consideró la situación como un episodio “imprevisible”, un informe policial mencionaba un “riesgo extremo” y una operación coordinada desde Marruecos. Este aspecto ha sido abordado por Portal de Cádiz en un exhaustivo reportaje que pone de relieve cómo “todos mintieron”, resaltando además el papel crucial del CENIF en aquellos días críticos, según Portal de Cádiz.

De acuerdo con la información que han difundido varios medios nacionales en las últimas horas, un organismo de la Policía Nacional —el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF)— elaboró el 29 de julio un informe que alertaba sobre un “riesgo extremo de entrada masiva” en Ceuta, incluyendo escenarios detallados sobre entradas a nado y saltos coordinados en la valla. Esa comunicación, fechada el día anterior a la avalancha del 30 y 31 de julio, se habría enviado a los altos mandos de Interior y, según las filtraciones, apunta directamente hacia el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien había estado insistiendo en que nadie podía prever un movimiento de tal magnitud.

Un informe incómodo para Interior

El núcleo del escándalo reside en este documento operativo, redactado por el CENIF, que coincide con otros informes publicados por medios como El Independiente, El Debate y otras plataformas digitales en las últimas 48 horas. El informe del 29 de julio delineaba varios escenarios:

Entradas a nado.

Entradas a nado junto a saltos a la valla.

Entradas a nado y asaltos simultáneos, de forma coordinada, considerados con “riesgo extremo”.

El relato policial que está cobrando forma sugiere que la alerta no era vaga, sino que estaba temporalmente concretada: el 30 de julio se señalaba como una fecha crítica para posibles entradas masivas en Ceuta y Melilla, subrayando acciones coordinadas desde el lado marroquí de la frontera.

A la par, las crónicas publicadas indican que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también habría emitido avisos a través de un canal de alerta temprana, en el que participaban la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este marco, se advirtió sobre convocatorias en redes sociales y grupos de mensajería que estimulaban a cruzar la frontera en coincidencia con celebraciones en Marruecos, potencialmente movilizando a decenas de miles. La suma de estas alertas, junto al informe policial, complica la defensa del Ministerio del Interior de que todo fue “inesperado”.

La versión de Marlaska frente al relato de los servicios

La controversia surge de la desavenencia entre dos relatos. Por un lado, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha sostenido desde finales de agosto que, a pesar de los informes, “no se podía prever” una entrada masiva de decenas de miles de personas en cuestión de horas, asegurando que ninguna alerta indicaba una crisis de tal envergadura. Su tesis ha sido respaldada también por la portavoz del Gobierno, quien ha enfatizado que los documentos no revelaban la magnitud final de la avalancha.

Contraponiéndose a esto, las filtraciones de informes policiales e inteligencia mencionan:

Reuniones previas con la participación de altos funcionarios de Moncloa y del CNI , donde se discutió el riesgo de una entrada masiva.

y del , donde se discutió el riesgo de una entrada masiva. Avisos del 27 y 29 de julio que señalaban la posibilidad de una avalancha por Ceuta .

. La existencia de un grupo digital de más de 180.000 personas que incentivaba el cruce de la frontera en masa.

Este choque de versiones no se limita a un simple argumento técnico: está erosionando la credibilidad del Ministerio del Interior, alimentando la sensación de improvisación y abriendo la puerta a la acusación más severa en política de seguridad, haber minimizado una alerta crítica. En el ámbito político, el informe del 29 de julio trasciende su carácter operativo y se convierte en una pieza central en la pelea parlamentaria.

La dimensión marroquí: crisis diplomática de baja intensidad

Uno de los aspectos más delicados del informe del CENIF, señalado por Portal de Cádiz y otros medios, es la acusación de que la entrada masiva fue consecuencia de una operación planificada en la que participaron agentes marroquíes, con una dirección activa desde el lado marroquí de la frontera. Este enfoque supone un cambio significativo: no se trata de un fenómeno espontáneo o generado únicamente por mafias y redes sociales, sino de una acción con implicaciones políticas y de seguridad.

La narrativa de una “operación guiada” se alinea con:

La coincidencia de fechas significativas para Marruecos.

La aparente relajación momentánea del control en la frontera marroquí.

La gran cantidad de personas concentradas en pocas horas alrededor del perímetro de Ceuta.

Desde una perspectiva de política exterior, este relato sitúa al Gobierno español en una posición incómoda: si acepta la existencia de una operación coordinada por Marruecos, la relación bilateral se vería gravemente afectada; por otra parte, si lo niega, corre el riesgo de que cada nuevo documento que salga a la luz parezca más una cortina de humo que una postura de Estado. El equilibrio entre mantener la relación con Rabat y asumir responsabilidades internas se ha convertido, de facto, en uno de los ejes centrales de la crisis.

Parlamento, responsabilidades y el eterno “nadie avisó”

La respuesta en el ámbito político no ha tardado en llegar. La oposición ha tomado el informe del 29 de julio y las alertas del CNI como munición parlamentaria para exigir:

La desclasificación de documentos clave. Comparecencias adicionales de Marlaska y de responsables de inteligencia. La posible creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis en Ceuta.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en una línea roja: reconoce que hubo alertas sobre un aumento del riesgo, pero niega la existencia de un documento que anticipara la cifra final —decenas de miles de personas— y, por ende, una “invasión” en sentido estricto. Así, el debate se desplaza del “hubo aviso o no lo hubo” hacia un terreno gris que cuestiona el nivel de precisión de esos avisos y la obligación política de actuar con la información disponible.

En el fondo, esta discusión recuerda a otros episodios recientes en la historia política de España: la gestión de la pandemia, crisis de seguridad, errores de cálculo en diplomacia. El patrón se repite: informes internos, advertencias de expertos y un Gobierno que sostiene que nadie pudo prever lo que finalmente sucedió. Sin embargo, en esta ocasión, la frontera de Ceuta y la mención a un “riesgo extremo” convierten el asunto en un experimento perfecto de cómo España maneja su política migratoria, su vínculo con Marruecos y su sistema de alertas.

Curiosidades y ángulos menos evidentes del caso

Más allá del choque político, el asunto deja algunas derivadas interesantes:

El informe del 29 de julio no surge de la nada: se añade a otro documento del CENIF , que ya a finales de julio señalaba un “riesgo alto” de llegadas masivas a diferentes puntos del litoral español.

, que ya a finales de julio señalaba un “riesgo alto” de llegadas masivas a diferentes puntos del litoral español. En las últimas semanas, Ceuta ha sido reforzada con cientos de policías y soldados adicionales, lo que se asemeja a cerrar el establo cuando el caballo ya ha corrido suelto por el campo.

La cifra de entradas durante la avalancha —cercana a 70.000–80.000 personas, según diversas fuentes— convierte este episodio en uno de los mayores movimientos migratorios puntuales registrados en la frontera española.

Algunas crónicas indican que, entre los miles de migrantes, pudieron mezclarse individuos vinculados a entornos yihadistas, lo que da un nuevo giro al debate sobre el uso de la presión migratoria como herramienta híbrida.

La frase “nadie pudo preverlo” se ha instalado como un mantra oficial contemporáneo: se utilizó durante la pandemia, en situaciones de apagones, en crisis económicas y ahora en Ceuta. A este paso, habrá que considerar esta afirmación más como un indicador adelantado que como una simple justificación.

En la política, pocas cosas se deterioran tan rápido como una negación rotunda ante documentos firmados y datados. Y en este escenario, el riesgo extremo de Ceuta ha puesto de manifiesto que a veces, lo que se desborda no es solo la frontera, sino también la paciencia de los datos ante los relatos.