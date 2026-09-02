El vertiginoso cambio de la ley de nietos: de 876.321 a 2,4 millones beneficiados

La cifra parecía estable y casi tediosa: 876.321 solicitudes bajo la llamada ley de nietos. Sin embargo, en cuestión de semanas, el contador dio un salto sorprendente y alcanzó los 2,4 millones. Esto se produjo en medio de un cambio en la terminología utilizada y un Gobierno que proclamaba un “interés histórico”, mientras que la oposición denunciaba “ingeniería electoral”. Este impresionante ascenso numérico es objeto de análisis en El Debate en su artículo sobre el salto olímpico de la ley de nietos, donde se detalla cómo el relato oficial pasó de cientos de miles a millones en un tiempo récord, gracias a un juego de terminologías entre “solicitudes” y “personas que han pedido cita” en la comunicación pública del Ejecutivo.

Para entender ese cambio numérico es esencial la Ley de Memoria Democrática, que, a través de una de sus disposiciones adicionales, permitió a hijos y nietos de españoles que emigraron o fueron exiliados optar a la nacionalidad sin necesidad de residir en España. Lo que comenzó como una medida de reparación histórica ha evolucionado hacia un fenómeno político de gran calado: casi 2,4 millones de descendientes han mostrado su deseo de obtener el pasaporte español, la mitad de ellos ya con el expediente en marcha en consulados saturados, y más de medio millón con una resolución favorable, según cifras recientes del Ministerio de Exteriores y reportadas por diferentes medios tanto públicos como privados. En medio de este proceso, el Gobierno se atribuye un “éxito”, mientras que la oposición señala una “fábrica de nuevos votantes”. Los funcionarios consulares, por su parte, observan las largas colas en Buenos Aires, Ciudad de México y La Habana como si se tratara de una mudanza interminable.

Del número a la palabra: solicitudes, citas y “personas interesadas”

El núcleo de la controversia que detalla El Debate no se encuentra únicamente en la magnitud del salto, sino también en el cambio de terminología. Hasta el otoño pasado, la cifra oficial que utilizaba el Ejecutivo rondaba las 876.321 “solicitudes” registradas en embajadas y consulados, un número considerable pero manejable desde la perspectiva política. En cuestión de días, el Ministerio de Justicia elevó esta cifra a 1,2 millones de expedientes en trámite, y poco después, el titular de Exteriores la colocó en 2,4 millones de “personas que han manifestado su interés” o “han pedido cita” para beneficiarse de la ley de nietos.

Este matiz no es insignificante. No es lo mismo contar con un expediente formalmente presentado y revisado, que con un ciudadano que simplemente ha solicitado una cita o ha mostrado un interés preliminar. Los datos disponibles permiten diferenciar entre tres categorías:

Personas que han pedido cita en un consulado para empezar el trámite: en torno a 2,4 millones.

en un consulado para empezar el trámite: en torno a 2,4 millones. Expedientes efectivamente registrados : aproximadamente 1,2 millones.

: aproximadamente 1,2 millones. Expedientes ya aprobados : algo más de 540.000.

: algo más de 540.000. Personas inscritas como nuevas españolas en el registro civil consular: cerca de 300.000.

El artículo de El Debate resalta que el salto final, de 876.321 “solicitudes” a 2,4 millones de “personas que han pedido cita”, representa un incremento cercano al 174 % en la cifra divulgada por el Gobierno. Lo que habitualmente sería lenguaje administrativo, suele ser insípido, se ha transformado de repente en un arma arrojadiza: mientras algunos ven solo una actualización de datos antiguos acumulados, otros perciben un empeño por embellecer la terminología para hacer pasar como “solicitudes” lo que en realidad son potenciales interesados, que aún están lejos de alcanzar el estatus de ciudadanos españoles a pleno derecho.

Impacto sobre el censo exterior: ¿fábrica de votantes o corrección histórica?

El otro gran eje del debate no se centra tanto en la genealogía como en las urnas. Estos mismos 2,4 millones de nuevos potenciales españoles son interpretados de manera muy distinta según quién sea el que hable. Parte de la prensa crítica con el Gobierno califica a la ley de “fábrica de votantes”, capaz de triplicar en pocos años el número de nacionalizados que residen fuera de España, así como de doblar de facto el censo exterior. En este caso, la aritmética electoral resulta bastante clara:

El Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) cuenta actualmente con alrededor de 2,7 millones de inscritos, tras aumentar un 20 % desde 2022.

cuenta actualmente con alrededor de 2,7 millones de inscritos, tras aumentar un 20 % desde 2022. Si una parte significativa de esos 2,4 millones de interesados finaliza el proceso, el censo podría acercarse a los 5 millones de votantes en el extranjero.

Además, diversos análisis apuntan que hasta 13 escaños en las elecciones generales de 2023 se decidieron por menos de 3.000 votos, lo que convierte el voto exterior en un componente clave en circunscripciones muy reñidas.

El Gobierno, por su parte, sostiene que este trámite no implica incorporar de golpe 2,4 millones de nuevos electores. Recuerda que muchos de estos solicitantes tardarán años en completar el proceso, que no todos cumplirán con los requisitos y que no todos son mayores de edad. Los plazos administrativos son un factor relevante en este asunto: en consulados como el de Buenos Aires, solo un tercio de quienes pidieron cita han podido presentar toda la documentación requerida, y se ha conseguido resolver solo una pequeña fracción de los expedientes previstos. Sin embargo, incluso las fuentes más cautas admiten que el impacto en el CERA será “muy significativo” a medio plazo.

El debate político se desarrolla dentro de dos narrativas diferenciadas. Por un lado, el Ejecutivo y sus aliados enfatizan la dimensión ética de la ley: es una forma de reparar a aquellos que perdieron su nacionalidad a causa de exilios políticos, guerras o normas discriminatorias que afectaron en gran medida a mujeres que se casaron con extranjeros antes de 1978. En el otro extremo, la oposición alega que una instrucción administrativa aprobada pocos días después de la entrada en vigor de la ley habría ampliado tanto los supuestos que ahora basta con demostrar que un abuelo fue español y abandonó el país, sin necesidad de probar un exilio político, para poder acceder al pasaporte y con él al derecho a votar.

El colapso consular como síntoma de un Estado estirado

Más allá de la disputa narrativa, los datos acumulados desde hace meses muestran una realidad bastante pragmática: consulados desbordados, colas interminables y un entramado administrativo que ha tenido que externalizar parte de su trabajo a empresas públicas y tecnológicas del extranjero para hacer frente a la avalancha de solicitudes. La tensión se siente especialmente en América Latina, donde países como Argentina, México, Cuba o Brasil concentran la mayoría de estas solicitudes.

El caso de Buenos Aires se ha convertido casi en un ejemplo caricaturesco: más de 645.000 personas han solicitado acogerse a la ley de nietos solo en esta región, una cifra que, de convertirse en inscripciones, haría de la capital argentina una especie de “tercera ciudad española” en términos de votantes potenciales. Para mitigar la situación, el Gobierno ha decidido reforzar el personal con colaboradores externos e incluso ha adjudicado contratos a empresas tecnológicas para digitalizar los expedientes, una decisión que ha suscitado tensiones entre empresas españolas que aspiraban a realizar ese trabajo.

El colapso consular va más allá de meras cuestiones operativas. Refleja un Estado que, al tratar de subsanar de un golpe décadas de agravios históricos, ha asumido una carga burocrática monumental sin ajustar adecuadamente su estructura. Los plazos para resolver los expedientes ya se cuentan en años, y diversas fuentes diplomáticas reconocen que gran parte de los 2,4 millones de interesados no verá resuelta su situación antes de 2030. No obstante, la política opera con ciclos mucho más efímeros: las próximas elecciones generales están previstas para 2027, y ahí radica gran parte de la ansiedad que siente el panorama partidista.

Un cierre con genealogía, papeleo y alguna ironía

Al igual que sucede en la política española, una norma diseñada para reflexionar sobre el pasado ha llegado a definir gran parte de la conversación sobre el futuro. La ley de nietos ha transformado los árboles genealógicos en pasaportes, los registros parroquiales en documentos de alta relevancia electoral y los consulados latinoamericanos en espacios donde se entrelazan memoria, identidad y cálculo de escaños. Mientras tanto, en muchas familias repartidas entre Madrid, Buenos Aires o Caracas, la charla de sobremesa ha pasado de “¿qué tal el trabajo?” a “a ver si este año conseguimos cita” con una naturalidad sorprendente.

Una de las curiosidades de este fenómeno es que muchos de los nuevos españoles no podrán votar en elecciones municipales. La ley excluye a los residentes en el extranjero de participar en este tipo de comicios, aunque sí podrán ejercer su derecho de sufragio en elecciones generales y europeas. También es digno de mención que el porcentaje de expedientes rechazados es actualmente muy bajo —alrededor del 2 % según algunas estimaciones—, lo que convierte a la paciencia burocrática en el principal obstáculo para aquellos que buscan reclamar la nacionalidad de sus abuelos. Y no deja de ser irónico que, en pleno siglo XXI, una partida de nacimiento en papel cebolla pueda tener más repercusión política que muchas campañas en redes sociales. Al fin y al cabo, pocos debates generan tanta emotividad como el de decidir quién tiene derecho a ser llamado ciudadano… y en qué idioma recibirá la notificación consular.