Sirera y Nadal cargan contra Sánchez en la concentración por Ceuta: «Ceuta no se rinde y Ceuta es España»

Daniel Sirera y Alberto Nadal han protagonizado este miércoles en Barcelona una de las intervenciones políticas más contundentes durante la concentración celebrada en la plaza de Sant Jaume en apoyo al pueblo de Ceuta. Ambos dirigentes del Partido Popular han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber «fallado» en una de las funciones esenciales del Estado: la defensa de las fronteras, la seguridad y la protección de los ciudadanos.

La concentración, convocada en distintos puntos de España para mostrar respaldo a Ceuta tras los graves acontecimientos registrados en la ciudad autónoma, ha reunido a ciudadanos en el centro de Barcelona. Sirera ha reivindicado el carácter cívico de la movilización y ha criticado la ausencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de representantes del PSC.

«No es una concentración partidista», ha defendido Sirera, que ha insistido en que el objetivo era «dar apoyo» a los ceutíes. El dirigente popular ha lamentado que los principales representantes institucionales de Barcelona y Cataluña no hayan acudido a la plaza de Sant Jaume.

Para Sirera, esta ausencia demuestra, a su juicio, la dependencia del PSC respecto al Gobierno de Pedro Sánchez. «Prefieren estar con su sargento general, Pedro Sánchez, que con los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona», ha afirmado durante su intervención.

El presidente del PP de Barcelona ha puesto además el foco en la respuesta del Ejecutivo ante la situación vivida en Ceuta y ha lanzado un mensaje de respaldo a la ciudad autónoma: «Ceuta no se rinde, Barcelona está en Ceuta y Ceuta es España».

Nadal reclama responsabilidades al Gobierno

Por su parte, Alberto Nadal ha endurecido todavía más las críticas contra el Ejecutivo. La vicesecretaria nacional del PP ha asegurado que el Gobierno «ha fallado en lo que es la función básica del Estado», que ha situado en la protección de las fronteras y del orden público.

«No se puede consentir lo que ha ocurrido», ha señalado Nadal, quien ha advertido de que los acontecimientos registrados en Ceuta han afectado directamente a la convivencia de sus ciudadanos.

El dirigente popular también ha acusado al Gobierno de conocer previamente la situación y no haber actuado. «El Gobierno conocía lo que iba a pasar, lo conoció y lo tapó», ha afirmado, asegurando que el Ejecutivo disponía de «informes suficientes» y que, pese a ello, «no hizo absolutamente nada».

Nadal ha reclamado igualmente responsabilidades al Gobierno de Marruecos y ha defendido que el origen de la crisis se encuentra al otro lado de la frontera. Según sus palabras, «la invasión se originó en Marruecos» y existen «indicios» de que también pudo haber sido organizada desde allí.

La vicesecretaria nacional del PP ha situado así el conflicto en un plano que trasciende la gestión de determinados ministerios. A su juicio, la falta de una respuesta firme afecta a la defensa de «la soberanía nacional y de nuestra integridad territorial».

El PP reclama elecciones

La conclusión de Nadal ha sido contundente: considera que la situación requiere una respuesta política de mayor alcance y ha reclamado la convocatoria de elecciones generales.

«Es una cuestión del Gobierno en su conjunto», ha afirmado antes de defender que «la única salida posible es la convocatoria de elecciones y dar al pueblo español la voz para cambiar a un Gobierno que sea capaz de defender a España».

El dirigente popular ha reclamado además una solución para los ciudadanos de Ceuta y el regreso a una situación de normalidad.

Tensión en Sant Jaume

La concentración también ha estado marcada por la presencia de un grupo de manifestantes que se identificaban como antifascistas. Sirera ha denunciado que este grupo trató de dificultar la concentración del PP pese a que, según ha señalado, la formación había solicitado la correspondiente autorización y cumplía con la normativa.

«No van a conseguir callarnos», ha advertido Sirera, reivindicando el derecho de los partidos democráticos a reunirse y expresarse libremente.

El dirigente popular ha cargado contra quienes, en su opinión, pretenden impedir que otras fuerzas políticas ejerzan sus derechos democráticos y ha concluido su intervención con una frase dirigida a los manifestantes: «Dime de qué presumes y te diré de lo que careces».

Sirera ha insistido en que la concentración se desarrolló de forma pacífica y ha reivindicado que detrás de la movilización había ciudadanos de Barcelona que habían acudido para mostrar su solidaridad con los ceutíes.

«Aquí solo hay ciudadanos barceloneses que pacíficamente están apoyando al pueblo de Ceuta», ha sentenciado.