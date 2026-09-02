La Fiscalía Anticorrupción identifica las joyas de Zapatero como un pago en especie de su red internacional

La Fiscalía Anticorrupción ha modificado su postura respecto a las joyas que se encontraron en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero: estas no se considerarán un simple regalo, sino un pago en especie asociado a su papel como intermediario internacional.

Levanta la liebre la periodista Ketty Garat en ABC.

La pieza separada que instruye el juez José Luis Calama sigue concentrando su atención en el origen de estas alhajas, valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros, mientras la investigación aún no ha esclarecido el recorrido fiscal y aduanero de dichos objetos.

Este giro es significativo, ya que traslada la discusión desde la mera tenencia de objetos valiosos hacia una cuestión más delicada: se está indagando si esas joyas funcionaban como una compensación encubierta por actividades de influencia en el extranjero. Esta línea de investigación se alinea con las acusaciones ya existentes, que incluyen posibles delitos de contrabando y fraude fiscal, justo por la falta de documentación adecuada sobre su adquisición, ingreso en España o su correspondiente declaración tributaria.

Una investigación que ya no gira solo sobre el valor de las piezas

La UDEF encontró las joyas en una caja fuerte situada en el despacho que empleaba Zapatero en la calle Ferraz, en el marco de la investigación principal del caso Plus Ultra. La tasación inicial proporcionada por la joyería Ansorena estableció el valor del conjunto en unos 1,3 millones de euros, pero la Fiscalía ha solicitado que se amplíe el análisis para determinar con mayor precisión el valor real de mercado y la fecha de confección de las piezas. Este aspecto es más relevante de lo que aparenta, ya que no es lo mismo obtener una pieza antigua heredada que adquirir o encargar una joya para cumplir con un pago encubierto.

La Fiscalía rechaza la versión del “regalo personal” y se inclina por la hipótesis de que las joyas fueron una compensación por los servicios del expresidente en una red de contactos políticos y empresariales en el ámbito internacional. Este punto no es baladí. Si se logra comprobar esta teoría, el caso podría transformarse de ser una curiosidad de un despacho con una caja fuerte a un posible ejemplo de retribución no monetaria que inmiscuye cuestiones fiscales y penales.

La pista internacional: Venezuela, Hong Kong y una red de intermediación

El origen sospechoso que señala Anticorrupción se centra, en gran medida, en Venezuela y en la actividad de Zapatero en mercados y redes relacionadas con el petróleo y la intermediación política. Además, otras informaciones han revelado que la investigación también sigue la pista de pagos realizados por una empresa de Hong Kong especializada en oro y piedras preciosas, incluyendo una transferencia de 49.758 euros que habría terminado en una cuenta compartida por el expresidente y su cónyuge. Aunque este movimiento por sí solo no explica la posesión de las joyas, refuerza la sospecha de una estructura de pagos complicada y fragmentaria.

El aspecto jurídico clave radica en cómo se lleva a cabo esta contraprestación. Si una persona recibe un bien de gran valor a cambio de servicios prestados, este activo puede ser considerado como renta en especie y requerir una declaración fiscal, además de justificar su ingreso en el territorio aduanero. Por eso, el juez ha comenzado a centrarse en Hacienda y Aduanas, para esclarecer si no se pagaron ciertos tributos o si las piezas ingresaron por vías que el sistema no registró.

La defensa de Zapatero y el choque con la versión fiscal

Zapatero ha defendido que no hubo “afán patrimonial” en su actuación y que las joyas fueron un regalo recibido hace años, sin intención de defraudar o incurrir en contrabando. Su entorno ha mencionado también herencias familiares y obsequios recibidos en el contexto de viajes oficiales. Sin embargo, esa versión no concuerda bien con otro hecho: la fiscalía demanda más pruebas, considerando insuficiente la explicación presentada hasta el momento.

En realidad, la discusión no se limita solo a las joyas. Se trata de trazabilidad, fiscalidad y de la credibilidad política en juego. En un país donde la política suele transformar cualquier asunto en una guerra de narrativas, aquí se plantea algo más básico: las piezas tienen que tener un origen lícito y debidamente documentado, o la situación se complicará considerablemente. Y cuando diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros aparecen en una caja fuerte de un despacho, el relato del “simple recuerdo de viaje” ya no resulta tan convincente.

Lo que busca ahora Anticorrupción : determinar el origen, la fecha de confección y el valor real de las joyas.

: determinar el origen, la fecha de confección y el valor real de las joyas. Lo que investiga el juez : presunto fraude fiscal y contrabando en relación a la tenencia e introducción de las piezas.

: presunto y en relación a la tenencia e introducción de las piezas. Lo que sostiene la defensa : herencias, regalos y la ausencia de ánimo de ocultación.

: herencias, regalos y la ausencia de ánimo de ocultación. Lo que sospecha la Fiscalía: un pago en especie relacionado con gestiones internacionales.

Un detalle casi de novela en toda esta trama es que las joyas estaban guardadas en una caja fuerte del despacho y no en una vitrina o en una caja de seguridad. Hay otro aspecto a considerar: la investigación ha pasado de contar únicamente las piedras preciosas a examinar también las fechas de ensamblaje, como si la cronología de un collar pudiera resultar más reveladora que el archivo histórico del parlamento. En esta narración, hasta el brillo de las joyas tiene que demostrar su procedencia.