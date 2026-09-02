Sirera estalla contra Collboni e Illa por su ausencia ante la crisis de Ceuta: «Barcelona no puede mirar hacia otro lado»

El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha cargado duramente contra el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su ausencia en la concentración de apoyo a los ciudadanos de Ceuta prevista para esta tarde.

Sirera ha calificado de «indigno» que ambos dirigentes socialistas «dejen sus sillas vacías» en un acto que, a su juicio, debería contar con la presencia de las principales autoridades institucionales. El dirigente popular sostiene que tanto Collboni como Illa tienen la obligación de mostrar su respaldo a los ciudadanos de Ceuta ante la situación vivida en la frontera.

«Cuando hay una flotilla de por medio, Collboni corre para ponerse detrás de la pancarta, pero cuando hay que apoyar a Ceuta, denunciar casi cien muertos y defender a mujeres y niñas agredidas sexualmente, desaparece», ha denunciado Sirera.

El líder del PP barcelonés ha asegurado además que pidió personalmente a Collboni en dos ocasiones durante el mes de agosto que asistiera al acto y representara institucionalmente a Barcelona. Sin embargo, según Sirera, el alcalde continúa fuera de España.

La crítica se produce mientras Collboni mantiene una agenda internacional con desplazamientos a Sarajevo, Varsovia y Kiev, un viaje que el Gobierno municipal justifica por el objetivo de reforzar el compromiso de Barcelona con la paz.

Sirera ha cuestionado esta explicación y ha planteado: «¿Y qué mejor manera de refrendar ese compromiso por la paz que estar al lado de los ceutíes en este momento?».

Sirera exige explicaciones al Gobierno

Más allá de la ausencia de los dirigentes socialistas, Sirera ha reclamado al Gobierno de España «todas las explicaciones» sobre lo sucedido en Ceuta. El dirigente popular quiere conocer qué información manejaba el Ejecutivo, qué medios estaban preparados y por qué, a su juicio, no se habría actuado con anterioridad.

En este sentido, ha reclamado una investigación independiente que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

También ha exigido un refuerzo permanente de la seguridad y de los medios humanos desplegados en la frontera de Ceuta, así como medidas de protección, asistencia y justicia para las víctimas de agresiones sexuales, con especial atención a mujeres y menores.

Sirera ha reclamado igualmente una respuesta ante la falta de cooperación de Marruecos y una política migratoria que sea, en sus palabras, «ordenada, legal, segura y humana».

«Estamos hablando de una frontera española desbordada, de casi cien muertos reconocidos oficialmente, de miles de personas todavía en Ceuta, de servicios públicos desbordados y de vecinos abandonados y con miedo. Nada de esto debería haber sucedido», ha afirmado.

El dirigente popular ha situado además la ausencia de Collboni en un contexto político y ha acusado al alcalde de no querer «incomodar a Pedro Sánchez».

«Es especialmente grave que Collboni no esté dispuesto a incomodar a Pedro Sánchez, aunque para ello tenga que abandonar a los ceutíes y poner a Barcelona de perfil», ha señalado.

Sirera ha ido más allá y ha acusado al alcalde de priorizar los actos políticos y las fotografías frente a la gestión municipal: «Barcelona tiene un alcalde para hacerse fotografías, para participar en actos de partido y para seguir las consignas de Ferraz, pero cuando debe ejercer como alcalde de todos los barceloneses, Jaume Collboni deja su silla vacía».

Críticas también a Salvador Illa

El presidente del PP de Barcelona también ha dirigido sus críticas contra Salvador Illa. A su juicio, el presidente de la Generalitat tenía la oportunidad de demostrar que representa al conjunto de los catalanes asistiendo al acto de apoyo a Ceuta.

«Illa tenía hoy la oportunidad de demostrar que es el presidente de todos los catalanes y no únicamente otro dirigente socialista subordinado a Pedro Sánchez», ha afirmado Sirera.

El PP denuncia el cierre de 36 bibliotecas

La jornada ha servido también a Sirera para poner el foco sobre otro conflicto que afecta directamente a Barcelona: la huelga de los trabajadores de las bibliotecas municipales.

El dirigente popular ha denunciado que 36 de las 41 bibliotecas de la ciudad se encuentran cerradas, según los datos que maneja su formación, y que alrededor del 60% de los trabajadores están secundando la huelga.

Sirera ha acusado al Gobierno municipal de mantener una «absoluta falta de diálogo y de capacidad de gestión» y ha criticado que el conflicto laboral continúe enquistado desde el pasado mes de mayo.

«Es inadmisible que desde mayo Collboni no haya sido capaz de llegar a un acuerdo que permita poner fin a un conflicto laboral que se ha enquistado», ha denunciado.

El PP recuerda que su grupo municipal se ha reunido en varias ocasiones con los trabajadores y que en junio presentó una iniciativa en la Comisión de Derechos Sociales para intentar buscar una solución al conflicto.

Sirera ha reclamado directamente al alcalde que «deje de mirar hacia otro lado» y se siente a negociar con los empleados para alcanzar un acuerdo que permita recuperar la normalidad en las bibliotecas municipales.

«Las bibliotecas son uno de los servicios públicos más valorados por los vecinos y una pieza clave de la vida cultural, educativa y social de Barcelona. Collboni tiene la responsabilidad de resolver este conflicto y no permitir que se alargue indefinidamente», ha concluido.

El líder popular ha reiterado finalmente su apoyo a los trabajadores y ha reclamado al Ejecutivo municipal «voluntad política, diálogo y capacidad de gestión».

«Mientras Collboni se va de viaje, los problemas de Barcelona se quedan aquí. Y los barceloneses necesitan un alcalde que esté aquí para resolverlos», ha sentenciado Sirera.