Xavier Palau se moja por Ceuta y reclama una respuesta de Estado: «Estamos con vosotros»

Xavier Palau ha mostrado su respaldo al pueblo de Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma y ha reclamado una respuesta institucional a la altura de lo que considera una situación extraordinaria. En un discurso marcado por la defensa de la seguridad, los servicios públicos y quienes están trabajando en primera línea, Palau ha trasladado un mensaje de apoyo a los ceutíes.

El dirigente ha advertido de que la llegada y concentración de miles de personas está generando una «tensión extraordinaria» sobre los servicios públicos, los recursos disponibles y la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por ello, ha defendido que la respuesta no puede limitarse a una única administración, sino que debe implicar al conjunto de las instituciones. «La respuesta debe estar a la altura de la situación. Debe ser una respuesta de Estado y debe contar con el compromiso de todas las administraciones», ha señalado.

«Los ciudadanos de España estamos con vosotros»

Uno de los momentos centrales de su intervención ha sido el mensaje directo dirigido a los ciudadanos de Ceuta. Palau ha reivindicado la solidaridad del conjunto de España con la ciudad autónoma y ha puesto en valor la actitud demostrada por sus vecinos ante una situación que ha calificado de extraordinaria.

«La mayoría firme e independiente afirma que todos los países, los pueblos y ciudadanos de España estamos con vosotros», ha afirmado.

El dirigente ha destacado especialmente la «serenidad, responsabilidad y solidaridad» demostradas por los ceutíes, considerando que su comportamiento durante la crisis constituye un ejemplo ante una situación de especial complejidad.

Defensa de quienes están en primera línea

Palau también ha querido dedicar una parte importante de su intervención a quienes están afrontando directamente la situación sobre el terreno.

Ha reconocido expresamente a los profesionales y servidores públicos que han trabajado y continúan trabajando para atender las consecuencias de la crisis, destacando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los sanitarios, otros profesionales públicos y los voluntarios.

Su mensaje ha sido claro: la protección de la población, la seguridad y el mantenimiento de la convivencia deben situarse entre las prioridades de cualquier respuesta institucional.

Palau ha reivindicado así el papel de quienes, lejos de los focos políticos, están en primera línea prestando asistencia y garantizando la seguridad de los ciudadanos.

Un mensaje de apoyo desde Lleida hacia Ceuta

La intervención de Xavier Palau se suma a las diferentes muestras de solidaridad que se están produciendo en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta.

Su discurso ha combinado la defensa de la ciudad autónoma con una reivindicación de mayor coordinación entre administraciones y con el reconocimiento a los profesionales que están afrontando la situación.

«Yo creo que ha dado un ejemplo a los pueblos», ha concluido Palau al referirse a la respuesta de los ciudadanos ante una situación que, a su juicio, requiere responsabilidad, firmeza y unidad.

Con este posicionamiento, Xavier Palau se ha situado entre las voces que reclaman que la situación de Ceuta sea abordada como una cuestión de Estado y que el conjunto de las administraciones se implique en la defensa de la seguridad, la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos.