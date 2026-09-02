Alejandro Fernández llena Tarragona y reivindica la unidad de España en defensa de Ceuta: «¡No estáis solos!»

Alejandro Fernández ha vuelto a demostrar su capacidad de convocatoria en Tarragona. El líder del Partido Popular de Cataluña ha reunido este miércoles a numerosos ciudadanos en la ciudad tarraconense con motivo de la jornada de apoyo a Ceuta, en una movilización en la que el dirigente popular ha reivindicado la unidad nacional y ha lanzado un mensaje de solidaridad a los ceutíes: «¡No estáis solos!».

Fernández ha intervenido desde Tarragona para trasladar el respaldo de Cataluña a los ciudadanos de Ceuta y denunciar la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma. El dirigente popular ha rechazado que los acontecimientos puedan ser considerados únicamente como una crisis migratoria o humanitaria y ha elevado el tono de su denuncia.

«Lo que se está viviendo en Ceuta no es ni una crisis migratoria ni una crisis humanitaria. Se trata de una invasión en toda regla de un territorio nacional español», ha afirmado.

El presidente del PP catalán ha querido establecer un paralelismo directo entre Tarragona y Ceuta para reivindicar que ambas forman parte de una misma nación. «Ceuta es tan española como Tarragona, como Madrid, como Oviedo o como Salamanca», ha proclamado ante los asistentes.

«Los ceutíes son tan españoles como los catalanes»

Fernández ha insistido en que la defensa de Ceuta no puede entenderse como una cuestión exclusiva de la ciudad autónoma, sino como un asunto que afecta al conjunto de España.

«Los ceutíes son tan españoles como los catalanes, como los andaluces, como los valencianos o como los extremeños», ha señalado.

Una frase que resume el mensaje central de su intervención: la unidad y la solidaridad entre ciudadanos de distintos territorios frente a una situación que, según el líder popular, está poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los ceutíes.

Desde Tarragona, Fernández ha dirigido además sus exigencias directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PP catalán ha reclamado al Ejecutivo que actúe para garantizar la soberanía española en Ceuta y que devuelva a sus ciudadanos las condiciones de seguridad y normalidad que, según denuncia, han perdido durante las últimas semanas.

Exige a Sánchez recuperar la «seguridad» y la «dignidad» de los ceutíes

Fernández ha reclamado que se «restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta» y ha exigido una respuesta contundente por parte del Gobierno.

En su intervención también ha reclamado la expulsión de quienes considera «invasores» y ha situado como prioridad la recuperación de la libertad, la seguridad, la tranquilidad y la dignidad de los ciudadanos ceutíes.

«Lo más importante» es, a su juicio, que los españoles de Ceuta puedan recuperar esas condiciones, ha defendido.

La concentración ha servido así para convertir Tarragona en uno de los escenarios desde los que el PP catalán ha querido visualizar su respaldo a Ceuta. Fernández ha aprovechado además la movilización para reforzar uno de los principales ejes de su discurso político: la defensa de la unidad nacional y de la soberanía española.

Tarragona se vuelca con Ceuta

La presencia de numerosos ciudadanos en la concentración ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria de Alejandro Fernández en Tarragona, una ciudad especialmente relevante dentro del mapa político catalán.

El dirigente popular ha cerrado su intervención con un mensaje inequívoco de respaldo a los ceutíes y a España: «¡Viva Ceuta y viva España!».

Un grito que ha puesto el broche final a una jornada en la que el PP catalán ha querido dejar claro que, desde Cataluña, también se escucha el mensaje de los ciudadanos de Ceuta.