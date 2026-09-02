Benjamín López señala al Rey Felipe VI: «No puede esconderse más y tiene que dar la cara por Ceuta y por España, le guste o no a Sánchez»

La política en España ha logrado lo inesperado: convertir un viaje de agenda institucional en un auténtico problema de Estado. La eventual visita del Rey Felipe VI a Ceuta ha evolucionado de ser un gesto diplomático preliminar a una auténtica prueba de la relación entre Moncloa y la Corona. Esto lo asegura un reciente análisis publicado por Esdiario, que expone cómo Pedro Sánchez emplea el enfrentamiento con la Jefatura del Estado para desviar la atención de otros problemas, según.

En cuestión de semanas, el debate ha cambiado de centrarse en las fechas y la “oportunidad” a ser una lucha sobre quién controla realmente la agenda del jefe del Estado. En este sentido, Ceuta se ha convertido en un tablero simbólico en un contexto de tensión con Marruecos, frente a una oposición que aprovecha la situación y una opinión pública que se está acostumbrando a ver a la monarquía como un recurso de desgaste en la lucha política.

Qué está en juego con Ceuta

Ceuta y Melilla son las únicas regiones que Felipe VI no ha visitado todavía de manera oficial como Rey. Este vacío ya tenía un importante significado político, pero ha escalado a ser un indicador de la relación entre el Gobierno y la Casa del Rey. Varios medios subrayan que el monarca ha manifestado su deseo de visitar Ceuta, y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha instado a que esto ocurriera el 2 de septiembre, Día de Ceuta, como un gesto claro de apoyo institucional a la ciudad autónoma y a la soberanía española sobre el Estrecho.

El asunto va más allá de una cuestión de fechas. La discusión ha evolucionado hacia un tema de poder: ¿quién tiene realmente la autoridad para decidir cuándo y dónde se mueve el Jefe del Estado? Mientras algunos ministros afirman que es el Gobierno quien autoriza «las materias de sensibilidad política», otros miembros del Ejecutivo defienden que “la Casa Real es responsable de su agenda”. Esta narrativa dual alimenta las sospechas de que Moncloa está jugando en dos frentes: controlando los gestos del Rey al público, mientras, al mismo tiempo, niega cualquier intervención directa.

A su vez, la oposición ha convertido la frustrada visita en un arma política. Su mensaje es claro: si el Rey no ha visitado Ceuta, no es por falta de voluntad de Zarzuela, sino porque el Ejecutivo se niega a asumir el coste diplomático con Rabat y el impacto interno que generaría una imagen que reafirma la españolidad de estas plazas de soberanía. La cuestión ha pasado de ser si Felipe VI “quiere” ir, a si Sánchez “se atreve” a permitirlo.

La Constitución y la agenda del Rey: lo que dice el papel

Fuera del bullicio mediático, el marco legal es bastante claro. La Constitución establece que los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o por el ministro competente. Esto implica que la agenda oficial del monarca, sobre todo cuando tiene implicaciones territoriales o internacionales, se coordina con la responsabilidad del Ejecutivo. No se trata solo de una mera cortesía, sino de una forma de funcionamiento de nuestro sistema político.

En la práctica, esto ocurre de la siguiente manera:

La Casa del Rey presenta propuestas y sondea fechas, formatos y lugares.

presenta propuestas y sondea fechas, formatos y lugares. El Gobierno evalúa la viabilidad política, el impacto exterior, la seguridad y el contexto diplomático.

evalúa la viabilidad política, el impacto exterior, la seguridad y el contexto diplomático. La agenda se determina de común acuerdo, aunque al final, la responsabilidad última recae en el Ejecutivo.

Por lo tanto, no existe una “prohibición” para que el Rey vaya a Ceuta. Lo que hay es una decisión política sobre qué, cuándo y en qué circunstancias debe llevarse a cabo esa visita. Esta dependencia del refrendo es utilizada por diversos actores para construir relatos contradictorios: algunos sostienen que el Rey “no puede moverse” sin el permiso del Gobierno, mientras que otros argumentan que el Ejecutivo “retenía” al monarca por intereses partidistas.

Esta ambigüedad ha dado pie a una guerra de declaraciones que va más allá de lo que dice la constitución. El debate ha dejado de ser únicamente jurídico para convertirse en un símbolo: quién controla el relato sobre la unidad territorial, quién representa mejor la defensa de Ceuta y quién se adueña del discurso sobre la “lealtad institucional”.

Sánchez, el Rey y la estrategia de la polarización

En medio de esta lucha, la lectura política es evidente. Algunas columnas de opinión han apuntado que Pedro Sánchez estaría utilizando el choque con el Rey para movilizar a su electorado más radical y desviar las miradas de otros problemas como la economía, la crisis migratoria o el desgaste de la legislatura. La tesis es sencilla: convertir a la monarquía en un adversario implícito permite reconfigurar el paisaje político, forzando a la oposición a alinearse con la Corona y presentando cada acción del Rey como un movimiento “dirigido” por la derecha.

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos palpables. Por un lado, normaliza que la Jefatura del Estado sea arrastrada al debate partidista. Por otro, podría erosionar el consenso que todavía sostiene la monarquía parlamentaria. Además, coloca a Ceuta en el centro de una batalla de relatos que poco tiene que ver con sus necesidades reales: seguridad en las fronteras, economía, infraestructuras y la convivencia social.

Desde una perspectiva táctica, el Gobierno intenta navegar en dos direcciones: frente a la opinión pública general, afirmando que no hay contratiempos para la visita y que sucederá “cuando sea conveniente”; mientras que, para sus bases más militantes, presenta cualquier presión para que el Rey viaje como un movimiento de la derecha que busca usar la Corona a su favor. En este contexto, el mensaje que resuena en Ceuta tiene un matiz mucho más terrenal: si hay compromiso, se espera fecha; si no hay, se percibe desinterés.

Ceuta, símbolo de soberanía y laboratorio político

Ceuta no es solo una ciudad autónoma. Se erige como la frontera exterior de la Unión Europea, un enclave estratégico en el Estrecho, punto clave en las relaciones con Marruecos y termómetro de la percepción de seguridad para miles de ciudadanos. La presencia del Rey en este lugar tiene un significado que va más allá de la imagen: reafirma la idea de continuidad territorial, visibiliza el compromiso del Estado y envía un mensaje tanto a Rabat como a Bruselas.

En la práctica, este episodio ha servido para evidenciar tres aspectos:

Recordar que Ceuta navega un delicado equilibrio entre la presión migratoria, las tensiones diplomáticas y la dependencia de decisiones tomadas en Madrid y Bruselas. Poner en evidencia la fragilidad del acuerdo en torno a la monarquía, que se ha vuelto objeto de disputa en lugar de un espacio de neutralidad. Manifestar hasta qué punto la política española contemporánea prefiere el choque de narrativas a la gestión silenciosa de los asuntos de Estado.

Mientras tanto, la ciudad observa cómo se discute sobre ella, a pesar de que sus problemas cotidianos permanecen sin cambios. La visita del Rey podría tener un fuerte valor simbólico, pero difícilmente resolverá por sí sola la presión migratoria ni las incertidumbres económicas. Sin embargo, la prolongada ausencia de dicha visita alimenta la sensación de agravio y de una periferia olvidada.

Al final, el caso Ceuta actúa como una metáfora de la reciente política española: una institución histórica, un territorio estratégico, un Gobierno decidido a controlar cada movimiento y una oposición que transforma cada detalle en una confrontación abierta. Y en medio de todo esto, un Rey que intenta mantener el equilibrio sobre una cuerda floja, entre la lealtad constitucional y la percepción que tienen los ciudadanos.